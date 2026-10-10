Ni Cardona ni Sitges: el poble més bonic de Barcelona amaga una cascada amb més de 100 metres d’alçada i un castell del segle XI

Rupit i Pruit, el poble de conte que enamora a tothom amb el seu casc antic de pedra, un salt d’aigua de més de 100 metres i un llegat medieval intacte. Quan es pensa en escapades dins la província de Barcelona, noms com Sitges o Cardona són els primers que venen al cap.
El poble català amb 275 habitants que humilia les grans ciutats: escollit el més bonic del món per l’OMT
Catalunya amaga un poble reconegut com el poble més bonic del món, segons l’Organització Mundial del Turisme
Però més enllà de les destinacions clàssiques i conegudes, hi ha pobles que conserven un encant discret, allunyat del turisme massiu i capaç de sorprendre fins als viatgers més exigents. Un d’ells és Rupit i Pruit, un municipi que sembla sortit d’un conte medieval i que, segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), és el poble més bonic del món per segon any consecutiu.
Dos pobles en un de sol
Situat al Collsacabra, a tan sols una hora i mitja de Barcelona, Rupit i Pruit és el resultat de la unió administrativa de dos nuclis antics que es van fusionar el 1977. El primer, Rupit, és conegut pel seu nucli urbà medieval ben conservat; el segon, Pruit, aporta la tranquil·litat rural i el paisatge natural que envolta el poble.
Amb poc més de 280 habitants, aquest petit racó de la comarca d’Osona és un exemple de com la història, la natura i la cultura local poden conviure en harmonia.
Essència medieval i vida de poble
La primera impressió quan s’arriba a Rupit i Pruit és la seva atmosfera de conte de fades. Els carrers empedrats, les cases de pedra seca del segle XVII, les balconades de fusta i les placetes interiors evoquen temps passats. De fet, molts dels edificis tenen més de quatre segles d’història, com la Plaça Major, la casa del boticari, la notaria Soler o la vella Ferreria.
Un dels elements més emblemàtics és el pont penjant, construït l’any 1945, que permet creuar la riera i ofereix una de les postals més fotogèniques del poble. Des del campanar de l’església barroca de Sant Miquel, es pot gaudir d’unes vistes úniques sobre tot el nucli històric i els boscos de l’entorn.
Un castell mil·lenari al cim
A la part alta del poble es troben les ruïnes del castell de Rupit, datat al segle XI, que encara conserva restes de murs i estructures defensives. Aquest element, juntament amb els antics molins de la riera, alguns dels quals daten del segle X, reforça la importància històrica d’un poble que ha sabut preservar el seu patrimoni com pocs altres.
Passejant pel carrer del Fossar o la plaça dels Cavallers, el visitant pot sentir la petjada dels segles sense necessitat d’imaginació. És un viatge directe al passat, sense filtres ni artificis.
Un entorn natural espectacular
Si l’encant arquitectònic és important, la natura que envolta Rupit i Pruit és encara més colpidora. En aquest municipi, els paisatges de la Garrotxa, els boscos de roures i faigs, i les cingles del Collsacabra es combinen en un mosaic que convida a ser explorat a peu.
El gran protagonista d’aquest entorn és el Salt de Sallent, una cascada espectacular de més de 100 metres d’alçada, considerada la més alta de Catalunya. Per arribar-hi, cal seguir un camí entre arbres, miradors i parets verticals que, tot i no ser tècnicament difícil, no és apte per a persones amb vertigen. L’esforç, però, val molt la pena.
A l’hivern, aquesta riera es glaça parcialment i crea figures capritxoses que converteixen el poble en un veritable museu de gel a l’aire lliure.
Ruta entre arbres i silenci
A banda del Salt de Sallent, Rupit i Pruit ofereix moltes altres rutes de senderisme, com la del bosc del Soler, la de les coníferes de Corriol o la dels roures centenaris de Rupit. Cada camí permet descobrir la biodiversitat de la zona i viure una experiència de connexió directa amb la natura, lluny de l’estrès urbà.
Aquest és un territori on el silenci no incomoda, sinó que acompanya. Caminar per les seves sendes és una invitació a desconnectar del món modern i connectar amb els ritmes lents i orgànics del bosc.
Gastronomia de tota la vida
Una visita a Rupit i Pruit no estaria completa sense degustar la seva gastronomia tradicional, present a diversos restaurants familiars del poble. Els plats típics com el trinxat, l’escudella, els estofats casolans, els canelons o les faves amb botifarra són una delícia reconfortant, especialment després d’una caminada per la muntanya.
Els productes de proximitat i les receptes de sempre fan que menjar aquí sigui una experiència autèntica i acollidora, fidel a l’essència del poble.
El secret millor guardat de Barcelona
Amb tot, Rupit i Pruit continua sent un secret a mitges, un d’aquells llocs que molts coneixen però que pocs visiten en massa. Potser per la seva ubicació, potser perquè no té platja ni grans complexos hotelers, o potser, i això és el més probable, perquè ha sabut protegir-se de la massificació sense renunciar a la seva bellesa ni autenticitat.
Ni Sitges, ni Cardona: si busques un poble amb ànima, història, natura i tranquil·litat, Rupit i Pruit és, sens dubte, una destinació imprescindible.