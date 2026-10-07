Millors platges per a gossos a Espanya: 8 sorrals excepcionals per gaudir amb la teva mascota

Espanya compta amb més de 8.000 quilòmetres de costa, una diversitat geogràfica única que va des dels penya-segats humits del Cantàbric fins a les càlides sorres del Mediterrani. Trobar els espais adequats per viatjar amb mascotes requereix conèixer la regulació local, motiu pel qual hem seleccionat les millors platges per a gossos a Espanya que combinen accessibilitat, higiene i entorns naturals de somni.
La meteorologia i les marees canvien radicalment les condicions del bany segons la regió; per exemple, la diferència entre les grans marees gallegues i la calma de la Costa Brava exigeix una planificació diferent per a cada escapada. És altament recomanable dividir la teva estada en bases logístiques properes a vies de comunicació ràpides com l’AP-7 o l’A-8 per agilitzar els desplaçaments diaris cap al litoral.
A continuació, analitzem els vuit sorrals del litoral de la península i les illes que destaquen especialment pels seus serveis canins adaptats.
Platja de la Rubina
Situada a Empuriabrava, a la Costa Brava, aquesta platja té el privilegi d’haver estat la pionera de tot l’estat espanyol en habilitar un espai caní l’any 2009. Es tracta d’un entorn de sorra fina i sistemes dunars integrat parcialment al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, oferint un paisatge salvatge de gran llibertat.
L’absència d’espigons propers garanteix unes aigües sempre netes i amb corrents molt suaus, perfectes perquè mascotes de qualsevol mida puguin nedar de forma totalment segura.
Platja del Rec del Molí
Aquesta joia de l’Escala reserva de manera permanent la meitat del seu sorral daurat per als banyistes que van acompanyats dels seus gossos durant tot l’any. L’entorn destaca per estar envoltat de vegetació autòctona de pi i banyat per aigües molt tranquil·les gràcies a la protecció del golf de Roses.
És el punt ideal per combinar un matí de bany amb una excursió a peu pel camí de ronda que porta directament cap al jaciment arqueològic d’Empúries.
Platja de Llevant
L’Ajuntament de Barcelona manté tancat i senyalitzat un sector d’uns 1.250 metres quadrats de la platja de Llevant durant la temporada estival per a l’ús exclusiu de famílies amb gossos. Aquesta platja urbana disposa d’instal·lacions de primer nivell com dutxes canines elevades, abeuradors adaptats i personal de control d’accés permanent.
La neteja del sorral es realitza de manera diària mitjançant sistemes de filtratge de sorra per assegurar unes condicions higièniques impecables.
Platja canina de Pinedo
Ubicada al sud del port de València, aquest tram s’habilita només durant la temporada de bany que va de juny a setembre amb una excel·lent acollida. Ofereix serveis de lloguer d’ombres i un espai delimitat perquè els animals corrin per la sorra fina característica d’aquesta zona mediterrània.
L’accés des de la ciutat és extraordinàriament còmode a través de l’autovia V-15, facilitant la logística per als qui fan nit al centre de la capital.
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Platja de la Maza
Coneguda popularment com la platja dels bojos a San Vicente de la Barquera, Cantàbria, aquest espai destaca per estar ubicat a la ría de San Vicente. Això proporciona unes aigües completament planes, lliures de l’onatge intens del mar Cantàbric exterior.
La platja disposa de gespa a la vora de la sorra i un fàcil accés des de la carretera nacional N-634, convertint-la en una de les millors opcions del nord.
Platja d’O Espiño
A les Rías Baixes de Pontevedra, dins el municipi turístic d’O Grove, es localitza aquesta petita platja de 75 metres de longitud que destaca per la seva sorra fina i blanca. És una de les zones canines més tranquil·les de tota la costa gallega, ideal per descansar sense aglomeracions.
Les aigües d’aquesta petita badia són molt calmades i gairebé no presenten corrents marins, la qual cosa facilita la tranquil·litat dels banyistes.
Platja de Camposoto
Aquesta immensa platja de San Fernando, a Cadis, compta amb una zona canina oficial que se situa al final del seu llarg sorral verge. L’accés requereix fer un passeig per una passarel·la de fusta sobre els aiguamolls del Parc Natural de la Badia de Cadis, un trajecte de gran bellesa natural.
Cal planificar la visita tenint en compte les marees de l’Atlàntic, ja que la platja canvia completament d’extensió depenent de la pleamar.
Platja de Llenaire
Situada a la badia de Pollença, al nord de Mallorca, aquesta zona de bany es caracteritza per tenir una franja de pins que ofereix ombra natural molt valuosa. La platja combina còrunds i sorra daurada en un entorn completament protegit dels forts vents de tramuntana.
La tranquil·litat del seu veïnat fa que sigui el lloc favorit de molts residents que volen gaudir de la costa mediterrània més clàssica.
Com organitzar el teu viatge de costa amb el teu gos
Per poder gaudir plenament de tota la varietat d’aquesta selecció de sorrals, es recomana planificar una ruta per carretera d’entre 5 i 7 dies de durada mínima. Les grans autopistes com l’AP-7 a la costa mediterrània o l’A-8 a la franja cantàbrica connecten els destins ràpidament, tot i que cal comprovar sempre la normativa de cada municipi, ja que banyar-se amb mascotes a zones no autoritzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
Per a l’hora de menjar, convé allunyar-se dels establiments més turístics a primera línia de platja i buscar les alternatives locals autèntiques com els furanchos a Galícia, els guachinches a Canàries o les petites tavernes de pescadors dels ports, on el producte de proximitat s’ofereix sense preus inflats.
Estàs preparat per descobrir la immensitat dels penya-segats del nord i la calidesa del Mediterrani al costat del teu millor amic de quatre potes?