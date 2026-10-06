Les millors platges de Veneçuela: 8 paradisos caribenys de preservació marítima

Veneçuela posseeix una costa salvatge. Aquesta riquesa geogràfica es tradueix en sorrals que molts consideren les millors platges de Veneçuela, allunyades de la massificació turística.
Els microclimes costaners determinen la logística del viatge; per això és recomanable dividir l’estada mitjançant bases clau connectades per la carretera Troncal 9. Les línies aèries locals connecten Maiquetía amb destinacions insulars.
A continuació, analitzem els vuit arenals més bells del litoral caribeny.
Cayo Sombrero i el rànquing de les millors platges de Veneçuela
Aquest illot del Parc Nacional Morrocoy destaca per aigües de 27 graus tot l’any. L’accés es fa en llanxa des de Tucacas en un trajecte de 20 minuts de navegació activa.
La vora té palmeres salvatges que ofereixen ombra natural.
Platja El Yaque
Aquesta badia de l’Illa de Margarita té una fondària que no supera el metre i mig fins als 300 metres mar endins, ideal per al windsurf de nivell mundial.
L’atmosfera esportiva de l’entorn es barreja amb la tradició de pescadors locals.
Cayo de Agua
La joia de l’Arxipèlag de Los Roques compta amb un estret istme de sorra blanca molt característic. L’accés al parc nacional requereix un pagament de 20 dòlars de taxa.
Advertència: No hi ha ombra ni serveis comercials; cal portar aigua potable, protector solar i roba adequada.
Platja Medina i el seu lloc entre les millors platges de Veneçuela
Aquesta cala de la Península de Paria destaca on la selva es fon amb el mar. Aquest punt és essencial per descobrir les millors platges de Veneçuela més verges i autòctones.
L’accés terrestre és complex, però la recompensa és un entorn gestionat per productors de cacau.
En vídeo
Platja Tuja
Situada a l’estat d’Aragua, al Parc Nacional Henri Pittier, aquesta badia d’aigües cristal·lines és única. Cal agafar un vaixell des de Choroní, un trajecte de 40 minuts.
És un racó ideal per gaudir de tranquil·litat absoluta.
Platja Colorada
Aquest sorral rogenc és un dels racons emblemàtics de Mochima. L’accés directe des de la carretera nacional connecta Barcelona i Puerto La Cruz en només 45 minuts de cotxe.
Les seves aigües calmes actuen com una piscina natural gegant.
Cayo Francisquí i la llista de les millors platges de Veneçuela
Aquest illot de Los Roques, a 10 minuts de Gran Roque, ofereix un escull coral·lí de qualitat a menys de tres metres de profunditat. És un lloc perfecte per als amants de l’snorkel.
S’inclou sovint en la llista de les millors platges de Veneçuela per la bellesa marina.
Platja Grande de Choroní
Aquesta platja d’Aragua ofereix un onatge actiu de cara a l’oceà obert. L’accés des de Puerto Colombia requereix una petita caminada de 10 minuts.
El capvespre s’anima amb els tambors de la costa tradicionals.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges de Veneçuela
Per recórrer les millors platges de Veneçuela, es recomana un itinerari mínim de 12 a 15 dies de viatge. La connexió utilitza la carretera Troncal 9, mentre que el transport aeri és ideal per viatjar a les illes.
Cal menjar als petits “kioscos” locals i tastar el peix fregit amb tostones i l’empanada de cazón farcida de tauró guisat.
Prefereixes l’aïllament absolut de l’atol coral·lí o la vitalitat cultural de les badies envoltades de selva?