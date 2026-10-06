Les 8 millors platges de Turquia: guia d’experta per al teu viatge

El litoral turc, on conflueixen la mar Egea i la Mediterrània, dibuixa una geografia abrupta de penya-segats calcaris i badies amagades que allotgen algunes de les millors platges de Turquia. Aquesta costa, històricament coneguda com la de Licia, fusiona jaciments arqueològics mil·lenaris amb aigües de tonalitats turqueses gairebé irreals.
La complexa orografia de la regió de Mugla i Antalya influeix directament en el seu microclima, la qual cosa aconsella planificar la ruta dividint l’estada en bases logístiques com Fethiye i Kaş. La xarxa viària principal, articulada per la carretera escènica D400, facilita la connexió ràpida entre els diferents arenals malgrat la sinuositat del terreny.
A continuació, analitzem els vuit arenals més excepcionals del litoral turc que destaquen per la seva preservació natural i riquesa paisatgística.
Platja de Kaputaş
Aquest estret congost situat entre Kaş i Kalkan destaca per la seva imponent paret de roca que s’obre directament a una badia de grava fina i aigües d’un blau intens. Per accedir-hi cal descendir exactament 187 graons de pedra, una barrera física que ajuda a regular l’afluència de visitants i manté gairebé intacte el seu caràcter salvatge.
La força dels corrents marins en aquest punt de la costa fa que el bany sigui dinàmic i estimulant, ideal per als viatgers que busquen experimentar la força de la naturalesa sense additius comercials.
Platja d’Ölüdeniz
A l’hora de buscar les millors platges de Turquia, aquesta badia destaca per la seva llengua de sorra blanca que tanca una badia d’aigües calmades. Els amants del vol lliure troben aquí el seu santuari particular, ja que el mont Babadağ, situat a 1969 metres d’altitud, serveix de plataforma de llançament per a parapents.
A l’interior de la llacuna, l’absència de corrents forts la converteix en un mirall perfecte per a la pràctica del caiac i la natació relaxada, allunyada de les onades del mar obert.
Platja de Patara
Molts viatgers consideren que Patara es troba entre les millors platges de Turquia per la seva immensitat de 18 quilòmetres d’extensió ininterrompuda. L’absència absoluta d’edificacions modernes es deu a la seva condició de parc nacional i a la proximitat de les ruïnes de l’antiga ciutat lícia.
El vent constant que bufa en aquesta secció de la península de Teke genera grans dunes de sorra fina, creant un paisatge gairebé desèrtic que evoca la història clàssica de la regió.
Platja de Kabak
Aquesta petita badia envoltada de pins i muntanyes escarpades representa l’alternativa bohèmia, essent una de les millors platges de Turquia per a aquells que fugen del turisme de masses. El camí de descens des del poble de Kabak ofereix vistes panoràmiques excepcionals d’una de les cales més amagades de la costa.
L’ambient natural es complementa amb allotjaments ecològics i cabanes de fusta que s’integren de manera respectuosa amb l’entorn forestal circumdant.
En vídeo
Platja d’İztuzu
Aquest espai natural protegit, reconegut com un dels llocs que acullen les millors platges de Turquia sense ciment, destaca per la seva franja de sorra de 4,5 quilòmetres de longitud. Les restriccions d’accés nocturn garanteixen la supervivència dels nius de la tortuga careta en aquest fràgil ecosistema.
Le trajecte per arribar-hi, realitzat habitualment en petites embarcacions fluvials que creuen els laberints de canyars del riu Dalyan, és una autèntica immersió en la riquesa biològica local.
Platja de Cirali
La presència de les ruïnes d’Olimpos converteix aquest entorn en una de les millors platges de Turquia per als amants de la natura i la història clàssica. El seu paisatge de còdols i sorra fosca s’estén al llarg de 3 quilòmetres, oferint un espai protegit de la massificació.
La normativa de construcció estricta ha impedit el desenvolupament de grans complexos hotelers, conservant una atmosfera rural autèntica dominada pels horts de tarongers.
Platja de Cleopatra
Ubicada a la ciutat d’Alanya, aquesta platja urbana consolida la seva posició en la llista de les millors platges de Turquia pel seu llegat històric i serveis. La sorra gruixuda d’aquest arenal destaca perquè no s’adhereix fàcilment a la pell, una característica geològica única molt valorada pels banyistes.
La seva ubicació al peu de la imponent fortalesa medieval d’Alanya ofereix un teló de fons històric impressionant que s’il·lumina al capvespre.
Platja de Butterfly Valley
Aquesta joia geològica, encaixada entre parets de roca verticals de fins a 350 metres d’alçada, reivindica el seu lloc entre les millors platges de Turquia gràcies al seu relleu escènic. L’accés exclusiu per via marítima des d’Ölüdeniz garanteix una experiència d’aïllament i comunió absoluta amb la natura.
L’aigua transparent i els fons marins rics en fauna converteixen aquest petit arenal en un lloc excepcional per a la pràctica del tub respiratori o snorkel.
Com organitzar el teu viatge a la costa turca
Per gaudir plenament de la riquesa del litoral lici i egeu, es recomana planificar una estada mínima d’entre 7 i 10 dies per explorar el territori. La mobilitat és clau, per la qual cosa l’ús d’un vehicle de lloguer a través de l’autopista O-32 o la carretera D400 esdevé la millor opció per connectar els diferents municipis de costa de forma autònoma.
Per tastar la gastronomia local autèntica lluny dels establiments turístics clàssics, cal buscar els anomenats lokantas turcs. Aquests petits restaurants de gestió familiar ofereixen plats tradicionals com el karnıyarık o guisats d’albergínia a preus molt competitius.
Prefereixes perdre’t en el silenci d’un canyó inaccessible vorejat de pins o nedar davant de les ruïnes d’un imperi mil·lenari?