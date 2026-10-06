Les 5 millors platges de Torrevieja per a la teva escapada

Torrevieja és un ecosistema singular on el llevant mediterrani topa amb la immensitat de les seves conegudes llacunes salades. Més enllà dels tòpics turístics de masses, el litoral d’aquest municipi del Baix Segura amaga racons de gran valor geològic que convé analitzar detalladament per localitzar les millors platges de Torrevieja sense caure en les aglomeracions de la temporada alta.
L’orografia de la zona, marcada per penya-segats de roca vermellosa i badies obertes, exigeix planificar les diferents jornades segons els vents dominants i la mobilitat terrestre. Per moure’s amb facilitat entre els diferents sectors costaners de la província d’Alacant, la millor opció és utilitzar la carretera N-332 com a eix logístic i dividir l’estada entre el sector nord i el sud del municipi.
A continuació, analitzem les cinc fites geogràfiques que defineixen la façana litoral d’aquesta ciutat alacantina.
Platja de la Mata
Amb una extensió de gairebé 2.300 metres de longitud total, aquest arenal daurat i salvatge és una opció excel·lent per als qui busquen espais verges i dunes de gran valor ecològic, allunyats de la pressió urbanística de la ciutat.
El fort onatge que rep a causa de la seva exposició al mar obert fa que sigui molt valorada pels amants del surf, encara que cal extremar les precaucions durant els dies de llevant.
Platja de Los Locos
Aquest tram de costa de 760 metres destaca especialment per la seva tipologia urbana i una ocupació alta durant els mesos d’estiu, estant protegida dels corrents marítims pel cap de Carral.
El passeig marítim adjacent d’aquest sector, destacat habitualment per la seva comoditat, facilita l’accés directe a tot tipus de serveis, convertint-la en una opció ideal per a famílies.
Cala Ferris
Situada a l’extrem sud de la ciutat, molts veïns i visitants la consideren un refugi natural de primer ordre gràcies a la seva combinació de dunes de sorra fina, palmeres centenàries i aigües transparents de només 80 metres de longitud total.
Les praderies de posidònia oceànica que poblen els seus fons marins actuen com a barrera natural i atreuen una rica biodiversitat marina que fa gaudir els bussejadors.
Platja del Cura
Ubicada plenament al cor comercial de la ciutat, aquesta platja urbana de 375 metres es consolida com un punt de trobada clau gràcies a la qualitat de les seves aigües netes i la gran proximitat al port pesquer.
La seva orientació la protegeix dels vents del nord, garantint un mar calm la major part de l’any que facilita el bany segur per a tot tipus de públics.
Platja dels Nàufrags
Delimitada pel dic de ponent del vell port saliner, aquest espai d’una amplada mitjana de 145 metres és àmpliament reconegut per la seva facilitat d’accés des del casc urbà i la tranquil·litat del seu onatge.
Compta amb instal·lacions esportives integrades a la pròpia sorra i un accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, consolidant-se com un punt de bany altament accessible.
Com organitzar el teu viatge a Torrevieja
Per recórrer les millors platges de Torrevieja i gaudir del litoral mediterrani, recomanem planificar una estada mínima de 3 dies complets utilitzant la xarxa viària de la AP-7 o la carretera nacional N-332 com a eix de transport.
A l’hora de menjar, convé evitar els locals de primera línia i buscar les antigues tavernes de pescadors properes al barri marítim on serveixen un autèntic calder de peix o un arròs a banda tradicional.
Quins d’aquests contrastos costaners t’esperen en aquesta emblemàtica localitat de la Costa Blanca durant la teva propera escapada de cap de setmana?