Les 6 millors platges de Torremolinos per gaudir de la Costa del Sol

Torremolinos és molt més que el bressol del turisme; és un mosaic litoral de sorra fina i tradició marinera. En aquesta costa, l’elecció de la sorra defineix l’experiència, raó per la qual conèixer les millors platges de Torremolinos resulta indispensable per gaudir de la Costa del Sol.
El singular microclima de la comarca, protegit de forma natural pels cims de la serra de Mijas, garanteix temperatures molt suaus durant tot l’any, tot i que sempre és recomanable dividir logísticament l’estada entre el nucli històric i les noves urbanitzacions de llevant. La ràpida connexió terrestre mitjançant l’autopista lliure de peatge AP-7 i la carretera nacional N-340 facilita l’accés des de l’aeroport de Màlaga, situat a tan sols 10 quilòmetres de distància cap al nord.
A continuació, analitzem detalladament els sis magnífics trams costaners que defineixen la gran personalitat geogràfica i l’atractiu d’aquest històric litoral malagueny.
Platja de la Carihuela
Aquest sector de sorra fosca té 2.100 metres de longitud i destaca per la seva gastronomia tradicional de pescadors. La seva proximitat a les millors platges de Torremolinos d’ambient actiu la converteix en un punt molt concorregut.
Els viatgers més exigents la trien per la gran tranquil·litat de les aigües de la Costa del Sol, protegides per espigons que suaven el fort vent de llevant.
Platja del Bajondillo
Situada directament sota el centre històric del municipi, aquesta franja urbana compta amb 1.100 metres de longitud de sorra fina. Aquesta zona destaca de forma natural dins de la llista de les millors platges de Torremolinos per la seva excel·lent accessibilitat.
L’onatge moderat és perfecte per a famílies que busquen comoditat gràcies a les seves passarel·les de fusta de pi.
Platja de Los Álamos
A l’extrem oriental del terme municipal es troba aquesta platja d’1.500 metres de longitud molt valorada pel seu ambient juvenil. Aquest caràcter de nit la diferencia de les millors platges de Torremolinos de tipus més clàssic.
És la base logística perfecta per a aquells viatgers que busquen combinar esport, música i hotels d’estil modern a Màlaga.
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Platja de Playamar
Coneguda oficialment com El Retiro, aquest espai d’1.200 metres de longitud és la llar preferida per a l’oci esportiu. És una de les millors platges de Torremolinos per viatjar amb nens.
Disposa de lloguer de caiacs i àmplies zones de gespa natural molt valorades pels usuaris durant els càlids mesos d’estiu.
Platja de Montemar
Ubicada a la continuació oest de la Carihuela, ofereix un ambient residencial molt relaxat ideal per fugir del soroll. Aquesta pau defineix el seu atractiu respecte de les millors platges de Torremolinos cèntriques.
La presència de petits espigons redueix l’onatge del mar, facilitant un bany segur per a tota la família.
Platja del Saltillo
Es tracta de la zona més tranquil·la, una opció perfecta integrada entre les millors platges de Torremolinos si es busca silenci. El seu entorn manté un estil mariner molt apreciat.
El seu fons marí de roques és ideal per als qui practiquen l’esnòrquel durant la temporada estival.
Com organitzar el viatge a les millors platges de Torremolinos
Es recomana planificar una estada de tres a cinc dies per conèixer de prop les millors platges de Torremolinos i moure-us amb cotxe fàcilment mitjançant la coneguda autopista AP-7.
Per tastar la cuina autèntica, cal visitar els tradicionals xiringuitos del barri mariner on se serveixen els clàssics espetos de sardines fets al carbó. Les petites tavernes de pescadors de la Carihuela ofereixen una excel·lent alternativa de producte fresc per evitar les propostes comercials de baixa qualitat.
Prefereixes la tranquil·litat del vent sobre la sorra fina o prefereixes gaudir del bullici musical a la vora del mar?