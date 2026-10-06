Les 6 millors platges de Santander: guia pràctica d’un expert

Santander, encaixada entre una badia espectacular de gran valor ecològic i el mar Cantàbric obert, destaca per una costa on es barregen penya-segats imponents i sorrals d’una elegància natural inigualable. Cercar les millors platges de Santander és endinsar-se en un mosaic de paisatges marins canviants on l’estuari de la ria es fusiona directament amb l’oceà furiós.
La imprevisible meteorologia cantàbrica, molt marcada per canvis ràpids a causa dels corrents humits del nord, exigeix preveure bases logístiques properes a vies de comunicació ràpides com l’autovia S-10 per moure’s amb la màxima llibertat i esquivar els dies de pluges sobtades.
A continuació, analitzem els sis espais costaners i naturals que configuren aquest territori incomparable.
Platja d’El Sardinero
Aquest emblemàtic sorral urbà, dividit pel cèlebre mirador de Piquío, es postula històricament entre les millors platges de Santander pel seu caràcter monumental i aristocràtic. Amb un passeig marítim imponent dissenyat a inicis del segle XX, ofereix serveis de primer nivell i una sorra fina de color daurat ideal per caminar, connectant directament amb els jardins del prestigiós Palau de la Magdalena.
La presència històrica del Gran Casino, inaugurat l’any 1916, dona una identitat única a aquesta zona de bany, protegida dels corrents més durs pel relleu del cap de Menor.
Platja de Los Peligros
Situada dins de l’abric de la badia històrica, aquesta acollidora platja no sol aparèixer en el rànquing tradicional de les millors platges de Santander, pero la seva absència d’onatge la fa absolutament única. Disposa d’una passarel·la de fusta de 200 metres de longitud connectada amb el carrer Castelar que facilita un accés molt còmode i ràpid per a tothom.
Platja de La Concha
Aquest tram que comparteix badia amb la península de la Magdalena destaca en qualsevol selecció de les millors platges de Santander gràcies a la finor de la seva sorra. Amb 250 metres d’extensió, les seves aigües tranquil·les permeten practicar esports com el pàdel surf amb total seguretat durant els mesos càlids.
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Platja de Somocuevas
Ubicada al municipi de Piélagos, a només 15 quilòmetres, molts visitants experimentats la cataloguen entre les millors platges de Santander per gaudir d’una jornada de gran privadesa. Els seus penya-segats d’uns 20 metres d’alçada protegeixen eficaçment una sorra de gra daurat on el naturisme és la norma social comunament acceptada pels banyistes habituals.
Platja de Langre
Trobar-se a la localitat de Ribamontán al Mar converteix la visita a aquest espai natural salvatge en una excursió imprescindible per comparar-la amb les millors platges de Santander de tipus urbà. Encaixada sota un penya-segat espectacular de 25 metres d’altitud, és el gran paradís de referència per als surfistes locals i estrangers.
Platja d’El Puntal
Aquesta barra sorrenga de 4.500 metres de longitud total és, per la seva bellesa i aïllament, una de les millors platges de Santander per viure capvespres realment inoblidables. S’hi accedeix de forma exclusiva mitjançant les populars embarcacions anomenades “pedreñeras” que salpen diàriament des del concorregut moll de Los Reginas.
Com organitzar el teu viatge a Santander
Es recomana disposar d’un mínim de 3 dies de viatge per explorar les millors platges de Santander com comoditat, utilitzant la xarxa integrada de l’autovia S-20 per connectar de forma àgil els diferents punts del perfil litoral de la província.
Per gaudir de la millor cuina marinera sense caure en abusos comercials, s’ha de triar alguna taverna del barri de Tetuán o Puertochico, demanant sempre racions de raba de calamar de potera fresc acompanyat d’un vi de la terra.
Prefereixes l’elegància històrica d’un passeig de la Belle Époque o la llibertat salvatge de les cales obertes de bat a bat al mar Cantàbric?