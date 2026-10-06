Les 6 millors platges de Santa Pola per a una escapada litoral perfecte

Santa Pola, hist”oric port pesquer del Baix Vinalop”o, es defineix per la seva singular dualitat geogr”afica: una plana litoral dominada per les salines i la imponent silueta de la serra que mor al cap de Santa Pola. Aquesta l”inia de costa, esculpida pel vent de llevant, amaga una sorprenent diversitat de cales i arenals que conformen les millors platges de Santa Pola, un refugi on l’orografia i la hist”oria pesquera s’entrellacen.
El microclima local, protegit pel cap i amb una mitjana de 300 dies de sol a l’any, permet gaudir del mar gaireb”e en qualsevol estaci”o. Log”isticament, la l”inia de costa s’articula mitjan’ant la carretera nacional N-332, facilitant la connexi”o r”apida entre els sectors de llevant, resguardats pels penya-segats, i els sectors de ponent, de car”acter m”es obert i salobre.
A continuaci”o, analitzem els sis arenals i cales que destaquen en aquest litoral mediterrani.
Platja de Llevant
Aquesta platja urbana de 460 metres de longitud compta amb la distinci”o de Bandera Blava i destaca per la seva arena fina i aig”ues tranquil”les de pendent suau. “Es un espai molt accessible, ideal per als qui busquen serveis complets a un pas de l’hist”oric Castell-Fortalesa de Santa Pola, constru”it l’any 1557 per defensar la vila dels atacs dels pirates barbarescs.
Platges del Varador
Situades a la zona d’expansi”o del passeig mar”itim cap a l’est, aquestes platges sumen prop de 700 metres de sorra daurada de gran qualitat. S”on molt apreciades pels practicants d’esports de platja gr”acies a les seves xarxes de voleibol instal”lades de forma permanent i a la qualitat de les seves aig”ues profundes.
Cales de Santiago Bernabeu
Batejades en honor al m”itic president del Real Madrid, que estiuejava en aquesta localitat alacantina, aquestes cales estan protegides per espigons artificials que minimitzen l’onatge. Amb una longitud conjunta de 1.000 metres, ofereixen un ambient familiar molt recollit, on el fons mar”i roc”os comen’a a mostrar la biodiversitat de la zona.
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Platja Llisa
A l’oest del port, aquesta platja de 1,2 quil”ometres de longitud “es famosa per la seva escassa profunditat: cal caminar desenes de metres mar endins perqu”e l’aigua superi la cintura. Aquesta particularitat geogr”afica la converteix en l’epicentre local per al windsurf i el kitesurf, especialment durant els dies de vent de garb”i.
Cales del Quartel
Aquestes cales verges es troben a recer del cap de Santa Pola, just davant de la reserva marina de l’Illa de Tabarca, situada a nom”es 4,3 milles n”autiques de dist”ancia. “Es un espai d’alt inter”es ecol”ogic gr”acies a les seves extenses praderies de Posidonia oceanica i als seus fons de roca, ideals per a la pr”actica de l’snorkel amb un alt valor natural.
Platja del Tamarit
Ubicada a l’extrem occidental, lim”itrof amb el Parc Natural de les Salines de Santa Pola de 2.474 hect”arees, aquesta platja destaca pel seu entorn salvatge i la pres”encia freq”uent de flamencs. “Es un mirador excepcional per gaudir dels capvespres alacantins, allunyat de les aglomeracions del nucli urb”a i en contacte directe amb l’ecosistema salobre.
Com organitzar el teu viatge a Santa Pola
Per gaudir plenament de la zona i explorar tant el litoral com el seu entorn natural, recomanem una estada m”inima de 3 a 5 dies. La connexi”o es realitza f”acilment a trav”es de l’autopista AP-7 o de la carretera N-332, que uneix de manera eficient l’Aeroport d’Alacant-Elx (situat a nom”es 12 quil”ometres) amb tots els sectors hotelers i residencials de la vila.
Pel que fa a la gastronomia, “es imprescindible fugir de les propostes r”apides de primera l”inia i endinsar-se en els restaurants del port pesquer per demanar el tradicional Caldero de Peix de Santa Pola. Aquest plat mariner, cuinat amb peix de roca capturat di”ariament per la flota local, se serveix en dues parts: primer el peix banyat en un potent allioli i després l’arr”os a banda cuinat amb el seu caldo.
Ser”as capa’ de triar entre la tranquil”litat de les cales verges sota el far hist”oric de 1858 o l’energia dels esports de vent a la vora de les salines?