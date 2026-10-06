Millors platges de Roquetas de Mar: 5 oasis a la costa d’Almeria

Roquetas de Mar, a la costa d’Almeria, es defineix per la seva transició abrupta entre el desert de Tabernas i la mar d’Alboran, un territori on la sorra adquireix tonalitats fúscies sota el sol del sud. En aquesta franja de setze quilòmetres de costa, identificar les millors platges de Roquetas de Mar requereix entendre un litoral que fuig dels tòpics i ofereix des d’ecosistemes verges fins a sorrals urbans certificats.
La dinàmica dels vents de ponent i llevant condiciona de manera dràstica la temperatura de l’aigua i l’estat del mar, aconsellant dividir l’estada entre el nucli històric i l’urbanització, connectats de manera eficient per l’autovia A-7 i la carretera AL-3300. L’orografia planera facilita els accessos a peu o en bicicleta, fent que la logística del viatger sigui extremadament senzilla.
A continuació, analitzem els cinc trams costaners més excel·lents d’aquest litoral per a planificar la teva ruta.
Platja de Cerrillos
Situada dins del paratge protegit de Punta Entinas-Sabinar, que compta amb més de 1.960 hectàrees de reserva natural, aquesta platja representa un dels secrets millor guardats d’Almeria. És un sorral completament verge on la vegetació dunar es fusiona amb les restes arqueològiques de velles salines abandonades.
L’accés a aquest sector verge és ideal per als qui busquen experimentar el silenci absolut d’Almeria i submergir-se en fons rics en praderies de posidònia protegida.
Platja d’Aguadulce
Aquest sector destaca per la seva excel·lència urbana, protegida dels corrents marins gràcies a la infraestructura del port esportiu situat a 8 quilòmetres de distància del centre. Amb prop de 1.900 metres de longitud, disposa de tota mena de serveis accessibles, dutxes i un passeig marítim molt transitat.
Aquesta zona és ideal per als viatgers que busquen comoditats absolutes i una sorra fosca de textura molt agradable per al descans familiar.
Platja de la Romanilla
Ubicada de forma adjacent al port de la localitat, s’estén al llarg d’un quilòmetre de costa i és molt valorada pels residents. Compta amb una amplada mitjana de 60 metres que garanteix espai per a tothom, evitant les aglomeracions habituals d’altres destinacions de la província.
És un espai molt segur per al bany que compta de manera recurrent amb el guardó de Bandera Blava gràcies a la neteja constant de les seves aigües.
Platja de les Salinas
Ocupa el front marítim del barri que duu el mateix nom, on antigament es duia a terme l’extracció de sal a les històriques instal·lacions de San Rafael. És una platja molt àmplia que destaca per estar bastant exposada als vents dominants de la zona, la qual cosa atreu de manera constant els amants del windsurf.
Aquesta zona combina el llegat industrial històric amb unes condicions naturals idònies per a la pràctica d’esports actius vora el mar.
Platja de Serena
Amb més de mil vuit-cents metres de sorra molt neta, aquesta platja limita amb un camp de golf de disseny clàssic, oferint un entorn residencial molt exclusiu i silenciós. La seva baixa densitat d’ocupació la converteix en un dels llocs més relaxants per a gaudir de la brisa marina al capvespre.
Com organitzar la ruta per les millors platges de Roquetas de Mar
Per a aprofitar al màxim la teva estada a la comarca, et recomanem planificar un viatge de 3 a 5 dies, connectant els diferents punts a través de l’autovia A-7 o la nacional N-340a. Aquesta xarxa viària et permetrà moure’t ràpidament entre els espais verges i els nuclis urbans de manera ràpida i fluida.
Pel que fa a la gastronomia, defugi els restaurants clònics i busca les tavernes de barri properes al port per a provar el tradicional caldo quemao o els fideus amb peix. La cuina marinera d’Almeria es basa en el producte fresc comprat directament a la llotja local a les primeres hores de la tarda.
Seràs capaç d’explorar la solitud gairebé mística de les dunes de Cerrillos després d’haver gaudit del dinamisme d’un passeig urbà com el d’Aguadulce?