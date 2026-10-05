Les 5 millors platges de Mijas: guia pràctica de sorra i calma

El litoral de Mijas combina penya-segats baixos i cales amagades. Trobar les millors platges de Mijas requereix allunyar-se de les aglomeracions urbanes i entendre com la geologia ha configurat espais de gran interès ambiental.
El microclima local, protegit per la serra, aconsella organitzar les rutes logístiques mitjançant l’autovia A-7. Per optimitzar l’estada, és recomanable repartir les bases entre Calahonda i la Cala de Mijas.
A continuació, analitzem els cinc trams arenosos que es troben de manera indiscutible entre les millors platges de Mijas.
Platja de Calahonda
Aquest bonic areny de 4.400 metres destaca especialment pel seu ambient tranquil i una sorra daurada barrejada amb petits còdols molt característics.
És ideal per als qui busquen serveis complets a tocar de la Senda Litoral, un bonic passeig de fusta que voreja de prop tota la costa.
Platja de la Cala de Mijas
Amb 1.300 metres de longitud i distinció de Bandera Blava, aquesta és catalogada com una de les millors platges de Mijas per a famílies.
Disposa d’accessos excel·lents i serveis complets de lloguer d’hamaques que faciliten una estada còmoda sense cap tipus de complicacions de transport o aparcament.
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Platja del Bombo
Aquesta cala acollidora d’1.100 metres destaca per les seves aigües calmes i uns fons marins molt rics, ideals per a l’esnòrquel.
Atreu un tipus de visitant actiu que prefereix evitar grans complexos turístics i valora la proximitat als restaurants de peix tradicional de la zona i la seva reconeguda tranquil·litat.
Platja de Cabo Rocoso
Si cerques les millors platges de Mijas salvatges, aquest singular tram destaca històricament per la torre vigia de Calahonda, datada de l’any 1575.
Es el lloc ideal per eludir els circuits comercials i gaudir d’un entorn dominat per roques naturals i aigües netes de gran interès paisatgístic mediterrani.
Platja de les Doradas
Amb una amplada de 20 metres, aquest racó ofereix una sorra de tonalitat fosca excel·lent per descansar dels sorolls urbans més molestos de la costa malaguenya.
Aquest areny destaca habitualment en les seleccions de les millors platges de Mijas gràcies a les bones connexions de transport públic.
Com organitzar el teu viatge a Mijas
Per explorar correctament les millors platges de Mijas recomanem una estada de 3 a 5 dies sencers de durada, movent-se de forma molt àgil per les autovies A-7 i AP-7.
Pel que fa a la gastronomia tradicional, cal tastar els espetos de sardines cuinats amb llenya d’olivera directament a la sorra dels quiosquets locals.
Seràs capaç de triar entre la calma de les seves sorprenents cales rocoses o l’atractiu monumental d’aquest cèlebre poble blanc de muntanya?