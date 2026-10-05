Les 5 millors platges de Lanzarote sense vent per a un bany perfecte

Lanzarote és una illa esculpida per la lava i acariciada constantment pels vents alisis, un factor climàtic que defineix la seva personalitat geològica però que de vegades dificulta el bany. Trobar racons arrecerats de la brisa constant és un art geogràfic que requereix conèixer la protecció que ofereixen els penya-segats i les cales orientades al sud. Per gaudir del sol canari sense la molèstia de la sorra en moviment, hem seleccionat les millors platges de Lanzarote sense vent on el mar sembla una piscina de color turquesa.
La topografia volcànica de l’illa crea microclimes molt marcats entre el nord exposat i el sud protegit per massissos antics com el de Los Ajaches. La xarxa viària, articulada principalment per la carretera LZ-2 i la LZ-1, permet moure’s ràpidament des de la capital, Arrecife, fins a qualsevol punt de la costa en menys de 45 minuts. Establir la base logística a l’àrea de Playa Blanca o Puerto del Carmen facilita enormement l’accés a aquests oasis lliures de ràfegues.
A continuació, analitzem els cinc racons costaners perfectament arrecerats de la brisa per assegurar una jornada de bany immillorable a l’illa dels volcans.
Platja de Papagayo
Situada a l’extrem sud dins del Monument Natural de Los Ajaches, aquesta cala en forma de mitja lluna és el refugi definitiu contra els alisis gràcies als penya-segats de basalt que l’envolten completament. El preu de l’accés en cotxe per la pista de terra és de 3 euros, una taxa destinada a la conservació d’aquest espai natural protegit on les aigües es mantenen tranquil·les i cristal·lines gairebé tot l’any.
Platja Chica, de les millors platges de Lanzarote sense vent
Coneguda també com a Pila de la Barrilla i situada a Puerto del Carmen, aquesta cala d’amb prou feines 90 metres de longitud està protegida de manera natural per barreres de lava antiga. És considerada una de les millors platges de Lanzarote sense vent i el punt de trobada preferit pels amants del busseig gràcies a la riquesa de fons com la coneguda cova de La Catedral.
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Platja de Flamenco
Aquest entrant artificial situat a Playa Blanca compta amb dos espigons de pedra que bloquegen qualsevol onatge o corrent d’aire, creant una zona de bany totalment segura per a tota la família. La platja s’estén al llarg de 200 metres de sorra blanca i fina, envoltada per un passeig marítim amb serveis excel·lents i una tranquil·litat absoluta ideal per als dies en què el vent bufa amb força al nord.
Platja de la Cera
Ubicada just al costat de Papagayo, comparteix la mateixa protecció geològica dels penya-segats de Los Ajaches però sol rebre un flux menor de banyistes durant les hores punta. És un refugi verge on la sorra daurada contrasta amb el blau intens d’unes aigües completament calmades, perfectes per practicar el snorkel sense interferències climàtiques.
Platja del Jablillo
Aquesta platja de Costa Teguise destaca pel seu disseny natural, on un tancament de roques volcàniques actua com a dic de contenció natural contra les marees i els vents dominants de la zona est. Aquesta característica única converteix la zona en una piscina natural d’aigua salada on la temperatura de l’aigua sol ser molt agradable i l’absència de corrents està totalment garantida.
Com organitzar el teu viatge a Lanzarote
Per explorar la costa de Lanzarote i gaudir d’aquestes cales arrecerades, es recomana una estada mínima de 5 a 7 dies complets. L’illa es recorre fàcilment de punta a punta a través de les carreteres principals LZ-1 i LZ-2, que connecten el nord i el sud en un trajecte d’uns 70 quilòmetres de paisatges volcànics inoblidables. Comptar amb un vehicle de lloguer és imprescindible per accedir als camins de terra que porten a les zones protegides més verges.
Per evitar els preus inflats dels menús turístics, la millor opció és menjar als tradicionals teleclubs locals, centres socioculturals de propietat municipal on es serveix cuina casolana canària autèntica com les papas arrugadas amb mojo o el formatge de cabra de la formatgera El Faro a preus molt econòmics. Aquests espais ofereixen una immersió cultural real i directa, lluny dels circuits més massificats de les zones de platja.
Seràs capaç de resistir-te a la temptació dels paisatges volcànics de l’interior per passar tot el dia gaudint de la calma absoluta d’aquestes cales amagades?