Les 5 millors platges de La Graciosa per connectar amb la natura

L’illa de La Graciosa, un territori protegit de l’arxipèlag canari, destaca pel seu relleu marcat per cons volcànics i dunes daurades que s’estenen sobre una superfície de només 29 quilòmetres quadrats. En aquest espai gairebé intacte pel turisme de masses és on trobem les millors platges de La Graciosa, veritables oasis de pau que demanen ser explorats amb respecte i calma.
La presència constant dels vents alisis i l’absència total de carreteres asfaltades defineixen completament la logística diària de l’illa, obligant els viatgers a desplaçar-se a peu, en bicicleta de muntanya o amb els serveis de vehicles tot terreny autoritzats. Dividir l’estada a la capital de Caleta de Sebo permet planificar les rutes diàries seguint l’estat de les marees i evitant les hores de màxima insolació.
A continuació, analitzem els cinc arenals verges que conformen la llista definitiva per descobrir aquest paradís canari.
Platja de las Conchas
Aquesta badia impressionant situada al nord-oest de l’illa ofereix un paisatge verge dominat pel contrast de la sorra daurada i la silueta de l’illa de Montaña Clara. Tot i ser una de les millors platges de La Graciosa pel seu gran valor paisatgístic, l’accés requereix un trajecte de 45 minuts amb bicicleta per pistes sorrenques.
La força dels corrents atlàntics fa que el bany en aquesta zona sigui extremadament perillós durant gairebé tot l’any, per la qual cosa es recomana gaudir de l’entorn salvatge des de la seguretat de la vora sense entrar a l’aigua.
Platja de la Francesa
Ubicada a la costa sud, és considerada una de les millors platges de La Graciosa per la tranquil·litat absoluta de les seves aigües transparents i la sorra fina que convida al descans familiar. L’accés des de la capital és senzill, amb un camí planer de 2,5 quilòmetres que es recorre caminant vorejant la platja del Salado.
És un lloc habitual de fondeig de petites embarcacions de recreació que busquen refugi del vent gràcies al relleu protector de la costa meridional, ideal per a fer snorkel.
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Platja de la Cocina
Aquesta petita cala salvatge s’amaga directament sota el perfil de la Montaña Amarilla, un dels cons volcànics més fotografiats del Parc Natural de l’Arxipèlag Chinijo. Considerada una de les millors platges de La Graciosa pel seu aïllament, s’hi arriba caminant uns 15 minuts addicionals des de la veïna platja de la Francesa.
Les seves aigües de color maragda queden completament arrecerades del vent de l’oest, oferint un espai de calma total on el temps sembla aturar-se en sintonia amb la natura.
Platja del Salado
Es tracta de la franja d’arena més propera al nucli urbà de Caleta de Sebo, un arenal que acull l’única zona d’acampada autoritzada pel parc natural creat l’any 1986. Aquest espai destaca entre les millors platges de La Graciosa per la forma en què la marea crea una gran llacuna poc profunda molt segura per a tota la família.
El paisatge canviant ofereix unes vistes espectaculars de la zona dels penya-segats de Famara a Lanzarote, especialment durant les darreres hores de la tarda.
Platja de Pedro Barba
Aquest racó de tranquil·litat està situat al nord de l’illa, al costat del segon nucli de població de La Graciosa, caracteritzat per les seves cases blanques de disseny unificat. No sol figurar immediatament entre les millors platges de La Graciosa, però la seva sorra combinada amb petits còdols negres ofereix un refugi de pau inigualable.
El bany en aquest moll tradicional és molt segur gràcies a l’espigó de pedra que protegeix la badia, ideal per a descansar després d’una excursió a peu de prop d’una hora.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges de La Graciosa
Per gaudir plenament d’aquest entorn natural de l’arxipèlag es recomana una estada mínima de tres dies per poder recórrer les millors platges de La Graciosa al ritme pausat que demana el territori. La connexió amb la civilització es fa exclusivament amb el ferri diari que triga 25 minuts des del port d’Órzola, mentre que a l’interior cal oblidar-se dels cotxes comuns i triar el transport a peu o en vehicles tot terreny autoritzats.
La gastronomia de l’illa reflecteix el vincle estret amb la pesca artesanal, on és imprescindible tastar peixos autòctons com la vella o el mero cuinats a la planxa amb unes bones patates arrugades i mojo. Optar pels petits restaurants gestionats per famílies locals a la vora del port és la clau per donar suport a l’economia illenca i evitar els llocs dissenyats exclusivament per a turistes.
Seràs capaç d’adaptar-te al ritme pausat del silenci atlàntic i acceptar el repte de recórrer un territori salvatge sense asfaltar per contemplar alguns dels paratges més verges de les Canàries?