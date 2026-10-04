Les 6 millors platges de la Costa Amalfitana: guia pràctica

La Costa Amalfitana, declarada Patrimoni de la Humanitat, es desplega com un trencaclosques vertical on la roca calcària es fon amb la mar Tirrena. Trobar les millors platges de la Costa Amalfitana requereix esquivar les aglomeracions i comprendre una costa abrupta on els penya-segats amaguen petites cales de grava fina i aigües de color turquesa intens.
La complexa orografia d’aquesta línia costanera i el seu microclima mediterrani dicten les hores de sol, que sovint desapareixen a mitja tarda a causa de l’ombra de les muntanyes de Lattari. Per optimitzar la logística, és recomanable dividir l’estada entre Amalfi i Positano, utilitzant la sinuosa carretera SS163 com a eix vertebrador, tot i que les connexions marítimes eviten el trànsit estival.
A continuació, analitzem els sis racons marins que s’amaguen sota els penya-segats de la regió.
Marina Grande de Positano
Aquesta és la façana més il·lustre de la regió, una platja de sorra fosca i grava que s’estén al llarg de 300 metres sota la cascada de cases de colors de Positano. Tot i ser el centre neuràlgic del perfil costaner, manté una energia vibrant on els penya-segats serveixen de teló de fons per als transbordadors i els banyistes.
L’accés és directe des del centre de la vila, però cal tenir en compte que el sector lliure és reduït en comparació amb els serveis de pagament, que solen costar uns 35 euros per gandula.
Fiordo di Furore
Més que una platja convencional, aquesta esquerda geològica és una de les meravelles visuals de la península on l’aigua salada penetra en un canyó estret sota un pont de 30 metres d’altura de la carretera nacional. La platja, d’uns 25 metres d’amplada, només rep la llum solar directa durant les hores centrals del dia.
Per arribar-hi, cal descendir una escala de pedra des de la carretera SS163; l’esforç físic és recompensat per un entorn gairebé prehistòric on les barques dels pescadors locals reposen sobre la sorra humida.
Platja de Castiglione
Situada al terme municipal de Ravello, aquesta cala es troba envoltada de penya-segats imponents que li proporcionen ombra a partir de les 16:00 hores. Amb uns 100 metres de longitud, ofereix un refugi tranquil en comparació amb la veïna i concorreguda platja d’Amalfi.
S’hi accedeix baixant un tram de 200 esglaons des de la carretera principal, un filtre natural que manté allunyats els turistes de masses i preserva la seva atmosfera autèntica.
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Platja de Cavallo Morto
Aquest racó verge, situat a prop de Maiori, és una de les joies amagades de la zona on les aigües transparents de color verd maragda toquen una paret de roca calcària completament vertical. Només és accessible per via marítima, llogant un caiac o un servei de taxi aquàtic des del port de Maiori.
La seva orientació permet gaudir del sol durant gairebé tot el dia, convertint-la en un refugi ideal per als amants del busseig lliure que volen allunyar-se dels eixos comercials.
Platja de Gavitella
Ubicada a Praiano, aquesta és una de les poques platges de la Costa Amalfitana on es pot gaudir del sol fins a l’últim minut de l’atardecer gràcies a la seva exposició oest. Amb vistes panoràmiques directes a Positano i a l’illa de Capri, la seva bellesa compensa les plataformes artificials de formigó.
La baixada consta de més de 400 esglaons bastant pronunciats des de l’església de San Gennaro, una caminada exigent que requereix calçat còmode i aigua abundant per al retorn.
Platja de Duoglio
A només un quilòmetre d’Amalfi, aquesta platja de còdols de 170 metres de llargada destaca per la netedat extrema de les seves aigües profundes. És el destí predilecte dels locals i dels viatgers actius que busquen esports aquàtics com el pàdel surf o el windsurf.
El descens es realitza des de la carretera nacional a través d’una escala de 400 esglaons tallats a la roca, tot i que també es pot agafar una petita embarcació des del port d’Amalfi per pocs euros.
Logística i millors platges de la Costa Amalfitana
Per copsar l’essència d’aquest territori i recórrer el seu perímetre amb calma, recomanem planificar una estada mínima d’entre 5 i 7 dies. La carretera SS163, que vertebra la regió amb les seves corbes tancades, requereix paciència i destresa al volant, per la qual cosa utilitzar els ferris públics o llogar un ciclomotor de mitjana cilindrada sol ser la millor alternativa per optimitzar els temps de trasllat.
Per fugir de les trampes turístiques, cal allunyar-se de les places principals i buscar les petites trattories familiars situades als pobles de l’interior com Scala o Tramonti. Allà es pot tastar la cuina autòctona real, com els scialatielli ai frutti de mare fets a mà o els plats aromatitzats amb la icònica llimona Sfusato Amalfitano de producció local.
Estàs preparat per deixar-te seduir per la verticalitat dels penya-segats històrics i la calma líquida d’aquestes cales amagades?