Les 5 millors platges de Gijón per gaudir del Cantàbric

Gijón s’estén davant del mar Cantàbric com una urbs que ha sabut conjugar el seu passat industrial amb una façana marítima imponent. Trobar les millors platges de Gijón implica endinsar-se en un litoral de marees vives, on la sorra daurada conviu amb penya-segats verds de gran bellesa geològica. La costa asturiana adquireix en aquest punt una personalitat única, on el mar modela el caràcter dels seus habitants i defineix el paisatge urbà.
El clima atlàntic d’aquesta zona exigeix una planificació flexible, ja que el temps canvia ràpidament i les marees canvien dràsticament l’amplada de la sorra útil (especialment quan la marea alta redueix l’areny a la mínima expressió). Per moure’s per la zona, l’autovia A-8 és l’eix principal que connecta el municipi amb la resta de la província, essent ideal establir la base logística al centre urbà per accedir tant a les cales orientals com a les de ponent.
A continuació, analitzem els cinc punts costaners que cal conèixer per descobrir l’autèntica essència d’aquest litoral asturià.
Platja de San Lorenzo
És la gran joia urbana de la ciutat, un areny en forma de mitja lluna que s’estén al llarg de 1.500 metres des de la l’església de San Pedro fins a la desembocadura del riu Piles. La seva famosa barana del passeig marítim, coneguda popularment com El Muro, és el punt de trobada clau per a passejants i surfistes que aprofiten les constants onades d’aquest sector de la costa.
Cal tenir en compte la taula de marees abans de col·locar la tovallola, ja que quan la marea puja, la sorra desapareix completament sota l’aigua en diversos trams. Disposa de serveis complets de socorrisme i dutxes, essent l’opció més accessible per als qui s’allotgen al nucli històric de la vila.
Platja de Poniente
Creada artificialment a la dècada de 1990 en una antiga zona de drassanes, aquesta platja ofereix aigües molt tranquil·les gràcies a la protecció del port esportiu. Amb una longitud de uns 500 metres, és especialment valorada per famílies i esportistes gràcies a la seva facilitat d’accés i la quasi total absència de corrents perillosos.
La sorra d’aquest espai té un gra més gruixut i fosc, resistint millor el vent de l’oest que sol bufar a la tarda. A més, compta amb un passeig molt ampli connectat directament amb el barri de Foment, ideal per fer una parada ràpida després d’una visita al proper Aquari de Gijón.
En vídeo
Platja de l’Arbeyal
Aquesta platja, recuperada l’any 1995, se situa a la part oest del municipi, entre els barris de l’Arbeyal i El Natahoyo. Malgrat el seu entorn marcadament industrial, s’ha convertit en una de les preferides dels residents locals pel seu ambient familiar i la qualitat de les seves aigües, protegides per dos dics de contenció.
Amb una longitud de 450 metres, és perfecta per a la pràctica d’esports de sorra com el volei platja o per fer un bany relaxat sense preocupar-se per les marees intenses del Cantàbric obert.
Platja de Peñarrubia
Situada a la perifèria oriental, sota penya-segats actius d’alt interès geològic, és l’areny nudista per excel·lència de la zona. L’accés es realitza a través d’una rampa pronunciada des d’un aparcament situat a uns 80 metres sobre el nivell del mar, oferint un entorn molt més salvatge i íntim.
Està composta principalment per grava i sorra fina sobre una plataforma de roca, per la qual cosa es recomana l’ús de calçat adequat per banyar-se. La caiguda freqüent de pedres del penya-segat fa necessari respectar els senyals de seguretat col·locats al llarg de la paret rocosa.
Platja d’Estaño
Petita cala de només 250 metres de longitud localitzada a uns 5 quilòmetres de l’entorn urbà de Gijón, ideal per als que busquen un refugi de naturalesa pura. El seu atractiu principal és la presència del Pozo del Cura, una cavitat natural tallada a la roca que funciona com una piscina durant la marea alta.
L’accés és fàcil per carretera des de la AS-247, tot i que l’aparcament és limitat i s’omple ràpidament durant els mesos d’estiu. Disposa d’un establiment hostaler a peu de platja que permet gaudir del capvespre cantàbric amb vistes directes a la badia rocosa.
Com organitzar el teu viatge a Gijón
Per gaudir de tota la varietat costanera i monumental d’aquesta zona d’Astúries, es recomana dedicar una estada mínima de 3 a 4 dies. L’excel·lent connexió de les carreteres asturianes, especialment l’autovia AS-II i l’A-8, permet desplaçar-se ràpidament entre els nuclis urbans i les cales rurals més allunyades sense perdre temps en embussos.
Pel que fa a la cuina tradicional, per evitar els llocs massificats per a turistes, és gairebé obligatori visitar els tradicionals llagares i sidreries situats al barri vell de Cimavilla o a les parròquies rurals de l’interior del municipi. Allà podreu tastar la sidra natural acompanyada d’uns formatges locals com el formatge Cabrales o un autèntic cachopo de vedella asturiana de primera qualitat.
Estàs preparat per deixar-te seduir per la força salvatge del Cantàbric i la riquesa cultural d’una ciutat que viu cara al mar?