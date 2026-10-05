Les 5 millors platges de Fuengirola: guia pràctica de sorra i salitre

Fuengirola, situada al cor de la Costa del Sol, desplega una façana marítima singular de gairebé set quilòmetres on el relleu suau del litoral s’ajunta amb la desembocadura fluvial. Aquesta franja costanera acull algunes de les millors platges de Fuengirola, espais on la sorra fosca d’origen mediterrani es combina amb una infraestructura urbana d’alta densitat sembrada de serveis excel·lents.
El microclima local, protegit per la serra de Mijas, garanteix més de 300 dies de sol a l’any, fet que obliga a planificar les hores d’exposició solar i la logística de l’allotjament. Per moure’s per la zona, l’autovia A-7 i l’autopista AP-7 actuen com a eixos vertebradors viaris, permetent dividir la teva estada entre el bulliciós centre urbà i els sectors més tranquils de la perifèria.
A continuació, analizem els cinc trams costaners que configuren l’oferta marítima d’aquesta destinació malaguenya.
Platja del Castillo
Situada als peus del castell de Sohail, aquesta platja destaca per la seva personalitat històrica i una longitud d’uns 800 metres de sorra fina. És un dels pocs sectors que permet la presència de mascotes a la zona autoritzada i compta amb una àrea d’aparcament àmplia a tocar de l’autovia A-7.
El corrent del riu Fuengirola aporta un dinamisme ecològic singular a l’entorn, ideal per als viatgers que busquen combinar la remullada marítima amb la visita cultural a la fortalesa nassarita del segle X.
Platja de Santa Amàlia
Aquest arenal s’estén a continuació de la platja del Castillo i destaca per la seva connexió directa amb el barri pesquer tradicional. Amb una amplada mitjana de 50 metres, les seves aigües tranquil·les estan protegides per espigons que mitiguen l’impacte de les ones de llevant.
És una elecció òptima per als planificadors meticulosos que volen tenir serveis de salvament a pocs passos i una accessibilitat garantida mitjançant passarel·les de fusta fins a la mateixa línia de mar.
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Platja de los Boliches i el seu lloc entre les millors platges de Fuengirola
Aquesta és una de les zones més amples i populars de Fuengirola, guardonada històricament amb la bandera blava gràcies a la qualitat de la seva aigua. Amb més d’un quilòmetre d’extensió, el seu teixit sorrenc compta amb zones de lloguer d’hamaques i una oferta inesgotable d’activitats nàutiques.
La presència de la línia de tren de rodalies C-1 a pocs minuts a peu fa que l’accés des de Màlaga o l’aeroport sigui summament ràpid, evitant els problemes de trànsit durant la temporada estival.
Platja de les Gavines
Ubicada a la part oriental de la ciutat, aquesta platja ofereix un perfil lleugerament més residencial i menys congestionat que les platges del centre. Els seus serveis estan totalment adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, disposant de cadires amfíbies i personal d’assistència especialitzat.
Platja de Carvajal
Just al límit amb el municipi veí de Benalmàdena, Carvajal tanca el litoral de Fuengirola amb una proposta on la sorra es barreja amb petits còdols. Els seus 1.200 metres de longitud són molt buscats per un públic jove que aprofita la seva oferta d’oci diürn i els serveis esportius a la sorra.
Com organitzar el teu viatge a Fuengirola
Per esprémer al màxim les platges de Fuengirola es recomana una estada mínima de 3 a 5 dies, un temps que permet alternar els dies de bany amb petites rutes per l’interior de la província. La connexió viària a través de l’A-7 facilita el desplaçament ràpid cap a altres punts de la Costa del Sol, mentre que la xarxa ferroviària connecta la localitat directament amb l’aeroport de Màlaga-Costa del Sol en només 35 minuts.
Per fugir de les propostes clòniques dirigides exclusivament al turisme de masses, cal buscar els xiringuitos tradicionals de la platja de Los Boliches on es preparen els tradicionals espetos de sardines a la brasa, cuinats sobre barques de sorra. Aquesta tècnica artesanal, declarada Patrimoni Cultural Immaterial, manté l’essència marinera de l’antiga vila pesquera fora dels circuits comercials habituals.
Seràs capaç de resistir-te a la comoditat de les seves platges urbanes completament equipades per descobrir la petjada històrica que s’amaga darrere les seves antigues muralles de defensa?