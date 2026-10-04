Les 5 millors platges de Ferrol que has de conèixer

La costa del nord de Galícia amaga un dels litorals més salvatges i magnètics de la península Ibèrica, on la força de l’oceà Atlàntic esculpeix penya-segats monumentals i sistemes dunars de gran interès ecològic. En aquest escenari de naturalesa desbordant, descobrir les millors platges de Ferrol es converteix en una ruta imprescindible per als amants del surf, els espais verges i els paisatges que escapen de la massificació turística del sud gallec.
El clima d’aquesta franja atlàntica està marcat per la inestabilitat i els canvis ràpids de vent, factors que exigeixen una planificació flexible de les jornades de bany. Per optimitzar la logística, és recomanable establir el camp de base al nucli urbà ferrolà o als voltants de la carretera AC-116, la via principal de connexió que articula l’accés ràpid cap a les diferents cales i platges de la península de Cabanas i el cap Prior.
A continuació, analitzem els cinc fites geogràfiques i naturals que defineixen la línia costanera d’aquesta històrica ciutat naval.
Platja de Doniños
Aquest monumental sorral de 1.900 metres de longitud és la platja més emblemàtica de la comarca i un referent mundial per a la pràctica del surf. Destaca pel seu complex dunar i la famosa llacuna d’aigua dolça que descansa a la part posterior, un ecosistema protegit on nien diverses espècies d’aus migratòries.
Els corrents aquí són extremadament forts, per la qual cosa cal precaució fora de les zones vigilades pels socorristes durant l’estiu. El vent constant del nord-est sol netejar l’ambient, oferint unes postes de sol espectaculars darrere de la punta de Penas de Guimil.
Platja de San Xurxo
Amb una extensió de gairebé 2.100 metres de sorra fina i blanca, aquesta platja de configuració gairebé semicircular ofereix un recer relatiu en comparació amb els penya-segats veïns. És el lloc ideal per als qui busquen llargues caminades vora mar sense renunciar a una bellesa paisatgística intacta.
A la zona nord, coneguda com a platja de Vila, els corrents i la desembocadura del riu de la Sardina creen condicions canviants que atreuen pescadors de canya i amants del windsurf. L’accés principal es realitza fàcilment a través de la carretera DP-3603.
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Platja de Ponzos
Aquesta platja de 1.400 metres de longitud és el reducte preferit per al naturisme i els qui busquen una connexió directa amb el Ferrol més verge i feréstec. A la seva vora encara es poden apreciar les restes d’una antiga explotació minera d’or que es remunta a l’època romana, aportant un valor històric singular al conjunt.
En estar completament oberta al mar obert de l’Atlàntic, l’onatge és constant i contundent, convertint-la en un repte exigent fins i tot per als surfistes experimentats. L’absència gairebé total d’infraestructures consolida el seu caràcter exclusivament natural.
Platja de Santa Comba
El gran valor d’aquest sorral de 1.500 metres de longitud és l’ermita homònima que corona l’illot rocós situat en un dels seus extrems, un temple romànic accessible únicament durant la marea baixa. Aquesta particularitat geogràfica la converteix en un dels racons més fotogènics i espirituals de la costa gallega.
La platja combina zones de sorra fina amb formacions rocoses d’esquist que divideixen el traçat durant la plenamar, ideal per explorar petites basses de marea amb biodiversitat marina local. L’accés a través d’un estret camí de terra garanteix una densitat de visitants moderada.
Platja d’Esmelle: l’equilibri de les millors platges de Ferrol
Situada entre Doniños i San Xurxo, aquesta platja és una de les millors platges de Ferrol gràcies al seu compromís entre entorn natural i serveis bàsics de qualitat. Disposa d’una longitud de 1.200 metres de sorra daurada amb un onatge moderat que la fa una mica més accessible per al bany recreatiu.
Compta amb escoles de surf homologades a peu de sorral i una zona d’aparcament ben condicionada, la qual cosa facilita la logística per a les famílies que volen passar-hi tota la jornada de manera còmoda i segura.
Com organitzar el teu viatge a Ferrol
Per explorar amb prou profunditat aquesta línia de costa és ideal planificar una estada mínima de 3 a 5 dies, la qual cosa permet alternar les jornades de platja amb visites culturals al patrimoni històric de la ciutat. La mobilitat és òptima si es disposa de vehicle privat, ja que les carreteres nacionals AC-116 i DP-3603 connecten tots els sorrals amb el centre de Ferrol en menys de 15 minuts.
L’experiència gastronòmica autèntica d’aquesta zona es troba allunyada de la primera línia costanera, en els tradicionals furanchos o a les tavernes del barri històric d’A Magdalena. No marxis sense provar la truita de patates local, el polp a la gallega o l’empanada de luras, acompanyats sempre d’un vi blanc de la varietat local godello.
Seràs capaç de resistir-te a la crida salvatge de les onades de l’Atlàntic mentre camines per la història viva de les seves antigues fortaleses militars?