Les 8 millors platges de Cuba: guia pràctica de viatge

Cuba és molt més que una postal de cotxes clàssics i arquitectura colonial decadent; és un territori de contrastos on la plana litoral es troba amb barreres de corall massives i sistemes muntanyencs com la Sierra Maestra. Trobar les millors platges de Cuba exigeix entendre aquesta complexitat geogràfica, que s’estén al llarg de més de 5.700 quilòmetres de línia de costa banyada pel mar Carib i l’oceà Atlàntic.
Els microclimes de l’illa, marcats per la humitat tropical i la temporada de ciclons de juny a novembre, aconsellen dividir el viatge en diverses bases logístiques, utilitzant l’Autopista Nacional (A1) com a artèria principal per connectar els sectors occidental, central i oriental. Planificar els desplaçaments amb vehicles llogats o mitjançant la xarxa d’autobusos Viazul és fonamental per evitar pèrdues de temps innecessàries entre cayo i cayo.
A continuació, analitzem els vuit arenals indispensables que defineixen la diversitat costanera i geomorfològica de l’arxipèlag cubà.
Platja Varadero
Situada a la península de Hicacos, a uns 140 quilòmetres a l’est de l’Havana, aquesta platja compta amb una franja de sorra fina de 22 quilòmetres de longitud. És considerada una de les millors platges de Cuba per la seva accessibilitat logística i una infraestructura hotelera densa que conviu amb zones de bany públiques excel·lents.
La seva orientació nord-est la protegeix dels corrents del sud, garantint unes aigües tranquil·les i planes amb una temperatura mitjana anual de 25 graus centígrads, ideal per als amants de la natació lliure.
Platja Paraíso
Ubicada a l’enclavament aïllat de Cayo Largo del Sur, aquest paratge destaca per dret propi com una de les millors platges de Cuba pel seu aïllament i per la seva sorra d’origen coral·lí que mai s’escalfa. S’hi arriba mitjançant vols interns des de l’Havana o llanxes des de destinacions properes.
Le paisatge està completament dominat per una llacuna interior de poca profunditat, on és habitual observar espècies de fauna marina com estrelles de mar gegants i pelicans salvatges en un entorn estrictament protegit.
Platja Ancón
A només 12 quilòmetres de la històrica ciutat de Trinidad, declarada Patrimoni de la Humanitat, aquesta costa combina perfectament el turisme cultural amb el de sol i és, per a molts viatgers, una de les millors platges de Cuba a la costa sud. El seu fons marí destaca per posseir una de les reserves de corall negre més importants del Carib.
L’accés és ràpid a través d’una carretera asfaltada local, convertint-la en la millor opció per fer una escapada de mitja tarda després de recórrer els carrers empedrats del centre colonial trinitari.
Platja Pilar
Batejada en honor al famós vaixell de l’escriptor Ernest Hemingway, aquesta joia de Cayo Guillermo es defineix per les seves impressionants dunes de sorra, algunes de les quals assoleixen els 15 metres d’alçada. Decidir visitar una de les millors platges de Cuba com Platja Pilar significa endinsar-se en un paisatge gairebé verge, envoltat de vegetació autòctona i manglars.
La poca profunditat de les seves aigües permet caminar mar endins durant desenes de metres amb l’aigua per sota dels genolls, oferint una experiència de bany tranquil·la i de gran bellesa escènica.
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Platja Santa Lucía
Aquesta platja de la província de Camagüey s’estén durant 21 quilòmetres i està protegida per una barrera coral·lina espectacular situada a només dos quilòmetres de la costa. La presència d’aquest escull gegantí consolida aquest espai entre les millors platges de Cuba per al busseig autònom i l’esnòrquel de superfície.
Els corrents oceànics aquí són moderats, afavorint la presència d’una rica biodiversitat que inclou taurons braus, els quals es poden observar de manera segura sota la supervisió de guies locals autoritzats.
Platja Guardalavaca
A la costa nord d’Holguín, aquest arenal en forma de petxina està flanquejat per una vegetació tropical exuberant que arriba gairebé fins a la vora del mar. Històricament, s’especula que aquest va ser un dels primers punts que va albirar Cristòfol Colom l’any 1492 durant la seva primera expedició.
La platja disposa de serveis excel·lents i és molt valorada tant pels viatgers internacionals com per les famílies cubanes, creant un ambient autèntic i dinàmic durant els caps de setmana.
Platja Las Tumbas
Es troba a l’extrem més occidental de Cuba, dins del Parc Nacional de Guanahacabibes, una reserva de la biosfera de difícil accés. Aquest paratge ocupa un lloc de privilegi en la llista de les millors platges de Cuba gràcies a la seva bellesa verge i salvatge.
La platja és un refugi de nidificació crucial per a quatre espècies de tortugues marines en perill d’extinció, motiu pel qual qualsevol visita ha de fer-se respectant els protocols de conservació del parc.
Platja Maguana
Situada a uns 20 quilòmetres de Baracoa, la ciutat més antiga de Cuba, aquesta platja ofereix una estampa única on el bosc tropical humit es fusiona amb un mar de color turquesa tancat per un escull protector.
El contrast és absolut amb els arenals del nord del país: aquí la humitat és constant, la terra és d’un color vermellós intens i els venedors locals ofereixen productes derivats del coco i el cacau cultivats a la mateixa zona.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges de Cuba
Per gaudir plenament de la diversitat del litoral cubà, recomanem planificar una estada mínima de 12 a 14 dies, repartint el temps entre l’Havana, Trinidad i algun dels cayos principals. La connexió terrestre a través de la Carretera Central requereix paciència a causa de l’estat del paviment, per la qual cosa calcular una velocitat mitjana de 70 quilòmetres per hora és una estimació logística prudent per als teus trajectes.
Pel que fa a la cuina, cal defugir els grans bufets internacionals i buscar els “paladares”, que són petits restaurants de gestió privada on se serveix menjar casolà. No deixis de provar el “ropa vieja” acompanyat de “moros y cristianos” (arròs i mongetes negres) o una llagosta fresca a la brasa de preparació local en zones costaneres.
Estàs preparat per deixar enrere els camins concorreguts i submergir-te en les aigües verges de la costa caribenya?