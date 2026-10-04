Les 5 millors platges de Corralejo: guia de sorra i vent al nord de Fuerteventura

El nord de Fuerteventura amaga un dels paisatges més singulars de les Illes Canàries, on la sorra daurada d’origen orgànic es fusiona amb un mar de tons turquesa gairebé irreals. En aquest entorn dominat per la força del vent i la proximitat del continent africà, trobar les millors platges de Corralejo es converteix en una cerca de cales arrecerades i grans extensions de dunes salvatges que canvien de forma constant.
La logística a la zona està fortament condicionada pels vents alisis, un factor clau per decidir quina platja visitar segons el dia. Per explorar la regió amb comoditat, és aconsellable dividir l’estada fent base al nucli urbà de Corralejo i moure’s en cotxe de lloguer a través de la carretera principal FV-1, que connecta ràpidament el parc natural amb la resta de l’illa.
A continuació, analitzem els cinc arenals més espectaculars del litoral de Corralejo per planificar la teva ruta sota el sol majorer.
Grandes Playas de Corralejo
Aquesta successió de cales de sorra fina s’estén al llarg de gairebé 9 quilòmetres dins del Parc Natural de les Dunes de Corralejo. És el lloc ideal per a la primera presa de contacte amb el municipi, gràcies a la seva facilitat d’accés i a unes aigües cristal·lines que recorden els paisatges del Carib.
La presència de l’emblemàtic hotel Riu Tres Islas serveix com a punt de referència visual en una línia costanera on conviuen banyistes i practicants de surf de vela en harmonia.
Platja del Moro
Situada a la part sud del parc natural, aquesta platja de 300 metres de longitud és un paradís per als amants de la naturalesa verge i el surf d’iniciació. La sorra aquí és d’una blancor impol·luta, creada per la fragmentació de milions de closques de mol·luscs marins al llarg de milers d’anys.
A causa de la manca de serveis i de construccions properes, és imprescindible portar aigua i protecció solar abundant per gaudir d’una jornada sense contratemps en aquest entorn salvatge.
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Platja d’Alzada
Més enllà dels circuits comercials habituals, aquest petit arenal és molt conegut pels surfistes locals que busquen onades ràpides i trencants freqüents. El contrast de la sorra daurada amb les roques volcàniques negres que delimiten la cala crea una atmosfera gairebé prehistòrica.
Platja de la Concha a l’Illa de Lobos
Tot i que tècnicament es troba a l’illot veí de Lobos, l’accés es fa mitjançant un trajecte en vaixell de només 15 minuts des del port de Corralejo. Aquesta badia natural en forma de mitja lluna està totalment protegida del fort onatge gràcies a un escull natural que actua com a barrera.
La seva poca profunditat la converteix en una mena de piscina natural gegant on és possible observar bancs de peixos a simple vista sense necessitat d’ulleres de busseig.
Platja del Pozo
Aquest racó és el preferit pels qui busquen la màxima tranquil·litat i practicar el nudisme en un entorn íntim. Els banyistes solen construir petits nius circulars amb pedres volcàniques, coneguts localment com a corralitos, per protegir-se del vent constant que bufa a la costa nord.
Com organitzar el teu viatge a Corralejo
Per gaudir plenament de la zona i de la seva costa salvatge, es recomana una estada mínima de 3 a 5 dies de viatge. La connexió terrestre és molt senzilla a través de la FV-1, una via ràpida que enllaça l’aeroport de Fuerteventura amb el nord en aproximadament 30 minuts de trajecte còmode.
A l’hora de menjar, cal fugir dels menús turístics de l’avinguda principal i buscar les confraries de pescadors del port o les petites tavernes de l’interior de l’illa. Allà podràs tastar les clàssiques papas arrugadas amb mojo i el formatge majorer artesanal, que compta amb denominació d’origen protegida des de l’any 1996.
Seràs capaç de triar entre la immensitat desèrtica de les dunes d’origen saharià o la calma absoluta de les aigües protegides de l’illa de Lobos?