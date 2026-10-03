Les 8 millors platges de Bueu: guia pràctica d’un litoral salvatge

El municipi de Bueu, situat a la península de l’Morrazo, amaga un dels litorals més rics i diversos de les Rías Baixas, on els penya-segats de granit conviuen amb badies d’aigües tranquil·les. Trobar les millors platges de Bueu requereix allunyar-se dels tòpics turístics per entendre una costa modelada per l’oceà Atlàntic i les marees de Pontevedra.
La complexa orografia gallega genera microclimes locals on el vent del nord pot canviar les condicions d’un arenal a un altre en pocs minuts. Per explorar la zona amb garanties, es recomana utilitzar la carretera PO-551 com a eix logístic i fixar la base en algun dels petits nuclis mariners de la contrada.
A continuació, analitzem els vuit arenals excepcionals que defineixen el perfil costaner d’aquest territori mariner.
Platja d’Area de Bon
Aquesta platja de 250 metres de longitud destaca per la seva sorra blanca molt fina i les seves aigües transparents de color turquesa. Aquesta cala destaca en qualsevol llista de les millors platges de Bueu gràcies a la seva protecció dels corrents marins i la seva atmosfera familiar.
La presència de petits penya-segats i la massa forestal que l’envolta ofereixen ombres naturals durant la tarda ideal per descansar.
Platja de Lapamán
Compartida amb el municipi veí de Marín, aquest arenal és un dels més extensos de la zona i gaudeix d’una gran popularitat gràcies a la sorra daurada. Considerada històricament entre les millors platges de Bueu i Marín, el seu suau pendent d’entrada al mar la fa molt segura per al bany.
A l’estiu, els accessos a peu requereixen baixar per camins empinats que travessen zones residencials molt tranquil·les.
Platja de Lagos
Més allunyada dels circuits massius, aquesta petita cala de 150 metres està flanquejada per formacions rocoses singulars. No acostuma a aparèixer en les guies de les millors platges de Bueu, però és el refugi perfecte per als qui busquen intimitat.
El fons marí d’aquesta cala és ric en biodiversitat, fet que atrau els aficionats al busseig lliure durant tot l’estiu.
Platja de Portomaior
Aquesta platja ofereix una sorra daurada extremadament fina i aigües calmades que conviden a un bany relaxant a qualsevol hora. Per a molts, figura indiscutiblement en el rànquing de les millors platges de Bueu per la qualitat dels seus serveis i fàcil accés.
Disposa de diversos restaurants de cuina tradicional a primera línia, ideals per tastar el peix fresc sense moure’s del lloc.
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Platja de Tuia
Amb un caràcter clarament salvatge, aquest arenal es reconegut per la seva pràctica de nudisme i per les seves dunes naturals. Aquest entorn salvatge redefineix el concepte de les millors platges de Bueu en oferir una desconnexió absoluta de la civilització.
L’accés a través de pistes estretes de terra limita l’afluència massiva de vehicles, preservant així el seu valor mediambiental.
Platja de Beluso
Situada al costat del pintoresc port pesquer, aquesta platja combina la tradició amb aigües calmades que recorden un llac. Beluso es troba entre les millors platges de Bueu per la seva comoditat i la proximitat de punts de restauració mariners de primer nivell.
És el lloc perfecte per contemplar el capvespre mentre les embarcacions tradicionals tornen de la seva jornada de pesca.
Platja de Mourisca
Ubicada a les portes de l’espai natural protegit de Cabo Udra, aquesta platja de còdols rep directament la brisa oceànica. Dins del catàleg de les millors platges de Bueu, Mourisca destaca per la seva bellesa aspra i la seva ubicació completament verge.
El sender de gran recorregut que passa per sobre del penya-segat ofereix unes vistes espectaculars de tota la ria d’Aldán.
Platja de Melide, la joia de les millors platges de Bueu
Aquest paradís verge es troba a l’Illa d’Ons, que forma part del Parc Nacional de les Illes Atlàntiques de Galícia. S’hi arriba mitjançant vaixells regulars des del port que tenen un preu aproximat de 18 euros per persona en temporada alta.
Aquest arenal de l’illa d’Ons tanca la llista de les millors platges de Bueu amb una mitja lluna de sorra blanca envoltada de naturalesa.
Com organitzar el teu viatge a Bueu
Per conèixer amb profunditat aquest litoral i gaudir del seu ritme pausat, es recomana planificar una estada mínima de 3 a 4 dies. Aquest temps permet combinar els arenals continentals amb l’excursió a Ons, connectant la costa mitjançant la xarxa local i l’autovia AG-46.
Per fugir dels menús turístics estandarditzats, cal buscar els autèntics furanchos o tavernes tradicionals amagades a les parròquies de l’interior. Aquí s’hi serveix el vi de collita pròpia acompanyat de tapes de pop a la gallega de gran qualitat.
Seràs capaç d’escollir entre la pau d’una cala resguardada del vent o la força salvatge dels arenals oberts a l’oceà Atlàntic?