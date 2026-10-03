Les 5 millors platges de Benidorm: de l’skyline a les cales salvatges

Benidorm, sovint encasellada com un simple bosc de gratacels a la vora de la Mediterrània, amaga una configuració geològica singular on els penya-segats de la Serra Gelada contrasten amb badies de sorra fina. Trobar les millors platges de Benidorm requereix mirar més enllà dels tòpics i entendre com la línia de costa es divideix en espais clarament diferenciats pel turó del Castell.
El microclima de la Marina Baixa, protegit per la serra d’Aitana, garanteix temperatures suaus durant tot l’any, tot i que l’orografia aconsella planificar les visites segons l’exposició solar de cada cala. Per explorar la zona amb comoditat, és ideal establir una base a prop del centre històric i moure’s mitjançant la xarxa d’autobussos urbans o la carretera nacional N-332, que connecta ràpidament els extrems del municipi.
A continuació, analitzem els cinc racons costaners que configuren el litoral d’aquesta destinació alacantina.
Platja de Llevant
Amb una extensió exacta de 2.084 metres de sorra fina, aquest arenal orientat al sud-oest és el cor de l’activitat turística i rep insolació directa des de l’alba fins a mitja tarda. Compta amb una plataforma de serveis impecable, incloent l’històric telefèric d’esquí nàutic operatiu des de 1966, que la converteix en un punt de trobada vibrant i molt concorregut.
L’accés és completament pla des del passeig marítim adaptat, on les línies d’autobús 2 i 5 tenen parades freqüents per facilitar el flux de visitants sense necessitat de fer servir el vehicle privat.
Platja de Ponent
Aquest sector s’estén al llarg de 3.100 metres des del port esportiu fins al límit amb Finestrat, oferint una experiència molt més residencial i tranquil·la que la seva veïna oriental. El seu disseny destaca pel colorit passeig marítim, guanyador de diversos premis internacionals d’arquitectura, que simula les formes de les ones amb formigó de colors.
És la platja preferida pels residents locals gràcies a la seva amplada mitjana de 74 metres, que permet trobar espai fàcilment fins i tot durant els mesos d’alta ocupació de juliol i agost.
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Cala de Mal Pas
Aquesta petita cala de 120 metres de longitud es troba literalment encaixada entre els penya-segats del mirador del Castell i el port de la ciutat. La seva posició geogràfica la protegeix dels corrents marins forts, convertint les seves aigües transparents en un lloc idoni per a la pràctica de l’snorkel de baixa dificultat.
Davant de la seva costa es troba la Reserva Marina de l’Illa de Benidorm, un escull que enriqueix la biodiversitat d’aquest petit racó i atrau els aficionats al busseig esportiu.
Cala Almadrava
Situada als peus de la Serra Gelada, aquesta cala natural de 60 metres combina la sorra fina amb els còdols en un entorn gairebé verge i lliure de construccions massives. Per accedir-hi cal recórrer un estret sender asfaltat des de l’avinguda de l’Almadrava, una caminada de deu minuts que allunya el turisme de masses.
És un espai molt valorat per aquells que busquen tranquil·litat absoluta i desconnectar del soroll dels sectors més urbanitzats sota l’ombra dels penya-segats foscos.
Cala del Tio Ximo: una de les millors platges de Benidorm per desconnectar
Es tracta del sector costaner més salvatge del municipi, amb només 60 metres de longitud on predominen les roques i els fons marins rics en posidònia oceànica. La seva ubicació extrema, orientada al nord-est, fa que sigui una de les millors eleccions per als banyistes que busquen fer nudisme en un entorn totalment protegit.
L’accés en cotxe està restringit per protegir el parc natural, per la qual cosa s’aconsella deixar el vehicle a l’aparcament del mirador de la Creu de Benidorm i baixar caminant.
Com organitzar el teu viatge a les platges de Benidorm
Per gaudir plenament d’aquest tram de la Costa Blanca, es recomana planificar una estada mínima de 3 a 5 dies, un temps que permet alternar els grans arenals amb les cales amagades de la serra. L’accés per carretera està perfectament resolt a través de l’autopista AP-7 i la carretera nacional N-332, que connecten la ciutat amb l’aeroport d’Alacant-Elx en menys de 45 minuts.
Pel que fa a la gastronomia, és imprescindible fugir dels menús turístics internacionals de primera línia i endinsar-se als carrerons del nucli antic, especialment a la coneguda zona dels vascos o a les arroceries tradicionals que serveixen l’autèntic arròs a banda o el calder de peix capturat a la badia.
Seràs capaç de resistir-te a l’energia del seu skyline de gratacels mentre descobreixes la pau de les seves cales amagades sota els penya-segats?