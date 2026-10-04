Les 5 millors platges d’Estepona per a una escapada ideal

Estepona, sota la mirada de Sierra Bermeja, desplega un litoral de 21 quilòmetres on la sorra volcànica i les aigües de la badia de Cadis es troben. Aquest tram de la Costa del Sol occidental ofereix racons excepcionals per als qui busquen les millors platges d’Estepona, allunyant-se de la massificació d’altres municipis veïns.
La influència dels vents de llevant i ponent defineix la dinàmica d’aquests sorrals, on la proximitat de l’estret de Gibraltar crea microclimes particulars. Per moure’s amb facilitat per la zona, la millor estratègia logística és establir la base al nucli urbà o a la zona d’Isdabe, connectats ràpidament a través de l’autovia A-7 i l’autopista AP-7.
A continuació, analitzem els cinc paratges litorals indispensables per comprendre la diversitat d’aquest sector de la costa malaguenya.
Platja del Cristo
Situada al costat del port esportiu, aquesta cala de 600 metres de longitud destaca per la seva protecció natural contra els vents de ponent. És un dels racons més resguardats de la zona, ideal per a famílies i per als qui busquen aigües tranquil·les i poc profundes amb vistes directes al penyal de Gibraltar.
Disposa de dues zones de serveis clàssiques i un aparcament de terra molt proper, tot i que durant els caps de setmana d’agost sol fregar el complet abans de les 11:00 hores.
Platja de la Rada
És la gran façana marítima del municipi, amb una extensió que supera els 2,6 quilòmetres de sorra fina i grisenca, considerada històricament com una de les millors platges d’Estepona gràcies a la seva excel·lent accessibilitat des del passeig marítim.
Aquest sorral compta amb la distinció de Bandera Blava i està perfectament equipat amb múltiples llocs de vigilància de la Creu Roja, dutxes i zones de jocs infantils.
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Platja del Padrón
Ubicada a la zona est, a tocar de la desembocadura del riu Padrón, aquest espai de 1,5 quilòmetres destaca entre les millors platges d’Estepona per als amants de l’exclusivitat que busquen un ambient tranquil a prop de zones enjardinades.
L’accés per carretera des de la sortida 159 de l’A-7 és molt ràpid, fet que facilita arribar directament a peu de sorra on s’ubiquen diversos centres de restauració de prestigi.
Platja d’El Saladillo
Es tracta d’un dels trams litorals més extensos, amb prop de 6 quilòmetres lineals, ideal per als qui busquen les millors platges d’Estepona de perfil més natural i tranquil per fer llargues caminades de bon matí.
Tot i estar envoltada per algunes urbanitzacions residencials, manté zones de dunes de gran valor ecològic que estan protegides mitjançant passarel·les de fusta de pas obligat.
Platja de Bahía Dorada
A l’extrem oest del municipi trobem aquest racó singular de 700 metres, considerat una de les millors platges d’Estepona per fer immersió a causa de les formacions rocoses naturals que protegeixen els fons de posidònia.
La platja gaudeix d’una afluència molt més baixa que els sorrals de la zona urbana, fet que la converteix en un oasi perfecte per als qui busquen una jornada de tranquil·litat absoluta.
Com organitzar la teva ruta per les millors platges d’Estepona
Per gaudir plenament d’aquest litoral es recomana planificar una estada mínima de 3 a 4 dies, un temps idoni per alternar les cales arrecerades amb els sorrals més extensos. La xarxa viària de l’autovia A-7 actua com a eix vertebrador de tota la línia costanera, facilitant un accés fàcil i ràpid a cadascun dels punts de bany d’aquesta llista.
Per evitar les zones de restauració altament turístiques, el consell clau és buscar els petits establiments tradicionals allunyats del centre històric o els restaurants mariners del port d’Estepona, on podràs tastar la gastronomia a prop de les millors platges d’Estepona a preus molt més competitius.
Seràs capaç de resistir la temptació de passar tot el dia a la còmoda sorra del Cristo per atrevir-te a explorar les formacions rocoses i els fons marins rics en posidònia de Bahía Dorada?