Les 8 millors platges d’Egipte per a un viatge de contrastos

Egipte és conegut mundialment pels seus temples mil·lenaris i la sorra infinita del desert, però el seu litoral amaga un tresor d’aigües turqueses i esculls de corall verticals de primer ordre. Des de la península del Sinaí fins a la costa mediterrània, descobrir les millors platges d’Egipte és endinsar-se en una dualitat fascinant on l’aridesa extrema es troba directament amb la riquesa biològica del Mar Roig.
L’orografia muntanyosa i els vents dominants del desert dicten el clima d’aquestes costes, on les temperatures a l’estiu poden superar fàcilment els 40 graus, fent que la primavera i la tardor siguin les èpoques ideals. Per explorar la zona de manera eficient, es recomana dividir l’estada en diferents bases logístiques, connectades per la moderna carretera de la costa que voreja el canal.
A continuació, analitzem els vuit destins de costa i platges excepcionals que redefineixen el concepte de paradís a la vora del desert.
Naama Bay
És impossible definir les millors platges d’Egipte sense parlar de Naama Bay, el cor històric del turisme al Sinaí, que destaca per la seva sorra fina i daurada que contrasta amb les muntanyes àrides del fons. És una opció ideal per als qui busquen comoditat, ja que compta amb un accés suau a l’aigua sense necessitat de calçat especial, una raresa a la zona.
A menys de 15 quilòmetres de l’aeroport internacional, la badia ofereix un passeig marítim actiu on el corall comença a pocs metres de la sorra, ideal per a l’esnòrquel familiar.
Ras Um Sid
Situada en un petit penya-segat al sud de la península, aquesta platja és considerada una de les millors platges d’Egipte per als amants del submarinisme gràcies a la seva paret de corall vertical. Les formacions de corall de canya i la presència de peixos pallasso són visibles a pocs metres de la vora, un reclam clau per als fotògrafs submarins.
L’accés es realitza descendint per una escala de pedra tallada a la roca que ofereix una experiència visual imponent abans de tocar l’aigua salada d’aquest racó protegit dels corrents.
Blue Hole de Dahab
Tot i que aquest abisme submarí de 120 metres de profunditat atreu principalment apneistes, el seu entorn costaner és uniquíssim. És cert que la zona no té la sorra de les millors platges d’Egipte continentals, però el seu ambient beduí i nòmada compensa qualsevol mancança logística.
A uns 10 quilòmetres al nord del poble de Dahab, l’accés es fa a través d’una pista que voreja el desert i demana aturar-se als petits campaments tradicionals que ofereixen ombra davant l’abisme blau.
Abu Dabbab
Aquesta badia natural de Marsa Alam està catalogada entre les millors platges d’Egipte gràcies a la presència constant del dugong i de tortugues verdes gegants que s’alimenten de les seves praderies submarines. La sorra fina i el pendent suau fan d’aquest espai un lloc molt accessible.
La reserva natural està protegida i s’hi apliquen estrictes mesures de conservació ambiental, garantint que la interacció amb la fauna marina de la mar Roja es realitzi sense alterar l’ecosistema local.
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Shark’s Bay
Aquesta petita badia de Sharm el-Sheikh s’ha consolidat com un punt clau entre les millors platges d’Egipte per la seva ubicació estratègica i aigües excepcionalment tranquil·les. El seu escull de corall pràcticament comença a la línia de la platja, estalviant llargues sortides en vaixell.
És un refugi protegit dels vents dominants del nord, la qual cosa garanteix una visibilitat excel·lent de fins a 30 metres sota l’aigua durant gairebé tot l’any.
Fiord de Taba
Gairebé a la frontera oriental, aquest entrant marí de color cobalt és una opció completament allunyada de les millors platges d’Egipte de caire massiu. El contrast de les aigües fredes amb les muntanyes de color vermellós del desert del Sinaí crea una atmosfera gairebé mística per al viatger solitari.
La Ruta 65 ofereix una panoràmica espectacular d’aquest accident geogràfic des de l’alçada abans de baixar a les seves platges de còdols completament verges.
Illa de Giftun
Els vaixells que surten de Hurghada triguen uns 45 minuts a arribar a aquesta reserva protegida que sol aparèixer dins el rànquing de les millors platges d’Egipte per la claror de les seves aigües. La sorra blanca d’origen calcari dóna a l’aigua una tonalitat turquesa idèntica a la del Carib.
La platja compta amb zones habilitades com Mahmya, on es pot gaudir del sol de manera sostenible i respectuosa amb els esculls de corall adjacents.
Agiba
Ubicada a Marsa Matruh, aquesta platja de la costa mediterrània representa una excepció entre les millors platges d’Egipte, allunyant-se del paisatge típic de la mar Roja. S’amaga entre espectaculars penya-segats de roca blanca que només permeten el pas a través d’un estret sender de sorra.
Aquest racó destaca per les seves aigües fredes de tonalitats blaves intenses i el seu ambient autòcton, lliure de les estructures dels grans operadors turístics internacionals.
Com organitzar el teu viatge a les platges d’Egipte
Es recomana planificar una estada mínima d’entre 7 i 10 dies per recórrer les millors platges d’Egipte amb calma, combinant els punts d’esnòrquel del Sinaí amb la costa continental. Per moure’s entre les diferents bases, l’ús de la línia de ferri ràpid entre Sharm el-Sheikh i Hurghada és la millor opció logística per estalviar hores de carretera.
A l’hora de menjar després de visitar les millors platges d’Egipte, cal evitar els restaurants dels hotels i tastar la sayadeya local, un plat de peix fresc cuinat amb ceba caramel·litzada i arròs especiat que serveixen a les tavernes autòctones de Marsa Alam.
Prefereixes perdre’t en els esculls de corall verges de la mar Roja o prefereixes la tranquil·litat dels penya-segats blancs del Mediterrani després d’explorar les millors platges d’Egipte?