El Perellonet: el poble pesquer valencià on el seu tomàquet més famós i les seves casetes conviuen entre mar i Albufera

Un racó de la Comunitat Valenciana resisteix al pas del temps, un lloc on l’essència marinera es manté gairebé intacta. Més enllà de les platges massificades, hi ha un secret per descobrir, un poble que et convida a reconnectar amb la tradició i la bellesa natural. Estem a punt de revelar-te un dels tresors més ocults del nostre litoral, un lloc que captiva amb la seva simplicitat.
Però, què fa aquest indret tan particular, un imprescindible per a qualsevol explorador amb ganes de noves descobertes? La seva màgia resideix en la perfecta harmonia entre el mar, l’horta i una arquitectura que sembla treta d’un conte (sí, nosaltres també vam al·lucinar quan ho vam descobrir per primera vegada).
Parlem d’El Perellonet, una pedania de València que és molt més que un nom a la costa. Aquest petit enclavament, amb els seus aproximadament 1.400 habitants, amaga una combinació única: des del cultiu d’un tomàquet valencià apreciadíssim amb fama mundial fins a un conjunt de 26 casetes de pescadors, amb un disseny rupturista i sorprenent per a la seva època.
@sandra.gomez.lopez
¿Conoces el #perellonet? Te dejo un video para que conozcas algunas de sus #curiosidades 🐟 y te animes a visitarlo más allá de sus playas 🏖♬ Del Mar – Solo Version – Ozuna
La seva ubicació és un privilegi natural: encaixat en una estreta franja de terra entre les brillants aigües del mar Mediterrani i l’impressionant Parc Natural de l’Albufera. Aquesta geografia singular, entre la gola del Perellonet al nord i la del Perelló al sud, és la clau que explica la seva rica biodiversitat i la pervivència de les seves tradicions més arrelades. Els primers assentaments permanents van començar a desenvolupar-se a principis del segle XX, donant forma a un lloc on el temps té un altre ritme, més pausat i autèntic.
El cor que batega entre l’aigua i la terra
Històricament, la vida a El Perellonet ha estat intrínsecament lligada al mar, definint la seva identitat i el caràcter dels seus habitants. La pesca de l’angula, una tradició que es remunta a segles enrere, continua sent una de les activitats més representatives i un motor econòmic fonamental per a la comunitat local. L’Associació de Pescadors d’Angules d’El Perellonet és la guardiana d’aquest valuós llegat, assegurant que les antigues pràctiques es mantinguin vives i sostenibles amb l’entorn.
Aquest poble no és només un lloc per visitar, és una immersió total en una cultura on la devoció a la Mare de Déu del Carme és tan palpable com l’aire salat que es respira a cada racó. Aquesta profunda vinculació amb les tradicions marineres i la proximitat amb els vastos camps d’arròs de l’Albufera configuren un paisatge humà i natural que poques vegades trobem avui dia. És un mosaic de costums que ens recorda d’on venim i la importància de preservar les nostres arrels.
Les cases que miren al mar i l’horta
Però si hi ha un element que realment captura la mirada i la imaginació de tothom, són les curioses casetes de pescadors del grup Marqués de Vallterra. Aquest conjunt arquitectònic, construït entre 1952 i 1953 i dissenyat per l’arquitecte Carlos de Miguel González, consta de 26 vivendes unifamiliars amb una història particular. No són cases qualsevol; destaquen per les seves originals cobertes corbes, una veritable declaració d’intencions arquitectònica, i els seus distintius sòcols blaus que les fan inconfusibles.
Es van aixecar al voltant d’una petita plaça, al costat de l’església de la Mare de Déu del Carme, amb l’objectiu clar de proporcionar llar a les famílies vinculades directament amb la pesca i les seves tradicions. Aquest disseny pensat per la comunitat és un tret distintiu que encara es pot apreciar.
El disseny d’aquestes cases no és només estètic; és una història viva de com es pensava el benestar per als treballadors del mar. Un veritable secret que et farà mirar l’arquitectura amb uns altres ulls i apreciar la seva singularitat.
I no podem oblidar l’altra joia d’El Perellonet, que fa les delícies dels paladars més exigents: el seu tomàquet valencià. L’agricultura manté una importància econòmica vital en aquesta pedania, i aquest tomàquet és, sens dubte, el seu producte estrella i un emblema de qualitat. Reconegut per la seva qualitat i sabor inigualables, ha esdevingut un emblema gastronòmic de la zona. És la prova que la terra, ben treballada i amb dedicació, pot oferir tresors que fan les delícies del nostre paladar i ens ajuden a connectar amb el gust autèntic.
Més enllà de la platja: una experiència total
La platja d’El Perellonet-Recatí és un reclam turístic principal, una extensa franja de sorra fina perfecta per gaudir del Mediterrani i practicar esports nàutics. Però El Perellonet va molt més enllà de ser un simple destí de sol i platja. Representa la solució definitiva per a aquells que busquen una escapada que combini relaxació, cultura i natura, lluny del soroll i la massificació habituals en altres punts del litoral. Aquest és el tipus de lloc que et recarrega les piles i et renova l’ànima.
La seva proximitat amb el Parc Natural de l’Albufera obre la porta a combinar una jornada de platja amb la contemplació dels paisatges humits dels arrossars i els seus famosos capvespres, que tenyeixen el cel de colors impossibles. A més, l’accés des de València, tant amb cotxe com amb autobús, fa que una visita sigui extremadament còmoda, i els restaurants locals prometen una immersió profunda en la gastronomia valenciana, amb l’autèntica paella com a plat insígnia.
Una advertència: el futur d’aquest tresor
El Perellonet, amb la seva calma i la seva innegable autenticitat, veu com la seva població augmenta considerablement a l’estiu amb l’arribada massiva de visitants i propietaris de segones residències. Aquesta dinàmica, si bé aporta vitalitat econòmica, també planteja un repte urgent: la necessitat imperiosa de preservar la seva essència i evitar que l’encant tan especial d’aquest poble pesquer es dilueixi amb el temps (hem de ser conscients que un equilibri delicat pot trencar-se fàcilment). És el moment d’anar-hi, però amb respecte i consciència.
Si has arribat fins aquí, ja saps que acabes de descobrir un dels llocs que realment valen la pena i que fan la diferència. Un error seria passar de llarg una oportunitat com aquesta. El Perellonet no és només un destí per a la llista de desitjos, és una experiència que ens recorda que l’autenticitat encara existeix i resisteix. Aprofita l’oportunitat de viure una part del litoral valencià on la història dels seus antics pescadors encara es pot tocar amb la punta dels dits. Què més es pot demanar a una escapada perfecta?