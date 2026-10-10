Descobreix la cara oculta de les Balears: catxalots, tonyines i l’invaluable bosc de posidònia

Imagina les Balears. Segurament visualitzes cales turqueses, platges de postal i postes de sol inoblidables que inunden els nostres feeds. Però, i si et digués que sota aquesta superfície idíl·lica s’amaga un món marí completament diferent, un ecosistema ocult i vibrant que lluita per sobreviure?
La realitat del Mediterrani balear és molt més complexa i fascinant del que ens expliquen els catàlegs. És un univers de biodiversitat sorprenent, on la microfauna conviu amb algunes de les criatures més grans del planeta. Un paisatge submarí que necessita la nostra atenció més que mai.
Deixa’m dir-ho clar: aquest és un dels nostres tresors més imprescindibles, i el seu futur està en joc. Estem a punt de revelar-te una Balears que pocs coneixen, una història d’exploració i supervivència que et farà repensar cada capbussada a les seves aigües.
El bosc submarí, el gran secret de la nostra mar
El Mediterrani, malgrat representar menys de l’1% de la superfície oceànica mundial, és un punt calent de vida, amb unes 17.000 espècies marines, moltes d’elles úniques. Però la joia de la corona, l’arquitecta silenciosa d’aquest miracle blau, és la Posidonia oceanica, una planta marina endèmica que forma autèntics boscos sota l’aigua.
Aquestes praderies són nius de vida, proporcionant refugi, aliment i zones de reproducció a milers d’organismes. A més, mantenen la qualitat de l’aigua cristal·lina, protegeixen les costes de l’erosió (i això afecta directament el nostre litoral, sí) i emmagatzemen carboni, sent un aliat crucial contra el canvi climàtic.
L’alarma salta quan un estudi recent ha revelat una regressió del 10% de la seva superfície coneguda en els darrers 50 anys. Aquest descens, combinat amb un Mediterrani occidental cada cop més càlid, representa una amenaça real per a tot l’ecosistema. (I, sincerament, ens hauria de preocupar a tots).
La veritable riquesa de les Balears no només són les seves cales, sinó allò que s’amaga sota l’aigua. Protegir la posidònia és protegir el nostre futur.
Mallorca: una reserva que desafia les expectatives
La Reserva Marina d’El Toro, a Mallorca, és un exemple definitiu de com la protecció pot transformar un espai. Aquí, bancs de barracudes travessen el blau, mers s’acosten amb una confiança sorprenent i les praderies de posidònia reforcen la seva importància com a pulmó submarí. És una prova que la conservació funciona.
Durant una d’aquestes exploracions, va aparèixer un peix lloro mediterrani (Sparisoma cretense), una espècie que, tot i ser coneguda en altres indrets, augmenta la seva presència al Mediterrani occidental. No és una espècie invasora, sinó un indicador claríssim de com la fauna respon a l’augment de les temperatures de la nostra mar. (Un senyal més a tenir en compte, no trobes?).
La lluita per la supervivència: qui protegeix els nostres mars?
Saber què hi ha sota la superfície és tan imprescindible com conèixer l’esforç que es fa per conservar-ho. Projectes com “Wave of Change” i “Ocean Love” d’Iberostar, en col·laboració amb entitats com National Geographic, estan liderant la càrrega amb iniciatives clau per restaurar i protegir aquests ecosistemes marins.
Un dels projectes més esperançadors és PosiGenome, liderat per l’IMEDEA (CSIC–UIB) amb finançament de la Fundació Iberostar. Aquesta iniciativa estudia la genètica de la posidònia balear per entendre com respon a l’escalfament i guiar futures mesures de conservació. També la Càtedra de la Mar Iberostar ha impulsat des de 2018 més de 85 premis i beques per a joves investigadors, focalitzats en la restauració de la posidònia i l’estudi dels plàstics.
A més, “The Wave Generation”, una col·laboració entre la Fundació Iberostar i la Fundació Cleanwave, ja ha dut l’aprenentatge mediambiental a més de 400 alumnes de 12 instituts públics de Mallorca. Això demostra que la solució passa per la conscienciació i la inversió en el coneixement, des de les bases fins a la recerca d’avantguarda.
Menorca: un univers en miniatura i la mar oberta
Després de Mallorca, Menorca ens revela un altre aspecte de la vida marina. Aquí, entre posidònia, parets i fissures, es desplega un univers de microfauna amb nudibranquis com la Cratena peregrina o petits blenis que, tot i mesurar només uns centímetres, són part essencial de la complexa xarxa de vida submarina.
Però la veritable sorpresa arriba quan ens endinsem en mar obert, amb les autoritzacions del Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquesta aparentment “desert blau” amaga un ecosistema fascinant on, per exemple, un simple fragment de fusta a la deriva pot esdevenir un oasis de vida per a peixos camuflats. La naturalesa sempre troba un camí.
Els gegants de la nostra mar: tonyines, tortugues i catxalots
Una de les trobades més impactants va ser amb un enorme banc de tonyines roges (Thunnus thynnus). Grans exemplars, fins i tot més pesats que una persona, nedant al nostre voltant. No és casualitat: les aigües balears són una de les principals zones de reproducció de la població oriental d’aquesta espècie, un fet que subratlla la importància d’aquesta regió per a la seva supervivència.
També es va documentar la presència de tortugues babaues (Caretta caretta), l’nidificació de les quals era històricament excepcional a l’oest del Mediterrani europeu. Però, atenció, en l’última dècada els nius han augmentat de forma notable, amb 29 documentats només el 2023. (És un canvi impressionant que ens convida a la reflexió, no trobes?).
La darrera jornada ens va regalar una imatge que ens va conmoure: un grup de catxalots adults (Physeter macrocephalus) amb les seves cries. Aquests cetacis, capaços de grans immersions, representen la força i la fragilitat alhora. La subpoblació mediterrània està considerada “En Perill”, amb menys de 2.500 individus madurs.
Veure una cria de catxalot és més que una fotografia; és l’esperança que aquests gegants del nostre Mediterrani tinguin un futur.
Aquesta imatge d’una cria de catxalot no parla només de la majestuositat d’aquests animals, sinó del seu futur. Una nova generació creixent, malgrat els desafiaments. Un recordatori potent de tot el que tenim per protegir i de la responsabilitat que pesa sobre les nostres espatlles.
La nostra casa, el nostre llegat
Tornar a la costa de Mallorca després d’aquestes immersions és veure el Mediterrani amb uns altres ulls. És entendre que aquesta mar, que ha format part de la nostra història durant milers d’anys, continua sent una gran desconeguda per a molts de nosaltres. I que allò que desconeixem, sovint no ho valorem prou.
Aquest viatge no només ens ha mostrat la bellesa oculta de les Balears, sinó també la seva fragilitat i l’esforç de moltes persones per protegir-la. Perquè el Mare Nostrum no és només una part fonamental de la nostra història; és casa nostra, el nostre llegat. Estem encara a temps de protegir-lo?