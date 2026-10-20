Planifica les teves escapades del 2026: així canvia el calendari laboral a Catalunya i suma ponts de quatre dies

Els primers dies de l’any sempre tenen una llum particular. Aquest instant quiet, mig adormit, en què el calendari encara és un full en blanc i qualsevol escapada sembla possible. Mires els mesos que tens al davant i t’adones que, més que dates, el que busques són respiracions: caps de setmana llargs, petites fugides, dies que trenquin la rutina.
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Amb el 2026 acabat d’estrenar, Catalunya mira el calendari amb una barreja de prudència i il·lusió. Hi ha festius que es perden… però també aparèixer oportunitats noves, ponts inesperats que conviden a sortir, conduir sense pressa i descobrir què amaga el país a cada estació.
Un any que comença amb canvis
El BOE ja ha posat sobre la taula els 11 festius estatals i la llista d’aquells que manté cada comunitat. A Catalunya, la fotografia és clara: es perden tres festius que cauen en cap de setmana. Però no tot són males notícies, el calendari també permet jugar amb tres ponts de quatre dies… quatre, si vius a Barcelona.
En aquest nou mapa de dates, l’1 de gener, que enguany arriba en dijous, ja ha obert la porta al primer d’aquests ponts. Quatre dies per iniciar el 2026 amb calma, enmig de boscos, platges o rutes que encara fan olor de Nadal.
|Data
|Festiu
|Dia de la setmana
|1 de gener
|Cap d’Any
|Dijous
|6 de gener
|Dia de Reis
|Dimarts
|3 d’abril
|Divendres Sant
|Divendres
|1 de maig
|Dia del Treballador
|Divendres
|15 d’agost
|Assumpció de la Mare de Déu
|Dissabte
|11 de setembre
|Diada Nacional de Catalunya
|Divendres
|12 d’octubre
|Festa de la Hispanitat
|Dilluns
|1 de novembre
|Tots Sants
|Diumenge
|6 de desembre
|Dia de la Constitució
|Diumenge
|8 de desembre
|Immaculada Concepció
|Dimarts
|25 de desembre
|Nadal
|Divendres
|26 de desembre
|Sant Esteve
|Dissabte
Reis i un altre cap de setmana llarg
El 6 de gener cau en dimarts. Un regal inesperat per als qui tinguin flexibilitat laboral i vulguin allargar una mica més les festes. Però un cop s’apaga la màgia dels Reis, arriba un període llarg, gairebé desert: 87 dies sense cap festa fins al Divendres Sant, 3 d’abril.
Un desert calendàric que cadascú omplirà com podrà: festes locals, Carnestoltes, escapades improvisades. Però oficialment, el calendari no cedirà cap dia festiu durant tot aquest primer tram.
Setmana Santa i el respir de maig
Amb l’abril, arriba el canvi. Setmana Santa dibuixa un nou parèntesi i el primer de maig, que enguany cau en divendres, regala un altre cap de setmana llarg. Un moment perfecte per rutes suaus, primers banys valents o escapades de muntanya, quan els camins comencen a perdre la neu però conserven una frescor deliciosa.
Sant Jordi, en canvi, tampoc aquest any serà sinònim de pont: cau en dijous i continua sense ser festiu.
Sant Joan i l’estiu que no regala dies
El 24 de juny, Sant Joan, apareix al calendari en dimecres. Una posició ingrata: suficient per interrompre la setmana, insuficient per construir un pont. La revetlla, però, continuarà omplint places i platges amb la mateixa claror de sempre.
Després, arriba un estiu escàs en celebracions. El 15 d’agost cau en dissabte, una altra festa que Catalunya deixa escapar sense possibilitat de cap pont.
Tardor: Diada i un pont exclusiu a Barcelona
Amb la tardor tornen els dies que conviden a caminar per boscos tenyits de groc. La Diada, l’11 de setembre, cau en divendres i ofereix tres dies seguits per descobrir racons propers o escapades més llargues.
Però els habitants de Barcelona tenen un privilegi extra: la Mercè, el 24 de setembre, cau en dijous i permet un altre pont de quatre dies. Perfecte per marxar lluny o, simplement, quedar-se a la ciutat i gaudir d’un carrer més amable i tranquil.
Hispanitat i l’arribada del fred
El 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, cau en dilluns i torna a obrir un cap de setmana llarg que connecta amb els primers matins freds de la tardor. Un bon moment per anar als Pirineus, recórrer vinyes o redescobrir pobles adormits que encara no han rebut l’allau de visitants del pont de la Constitució.
Novembre, en canvi, arriba sense festes: l’1 de novembre (Tots Sants) cau en diumenge.
Un desembre de contrastos
El mes de desembre ofereix una notícia bona i una de dolenta. La bona: el pont de la Constitució serà real. El 8 de desembre, la Inmaculada, cau en dimarts, cosa que permet quatre dies seguits de festa.
La dolenta: Sant Esteve, el 26 de desembre, cau en dissabte i es perd com a festiu aprofitable.
Un any que acaba amb promesa
La sorpresa final arriba amb l’última pàgina del calendari. El 2027 començarà amb un present: l’1 de gener cau en divendres i tornarà a oferir tres dies seguits de descans.
Així és el 2026: un any irregular, amb deserts de festius i oasis inesperats. Un calendari que obliga a mirar més enllà de les dates i a pensar com volem omplir el temps que tenim. Escapades curtes, rutes llargues, caps de setmana improvisats…
Potser és això el que fa especial un any: no el nombre de festes, sinó tot el que hi decidim viure entremig.