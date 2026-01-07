L&#039;escapadeta
Bon moment per planificar escapades: Iberia llança una nova oferta de bitllets a partir de 21 euros per al 2026 ￼
Pedro Corchado Fontserè
07/01/2026 12:34

Iberia comença el 2026 amb una de les seves campanyes de preus més atractives, amb bitllets nacionals a partir de 21 euros. La promoció va arrencar aquest dilluns per als membres d’Iberia Club i estarà disponible per a tots els clients a partir del 8 de gener.

Les ofertes es podran comprar fins al 26 de gener i permetran viatjar en un ampli període: del 10 de gener al 10 de desembre de 2026. Una oportunitat ideal per planificar escapades durant tot l’any.

Ofertes de Ibèria a la seva pàgina web
Vols nacionals des de 21 euros

Els clients que busquen destinacions dins d’Espanya trobaran opcions des de 21 euros per trajecte per volar des de Madrid a Eivissa, Granada, Oviedo o Pamplona. Altres rutes també destaquen:

  • Palma: des de 24 €
  • València, Alacant, Bilbao, A Coruña, Santander i Sevilla: des de 25 €

Europa també entra a l’oferta

La promoció inclou capitals europees amb preus molt competitius:

  • Lisboa: des de 25 €
  • Londres: des de 43 €
  • París: des de 47 €
  • Amsterdam: des de 66 €

Destinacions d’hivern i nous vols

Els amants de l’hivern troben també preus especials:

  • Tromsø (Noruega): des de 99 €
  • Rovaniemi (Finlàndia): des de 139 €

Iberia incorpora noves rutes a la campanya. A Orlando es pot volar des de 205 €, mentre que la nova connexió amb Toronto (que comença al juny) està disponible des de 235 € en turista i 479 € en turista premium.

Ofertes a Amèrica i Àsia

La xarxa de llarg radi també presenta preus destacats:

  • Nova York: des de 177 €
  • Boston, San Francisco i Washington: des de 200 €
  • Puerto Rico: des de 207 €
  • Mèxic: des de 245 €
  • L’Havana: des de 278 €
  • Panamà: des de 280 €
  • São Paulo: des de 299 €
  • Tòquio: des de 380 €

Paquets de vol + hotel

Els clients que prefereixen reservar el viatge complet poden optar per paquets combinats. Alguns exemples:

  • Nova York + 3 nits d’hotel: des de 559 €
  • Roma + 2 nits d’hotel: des de 169 €
  • París + 3 nits a un hotel Disney + entrades de 3 dies: des de 429 €
  • Orlando + 7 nits d’hotel a Disney World: des de 1.029 €

Tots els paquets inclouen una maleta facturada i Avios extra (1 Avios per cada euro gastat), acumulables als punts habituals del vol.

Amb aquesta campanya, Iberia situa el 2026 com un any ideal per viatjar més i gastar menys, oferint opcions per a tots els gustos i pressupostos.

