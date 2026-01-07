Bon moment per planificar escapades: Iberia llança una nova oferta de bitllets a partir de 21 euros per al 2026 ￼

Iberia comença el 2026 amb una de les seves campanyes de preus més atractives, amb bitllets nacionals a partir de 21 euros. La promoció va arrencar aquest dilluns per als membres d’Iberia Club i estarà disponible per a tots els clients a partir del 8 de gener.
Les ofertes es podran comprar fins al 26 de gener i permetran viatjar en un ampli període: del 10 de gener al 10 de desembre de 2026. Una oportunitat ideal per planificar escapades durant tot l’any.
Vols nacionals des de 21 euros
Els clients que busquen destinacions dins d’Espanya trobaran opcions des de 21 euros per trajecte per volar des de Madrid a Eivissa, Granada, Oviedo o Pamplona. Altres rutes també destaquen:
- Palma: des de 24 €
- València, Alacant, Bilbao, A Coruña, Santander i Sevilla: des de 25 €
Europa també entra a l’oferta
La promoció inclou capitals europees amb preus molt competitius:
- Lisboa: des de 25 €
- Londres: des de 43 €
- París: des de 47 €
- Amsterdam: des de 66 €
Destinacions d’hivern i nous vols
Els amants de l’hivern troben també preus especials:
- Tromsø (Noruega): des de 99 €
- Rovaniemi (Finlàndia): des de 139 €
Iberia incorpora noves rutes a la campanya. A Orlando es pot volar des de 205 €, mentre que la nova connexió amb Toronto (que comença al juny) està disponible des de 235 € en turista i 479 € en turista premium.
Ofertes a Amèrica i Àsia
La xarxa de llarg radi també presenta preus destacats:
- Nova York: des de 177 €
- Boston, San Francisco i Washington: des de 200 €
- Puerto Rico: des de 207 €
- Mèxic: des de 245 €
- L’Havana: des de 278 €
- Panamà: des de 280 €
- São Paulo: des de 299 €
- Tòquio: des de 380 €
Paquets de vol + hotel
Els clients que prefereixen reservar el viatge complet poden optar per paquets combinats. Alguns exemples:
- Nova York + 3 nits d’hotel: des de 559 €
- Roma + 2 nits d’hotel: des de 169 €
- París + 3 nits a un hotel Disney + entrades de 3 dies: des de 429 €
- Orlando + 7 nits d’hotel a Disney World: des de 1.029 €
Tots els paquets inclouen una maleta facturada i Avios extra (1 Avios per cada euro gastat), acumulables als punts habituals del vol.
Amb aquesta campanya, Iberia situa el 2026 com un any ideal per viatjar més i gastar menys, oferint opcions per a tots els gustos i pressupostos.