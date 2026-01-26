Un carreró de sabors infinits: més de 50 bars per enamorar-te de les tapes a menys de 2 hores de Barcelona

Sempre hi ha un lloc a la ciutat que batega diferent quan cau la nit; on l’aroma de ceba caramel·litzada, el crepitar d’una paella i la conversa a la porta d’un bar es converteixen en un ritual quotidià. Aquells carrers guarden històries, plats, rialles i records entre gots de vi i tapes que es comparteixen a l’atzar. I quan descobreixes un carrer que aglutina tot això, saps que has trobat alguna cosa especial.
El que fa mític un carreró gastronòmic
Imagina’t caminar per un carrer estret, empedrat, amb fanals càlids que dibuixen ombres sobre les façanes, i cada porta oberta emetent olor d’all, oli i pa torrat. El bullici suau de converses barrejat amb rialles; els cambrers creuant gots; algú demanant una canya, un altre un vi. És la vida en la seva versió més viva.
Aquest ambient, aquest mosaic d’aromes i sons, és el que converteix un carreró qualsevol en un temple de les tapes. Cada bar amb el seu estil: alguns sobris, altres més polits; alguns centenaris, altres nascuts ahir amb idees fresques. Però tots units per la passió per la bona taula i la bona companyia.
El cor gastronòmic que batega sense pretensions
L’escenari al qual em refereixo es diu El Tubo, a Saragossa. És tota una institució: mig centenar d’establiments repartits per diversos carrers que s’entrecreuen, amb noms propis com Mártires, Pino, Cuatro de Agosto, Libertad, Estébanes, entre d’altres. Aquí cada pas t’apropa a un bar nou, a una ració diferent, a una petita història que mereix ser explicada.
Un carrer amb memòria
Dins d’El Tubo hi ha clàssics que ja són part del paisatge: bars on els xampinyons a l’all inicien converses, i on les “migas” tenen variants que semblen poesia. Tavernas on les croquetes et sorprenen no només per com són de cremoses, sinó per aquell toc personal que només apareix amb els anys d’ofici.
També hi ha espais renovats, propostes innovadores que juguen amb la tradició però l’eleven: tapes d’autor, fusions inesperades, productes locals posats en valor. Això afegeix varietat sense trencar l’essència del lloc.
Varietat per a tots els paladars
Si t’agrada el clàssic, pots gaudir de racions tradicionals, croquetes casolanes, tapes de sempre servides amb generositat i sense floritures. Si prefereixes alguna cosa més moderna, hi ha barres que combinen tècnica amb sabor: baos, burratas, tapes creatives que barregen el propi amb influències foranes. I sempre hi ha opcions veganes, opcions lleugeres, bons vins d’autor.
El Tubo és ideal si hi vas sol, en parella o en grup: pots passar de bar en bar, tastar una tapa en un, un plat petit en un altre, canviar d’ambient sense moure’t gaire, explorar sense pressa.
El més destacat passejant entre barres i taules
- El Champi: un d’aquells clàssics on els xampinyons dominen la carta, i on cada plat sembla fet per tornar-hi.
- La Miguería: tradició pura amb “migas” que han travessat generacions; sabors contundents, honestedat al paladar.
- Taberna Doña Casta i La Tasca del Tubo: per als qui estimen les croquetes i les racions generoses; combinacions simples, però sempre amb bon gust.
- Bodegas Almau: local castís, amb història, ampolles que semblen sortides d’àlbums antics, ambient per recordar vells estius.
- Méli del Tubo: el contrast creatiu; tapes reinventades, plats que són petit art, on els sabors sorprenen sense perdre la connexió amb allò local.
- Donde Siempre: el clàssic elevat al millor; cambrers que et tracten com si ja et coneguessin; tapes generoses, vins honrats, moments senzills però perfectes.
Com treure tot el suc del carreró com un expert
Sopar lleuger, tapeig abundant
Comença lleuger: potser amb alguna cosa fresca o una cervesa ben freda acompanyada d’una tapa suau. Ves pujant de nivell: racions principals, plats amb més sabor. Canvia de bar per variar d’ambient; una nit a una terrassa, una altra a la barra improvisada. Això dona dinamisme al passeig.
Hora perfecta per passejar
Els millors moments són quan cau el sol i la llum agafa tons daurats. Aquel moment en què el carrer s’omple de llums càlids, les taules exteriors s’ocupen, l’ambient es torna bombollejant. No et precipitis: deixa que el teu passeig coincideixi amb aquest capvespre que embelleix tot.
Saber quan parar
Per assaborir bé, no hi ha presses. Compra alguna cosa que et cridi l’atenció, prova-ho a poc a poc; conversa; escolta el cambrer sobre l’origen d’aquella tapa, l’oli que fan servir, el pa que serveix de base. Detalls que sumen records.
Més enllà del menjar: ambient, gent i vida de carrer
El Tubo no és només tapes. És cultura de carrer posada sobre la taula: músics que surten al capvespre, llums que reflecteixen història, façanes que mostren el pas del temps. Als seus racons s’expliquen històries locals; a les seves portes, apareixen tertúlies improvisades. És un d’aquells espais que vibren amb autenticitat.
I aquesta autenticitat el connecta amb visites, amb mirades curioses, amb qui estima tastar sense saber exactament què trobarà. Perquè moltes vegades el millor és perdre’s, deixar que l’olor, la gent i el so suau et guiïn.
Una última tapa, una última memòria
Si encara no el coneixes, aquest carreró pot ser la sorpresa dels teus propers dies lliures. Delecta’t amb tapes clàssiques i creatives, camina sense rumb entre taules a l’aire lliure, deixa’t atrapar per l’ambient i descobreix bars amb encant amagat. N’hi ha moltíssims, més de cinquanta, per explorar sense presses.
Ves-hi, prova, comparteix. Que cada tapa sigui una excusa per somriure, i cada brindis, un record per repetir.