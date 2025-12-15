Relájate en la Costa Brava: el balneario futurista con aguas termales a 42 °C ideal para disfrutar en otoño

El otoño es la época ideal para dejar atrás el ritmo frenético del verano y reencontrar el bienestar. Magma Centre Lúdic Termal, situado en Santa Coloma de Farners, ofrece una experiencia termal singular: aguas mineromedicinales a 42 °C, entornos naturales y una arquitectura de aire futurista. Todo está pensado para relajar, cuidar el cuerpo y reconectar con uno mismo.

Magma: el corazón termal de la Selva

A menos de una hora de Barcelona y Girona, en el corazón de la comarca de la Selva, se encuentra este centro termal que ha reinventado el concepto de spa. Santa Coloma de Farners, con una larga tradición balnearia, es el escenario donde Magma fusiona innovación, diseño y salud.

No es un balneario convencional. Ya al llegar, la fachada geométrica y los juegos de luz transportan al visitante a un universo propio. La arquitectura se integra plenamente con el entorno: vegetación, piedra y agua conviven con el vidrio, el acero y las formas curvas de carácter futurista.

Aguas termales que brotan a 42 °C: mucho más que relax

La esencia del centro son sus aguas termales mineromedicinales, que emergen del subsuelo a una temperatura constante de 42 °C. Ricas en minerales, son reconocidas por sus beneficios para la piel, las articulaciones y el sistema respiratorio.

En el espacio termolúdico, los visitantes pueden disfrutar de piscinas interiores y exteriores, jacuzzis, camas de burbujas, chorros cervicales y zonas de natación a contracorriente. El contraste entre el agua caliente y el aire fresco del otoño potencia la experiencia y favorece una relajación profunda de los músculos.

Una de las grandes joyas del recorrido es la zona OASI: una sauna seca panorámica que alcanza hasta los 90 °C, baños de vapor estilo hammam, pozos de hielo, duchas de contraste y espacios de descanso sensorial. Todo pensado para ofrecer una renovación completa del cuerpo y la mente.

Un espacio diseñado para renovar cuerpo y mente mientras caen las hojas.

Un lugar para todos: bienestar que se adapta

Magma no es solo para adultos. El centro cuenta con una zona específica para familias: Magma Kids, con juegos de agua, mini spa y actividades pensadas para los más pequeños. Así, padres e hijos pueden disfrutar del bienestar sin renunciar a su propio ritmo.

Las parejas encuentran en el entorno íntimo y cuidado de Magma un espacio ideal para una escapada romántica. A la vez, quienes buscan bienestar individual o una pausa del estrés, encuentran un refugio con opciones para masajes, circuitos y tratamientos personalizados.

Además, el ambiente se mantiene tranquilo gracias a un control de aforo y un diseño que favorece la circulación fluida entre zonas.

Todo lo que necesitas saber para tu visita

¿Cómo llegar?

Magma está ubicado en Santa Coloma de Farners, accesible en coche desde Girona (30 min) o Barcelona (1 h). Dispone de aparcamiento gratuito.

Horarios:

Abre todos los días. Los fines de semana y festivos es recomendable reservar con antelación.

Precios orientativos:

Entrada general: desde 26 €

Entrada infantil: 16 €

Packs familiares, abonos y tratamientos disponibles.

Recomendaciones:

Es necesario llevar bañador, chanclas y toalla.

Evita comidas abundantes antes del baño termal.

Ideal para días nublados o con lluvia ligera: el vapor crea un ambiente mágico.

En otoño, además, hay promociones especiales para escapadas entre semana y tarifas con alojamiento en hoteles cercanos.

¿Y si este otoño eliges calidez y silencio?

Un baño termal no es solo una experiencia física: es una pausa emocional. En un tiempo donde todo parece acelerarse, Magma ofrece una tregua: calor, vapor, agua en calma. Frente al bullicio habitual de la Costa Brava en verano, este rincón propone un viaje hacia el interior, un regalo que el cuerpo agradece.

¿Te atreverías a cambiar el plan de sofá y manta por uno de vapor y estrellas? Magma espera a aquellos que buscan algo más que relajación: una experiencia completa de reconexión. ¿Y tú, ya sabes cómo cuidarte este otoño?

