El impresionante paisaje subterráneo con 110 kilómetros de cuevas y una ermita esculpida que es el sistema más grande de Europa

Seguro que has visto las impactantes imágenes de una ermita incrustada en la roca y te has preguntado dónde está. No es un escenario de película de fantasía, es real y se encuentra escondido al norte de Burgos.

Hablamos de Ojo Guareña, un complejo kárstico que está dejando sin palabras a todos los que lo visitan. No es solo un destino, es un auténtico laberinto natural que supera los 110 kilómetros de galerías subterráneas. (Sí, nosotros también nos sentimos pequeños al saber la cifra).

Por qué este paraje es la nueva obsesión

El atractivo de este enclave no reside solo en su magnitud. Es la combinación de geología salvaje y patrimonio histórico lo que lo convierte en un destino imprescindible para este verano.

Estamos ante uno de los diez complejos kársticos más grandes del mundo. Su origen se remonta a hace 85 millones de años, creando un sistema donde la naturaleza ha trabajado durante siglos para esculpir auténticas obras de arte en piedra.

Atención viajero: solo dos de sus catorce cuevas principales están abiertas al público. La demanda es altísima, así que organiza tu visita con antelación o te arriesgas a quedarte a las puertas.

La ermita que desafía la gravedad

La joya de la corona es, sin duda, la Cueva de San Bernabé. Aquí, la mano del hombre se unió a la roca para crear una ermita que te dejará helado. Sus murales, datados entre 1704 y 1877, narran milagros que parecen cobrar vida en la penumbra de la cueva.

Para los que buscan adrenalina, existe la Cueva Palomera. Aquí el acceso es más técnico y el ambiente, con temperaturas que oscilan entre los 7ºC y 9ºC, te obligará a ir bien equipado. Es la experiencia pura para los amantes de la espeleología que buscan algo más que un simple paseo.

@wildsoultravellers ¿Sabías que dentro de Ojo Guareña hay una ermita excavada directamente en la roca? 🤯⛪ Un lugar donde la naturaleza y la historia se mezclan bajo tierra: más de 100 km de galerías y una ermita que parece sacada de otro mundo. A nosotros nos pareció una locura, ¿lo conocías? #burgos #turismoburgos #ojoguareña #escapadarural #pueblosmagicos ♬ Little Things – Adrián Berenguer

Historia viva bajo tus pies

Ojo Guareña no es solo piedra; es el archivo de nuestra historia. Se han encontrado pinturas rupestres y huellas de hace más de 4.500 años. Es un viaje real al Paleolítico que puedes vivir en primera persona.

Además, el entorno natural es un paraíso para el avistamiento de aves rapaces como el águila real o el buitre común. Es el lugar perfecto para desconectar del ruido de la ciudad y conectar con algo mucho más grande y antiguo.

Tu plan de supervivencia para este viaje

Si planeas lanzarte a esta aventura, olvida el calzado de verano. El interior de estas cuevas requiere ropa técnica y, sobre todo, una previsión rigurosa de las rutas. La zona de la Merindad de Sotoscueva está acogiendo un turismo cada vez más exigente.

El fenómeno del «turismo kárstico» ha disparado las búsquedas en las últimas semanas. La gente busca autenticidad y lugares donde la tecnología no llega, donde la única conexión que importa es la tuya con el entorno natural. ¿Estás listo para bajar al centro de la tierra?