No es una playa ni un salto de agua: este es el lago con las aguas más transparentes de toda Cataluña

Cuando te dicen que descubrirás un lugar con aguas de un azul casi mágico, quizás pienses en una cala remota o en algún salto de agua escondido entre montañas. Pero lo que te espera aquí no es ninguno de esos. Es mucho más grande, más alto y más puro.

Más allá de calas y charcas

En Cataluña tenemos miles de rincones donde bañarnos, desde las calas recónditas de la Costa Brava hasta los frescos saltos de agua del pre-Pirineo. Pero hay un lugar, mucho más arriba, que rompe todos los esquemas. No es un destino típico de verano, pero cautiva por su belleza salvaje y su agua purísima. No tiene olas, pero sí leyendas. Y lo que se ve a veces cuesta de creer.

Un lago que parece un espejo

Situado a más de 1.900 metros de altitud, este lago de montaña refleja como un espejo dos agujas de roca que dominan el horizonte. Su superficie es tan clara que parece un vidrio líquido. Y las montañas que lo rodean, afiladas y majestuosas, se multiplican sobre él como en una postal.

No hablamos de cualquier entorno. Este lago es el más emblemático del Pirineo catalán, y forma parte de uno de los parques naturales más impresionantes del sur de Europa.

Els Encantats

Una leyenda escrita en la piedra

Las dos montañas que custodian el lago no son solo un espectáculo visual. Esconden una historia que ha atravesado generaciones. La leyenda cuenta que dos cazadores forasteros se burlaron de las costumbres y creencias locales durante una misa. Desafiantes, continuaron persiguiendo a un rebeco montaña arriba. Justo cuando lo tenían a tiro, un rayo los fulminó: según dice el relato, Dios se levantaba en ese momento dentro del templo.

Desde entonces, sus cuerpos se convirtieron en piedra. Ahora son conocidos como Els Encantats, dos picos que rozan los 2.700 metros y que vigilan en silencio el estanque que profanaron.

El escenario de un paraíso glacial

Este lago, alimentado por las aguas del deshielo y por fuentes subterráneas, cambia de color a lo largo del día. Puede mostrar un azul profundo por la mañana y un verde translúcido al atardecer. Y cuando hay nubes, parece que el cielo se hunda dentro del agua.

Estany de Sant Maurici

El Estany de Sant Maurici no solo es uno de los lagos más grandes de Cataluña, sino también uno de los más fotogénicos. Su entorno es puramente alpino: pinares espesos, cumbres escarpadas y un silencio que solo rompen los pájaros y el agua en movimiento.

Un espacio protegido y majestuoso

El lago forma parte del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, uno de los ecosistemas lacustres más extensos de la península Ibérica. Con más de 200 lagos de origen glacial, este parque natural de más de 14.000 hectáreas es un santuario de biodiversidad.

Parc Nacional d’Aigüestortes

Aquí no hay turismo masivo, ni colas, ni ruidos. Solo caminos entre bosques, torrentes de agua fría y la sensación de haber reencontrado el mundo tal como era antes.

Rutas para llegar y disfrutar

A pesar de su altitud, el lago es accesible. Desde el pueblo de Espot, situado en el Pallars Sobirà, un servicio de taxis 4×4 lleva a los visitantes hasta el estanque en menos de 20 minutos. También se puede llegar a pie por varias rutas de senderismo, como el Camino de los Encantados o el itinerario hasta el Refugio Ernest Mallafré, ideal para pernoctar en plena naturaleza.

Refugi Ernest Mallafré

Pero hay que ir preparado. Algunas zonas son exigentes, con tramos estrechos, cadenas y pasos equipados. No es apto para todos. No se recomienda llevar niños pequeños ni ir sin experiencia. El paisaje es espectacular, sí, pero exige respeto.

Una experiencia transformadora

Los que llegan al estanque a menudo coinciden en algo: es un lugar que conmueve. Quizás sea el reflejo del cielo sobre el agua, o la leyenda que aún flota en el ambiente. Quizás sea el silencio, o la sensación de encontrarse dentro de una película de aventuras. Sea como sea, el Estany de Sant Maurici es un lugar que deja huella.

Y cuando el sol se pone detrás de Els Encantats, la luz dorada pinta la montaña y transforma el lago en un cristal líquido. Es en ese momento cuando sabes que el esfuerzo ha valido la pena. Que volverías, sin dudar.

Un tesoro que hay que conservar

Este espacio, que ha sobrevivido al paso de los siglos, merece ser conocido, pero también cuidado. Si tienes la suerte de visitarlo, recuerda que cada paso cuenta: no dejes rastro, no hagas ruido, y sobre todo, observa con ojos nuevos. Porque no todos los días puedes ver el cielo reflejado en la tierra. Y aún menos, en un lago que parece más un sueño que una realidad.