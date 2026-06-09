Ni el Montseny ni Montserrat: la ruta de senderismo en Cataluña con cascadas de 17 metros y una ermita medieval

Llega el fin de semana y tu cabeza te pide a gritos desconectar de la rutina diaria. Buscas una escapada a la naturaleza para huir del asfalto y acabas en el mismo parque masificado de siempre.

La geografía catalana custodia paraísos fluviales que la mayoría de los senderistas pasa por alto debido a las guías comerciales. (Y sí, a nosotros también nos apasiona descubrir estos tesoros ocultos).

El desfiladero medieval que esconde un edén

Pasamos los meses planificando viajes costosos al extranjero para ver paisajes de postal sin saber lo que tenemos al lado de casa. Creemos que para caminar entre cascadas de película hay que viajar a Costa Rica.

Sin embargo, la comarca de la Garrotxa esconde un sendero colosal que ha logrado congelar el tiempo de manera casi milagrosa. Un imponente cañón de piedra donde el agua es la gran protagonista.

La clave de su magnetismo no está únicamente en la frescura de sus pozas cristalinas ni en su vegetación frondosa. El verdadero peligro para tu curiosidad reside en la inquietante leyenda medieval que da nombre al paraje.

La Ruta del Purgatorio y el puente de los arcos

Los registros históricos de los expertos en patrimonio de la zona confirman que la Ruta del Purgatorio, en el entorno de Sant Joan les Fonts, es uno de los itinerarios fluviales más bellos de la provincia de Girona.

La solución para tu próxima excursión de domingo no requiere largas horas de coche ni presupuestos prohibitivos. Solo necesitas acercarte a este rincón estratégico modelado por antiguas coladas de lava basáltica.

Al cruzar el impresionante puente medieval descubres una obra maestra de la ingeniería del siglo XIV. Esta robusta estructura de piedra con grandes arcadas permitía a los viajeros medievales esquivar las peligrosas crecidas del río Fluvià.

El pavimento de piedra del puente medieval y las rocas cercanas a las fuentes son extremadamente resbaladizos debido a la humedad constante. Es imprescindible llevar calzado de montaña con buena adherencia.

Detalles técnicos de un sendero mágico

El impacto visual de este itinerario que combina historia, geología y agua es inmediato. El camino avanza flanqueado por paredes de basalto negro que muestran el pasado volcánico de la región de una forma espectacular.

Olvídate de esas aburridas rutas de senderismo donde el paisaje es rutinario y seco durante kilómetros. Aquí las fuentes naturales, las cascadas ocultas y los densos bosques de ribera se suceden de forma continua.

Nuestro bolsillo también agradece enormemente esta elección ya que el acceso al sendero y las zonas de aparcamiento regulado del municipio son completamente gratuitos, garantizando un plan excelente de bajo costo.

El secreto geológico de las coladas de lava

¿Sabías que el espectacular relieve de este cañón fluvial no se formó por la erosión común del agua, sino por el enfriamiento de tres coladas de lava superpuestas?

En relación a esto, para capturar la fotografía perfecta con los rayos de sol filtrándose entre las hojas debes priorizar la caminata durante las primeras horas de la mañana, justo cuando la brisa del río limpia la atmósfera.

Los informadores del centro de visitantes advierten que el tramo que conduce a las cascadas principales registra un aumento de familias durante las horas centrales del día.

La temporada de verano está a punto de arrancar y las pozas de agua fresca de la comarca comienzan a convertirse en el refugio preferido de los excursionistas locales.

Este próximo domingo tienes la oportunidad perfecta de vivir una auténtica aventura medieval entre cascadas a muy pocos kilómetros de la ciudad. ¿Vas a seguir quedándote en el sofá de casa?