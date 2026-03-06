Marc Giró se refugia en el lujo de Barcelona: así es su casa de diseño en el barrio más deseado

Marc Giró se ha convertido, por méritos propios, en el rey absoluto del ‘prime time’ con su arrolladora personalidad y ese humor ácido que no deja títere con cabeza. Pero, ¿dónde se esconde el presentador cuando se apagan las luces de RTVE? (Ya os adelantamos que no vive precisamente en un rincón cualquiera de la ciudad).

Fiel a su formación en Historia del Arte y su pasado en el mundo de la moda, Giró ha elegido como refugio el distrito más emblemático y codiciado de la Ciudad Condal: el Eixample. No es solo un barrio; es el epicentro del modernismo, el lujo y la arquitectura que hace que Barcelona sea envidiada en todo el mundo.

Vivir aquí es una declaración de intenciones. El presentador camina entre monumentos como la Casa Batlló o la Sagrada Família, integrando su día a día en una zona donde la historia se mezcla con las boutiques más exclusivas. Sin embargo, este privilegio tiene un precio que no deja de escalar y que ya marca récords históricos.

Interiorismo de autor: una casa que respira moda

Como no podía ser de otra manera, la vivienda de Marc Giró es el reflejo exacto de su gusto refinado. Nada de muebles en serie ni decoraciones genéricas. El hogar del comunicador destaca por una cuidada selección de piezas que mezclan el estilo minimalista con tesoros vintage, creando un ambiente que parece salido de una galería de arte.

La luz es la gran protagonista de su salón, gracias a un gran balcón con vistas directas a la calle que inunda de claridad cada rincón. (Es el lugar perfecto para ver pasar la vida barcelonesa con ese toque de «autoridad cómplice» que tanto lo caracteriza).

Lo más sorprendente llega al cruzar el umbral del dormitorio. Mientras que el resto de la casa apuesta por la calidez, su zona de descanso rompe esquemas con un estilo industrial. Es esta mezcla inesperada lo que hace que su hogar sea único: una estructura clásica de techos altos conviviendo con elementos modernos y funcionales.

El precio de la exclusividad: 6.212 euros por metro cuadrado

Vivir como Marc Giró no está al alcance de cualquier bolsillo. El Eixample se ha consolidado como el tercer distrito más caro de Barcelona, solo por detrás de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts. La presión inmobiliaria en esta zona es feroz, impulsada por una demanda que nunca baja y una oferta de edificios históricos que es limitada.

Según los últimos datos del mercado, el precio del suelo en este distrito ha subido un 13,4% en el último año. Esto sitúa el valor del metro cuadrado en unos mareantes 6.212 euros. Es una cifra que asusta, pero que garantiza residir en el corazón palpitante de la capital catalana, rodeado de los mejores servicios y la mejor arquitectura de Europa.

Para Giró, esta inversión no es solo una cuestión de estatus, sino de coherencia vital. Alguien que conoce tan bien la estética y la historia no podría vivir en ningún otro lugar que no fuera el trazado perfecto de Ildefons Cerdà. Es la ubicación definitiva para quien entiende que el lujo es, sobre todo, una cuestión de contexto.

Un barrio en el punto de mira de la inversión

El fenómeno que rodea el Eixample va más allá de las caras conocidas. El interés por fincas regias rehabilitadas ha convertido esta zona en un hormiguero de inversores internacionales. Aun así, Marc Giró mantiene la esencia de vecino auténtico que sabe dónde encontrar el mejor café o la galería más rompedora a pocos metros de su casa.

Confirmamos que el mercado en esta zona no bajará a corto plazo. Quien compra en el Eixample, no solo compra techo, compra un trozo de la historia viva de Barcelona. Y en el caso de Giró, su casa es el plató real donde se escribe su vida diaria con el mismo estilo que nos regala cada noche por la tele.

¿Te imaginas vivir rodeado de techos con molduras y vistas al corazón de la ciudad? Parece que Marc Giró ya ha encontrado su «Late Xou» particular entre las paredes de su hogar ideal.