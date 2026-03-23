El pueblo de Cataluña perfecto para las vacaciones de Semana Santa: combina mar y montaña y conserva los restos de un castillo medieval

La cuenta atrás para las vacaciones ha comenzado y la pregunta es la de siempre: ¿dónde ir para escapar del ruido sin renunciar a nada? Si buscas el equilibrio perfecto entre la brisa del Mediterráneo y la fuerza de la historia, hay un nombre que está resonando con fuerza en los buscadores de viajes: Begur.

Este rincón de la Costa Brava se ha convertido en el refugio predilecto para aquellos que exigen algo más que sol. Aquí, el paisaje no se elige, se vive por partida doble. En una sola mirada, el ojo salta de las cimas de los Pirineos al azul eléctrico de las calas más bonitas de Girona. Es, sin duda, la medicina definitiva contra el estrés urbano.

El guardián de piedra: Un castillo con las mejores vistas del mundo

Al llegar, tus ojos irán directamente hacia arriba. Una silueta de piedra corona el municipio: los restos del castillo medieval. Subir hasta allí no es solo un ejercicio de historia, es un regalo para los sentidos. Desde sus muros, la panorámica es sencillamente imbatible.

A tus pies, el trazado de un pueblo que ha sabido envejecer con elegancia. Al fondo, las Illes Medes emergiendo del mar como gigantes dormidos. Es el punto exacto donde entiendes por qué este lugar ha fascinado a viajeros durante siglos. Es el epicentro de una riqueza cultural que no necesita filtros de Instagram.

Pero Begur guarda un secreto arquitectónico que lo hace único: las Casas de Indianos. Mansiones señoriales construidas por aquellos que cruzaron el Atlántico en el siglo XIX y regresaron con fortunas coloniales. Sus fachadas ornamentadas y ventanales infinitos dan al casco histórico un aire de elegancia nostálgica que te transporta a otra época.

Calas de cristal y el Camí de Ronda: El paraíso es esto

Si la montaña te da el aire, el mar de Begur te da la vida. Sus playas no son arenales infinitos y masificados, sino pequeñas grietas en la roca donde el agua alcanza tonos turquesa que parecen salidos del Caribe. Sa Tuna, con sus casas de pescadores, mantiene esa esencia pura que ya casi no queda en el litoral español.

Para los amantes de la exclusividad, Aiguablava es la parada obligatoria. Su arena clara y sus aguas transparentes son el escenario ideal para el primer baño de la temporada. Eso sí, toma nota: en este 2026 el acceso está regulado para proteger el entorno. (Llegar temprano ya no es una opción, es una necesidad si quieres el mejor lugar).

La mejor manera de conectar estos paraísos es el Camí de Ronda. Un sendero que bordea los acantilados entre pinos y olor a salitre. Es una ruta de dificultad moderada que te permite descubrir rincones vírgenes donde el único sonido es el de las olas rompiendo contra la piedra.

Gastronomía del Empordà: El placer de comerse el mar

No se puede hablar de Begur sin sentarse a la mesa. La cocina local es un homenaje al producto de proximidad, donde el pescado de roca es el rey absoluto. Olvídate de los platos precocinados para turistas; aquí el pescado se captura al alba y se sirve a la brasa con el aroma del sarmiento.

Los expertos coinciden: no puedes irte sin probar el arroz negro o los tradicionales suquets de pescado. Todo ello regado, como no puede ser de otra manera, con un vino de la D.O. Empordà. Es el cierre perfecto para una jornada de desconexión total.

Begur ha apostado fuerte este año por un modelo de turismo sostenible y hoteles boutique. Es el destino para quien busca calidad sobre cantidad, silencio sobre ruido y autenticidad sobre moda pasajera.

Situado a poco más de una hora y media de Barcelona, este pueblo es la prueba de que el paraíso está mucho más cerca de lo que pensamos. Solo hay que saber dónde mirar.

¿Seguirás soñando con las vacaciones o pondrás rumbo al castillo que vigila el Mediterráneo?