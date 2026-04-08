El momento perfecto para visitar los Aiguamolls de l’Empordà: el despertar tras años de sequía

El paisaje agrietado y el polvo han pasado a la historia. Los Aiguamolls de l’Empordà, esta joya de la biodiversidad en el Alt Empordà, han vuelto a mostrar su mejor versión. Tras un período de sequía que parecía interminable y que puso en peligro el ecosistema, las lagunas han recuperado su nivel óptimo, devolviendo el color verde y el sonido del agua al parque natural.

No ha sido un cambio cosmético. Ha sido una resurrección biológica en toda regla. Los técnicos del parque, que durante meses vigilaron con angustia cómo el barro se secaba y las especies desaparecían, hoy sonríen al ver los observatorios nuevamente rodeados de agua. (Y sí, nosotros también hemos echado de menos ese reflejo del cielo sobre las marismas).

La recuperación ha sido tan rápida que ha sorprendido incluso a los expertos. El agua no solo ha llenado los espacios vacíos, sino que ha reactivado la cadena trófica, permitiendo que la flora y la fauna que permanecían en estado de latencia vuelvan a colonizar su territorio con una fuerza inusitada.

El regreso de las aves: el gran espectáculo del cielo

Lo más emocionante de este renacer es, sin duda, el retorno de las aves migratorias. Los Aiguamolls son una parada técnica vital en la ruta entre África y Europa, y este año el parque vuelve a ser ese hotel de cinco estrellas que necesitan los flamencos, las garzas y las cigüeñuelas para descansar y alimentarse.

El sonido en los observatorios es ahora ensordecedor. Miles de ejemplares han detectado que el humedal está de nuevo «abierto» y han acudido en masa. Los ornitólogos aseguran que la abundancia de agua ha generado una explosión de microorganismos y pequeños crustáceos, el banquete perfecto para que estas especies recuperen fuerzas en su largo viaje.

Ver de nuevo a las cigüeñas ocupando sus nidos y a los aguiluchos laguneros patrullando los cañizales es la mejor prueba de que el ecosistema tiene una capacidad de resiliencia sorprendente. Pero no debemos bajar la guardia; este alivio es un recordatorio de cuán frágil es el equilibrio hídrico en nuestra región.

Dato clave: Se han registrado avistamientos de especies poco comunes que no se veían en la zona desde hace más de tres años debido a la falta de profundidad en las lagunas.

La gestión del agua: lecciones aprendidas de la crisis

Aunque las lluvias han sido el motor del cambio, la dirección del parque subraya que la gestión humana ha sido fundamental para que esta agua no se pierda. Se han optimizado los sistemas de recirculación y compuertas para asegurar que las lagunas críticas mantengan el nivel necesario durante los meses de calor que están por venir.

La sequía ha servido como un duro campo de entrenamiento. Ahora se sabe mucho mejor cómo priorizar el riego de las zonas de nidificación y cómo proteger los acuíferos que alimentan el parque. La colaboración con los agricultores de la zona también ha dado un giro hacia una mayor sostenibilidad, entendiendo que el parque es un motor económico y turístico indispensable.

Fuentes locales confirman que las reservas de agua subterránea han comenzado a recuperarse, aunque aún falta tiempo para decir que la crisis ha pasado del todo. Los Aiguamolls son el termómetro ambiental de la comarca, y hoy este termómetro marca una clara mejoría.

Consejo para visitantes: La salida del sol en la laguna de la Massona es ahora un momento mágico donde el agua está tan calma que parece un espejo infinito. No olvides tus prismáticos.

Turismo responsable en un parque regenerado

Con el regreso del esplendor natural, también han regresado los visitantes. El parque se prepara para una primavera de gran afluencia, pero con un mensaje claro: respeto absoluto. Los senderos están preparados, pero se pide a los excursionistas que mantengan el silencio y no se desvíen de las rutas marcadas para no estresar a las aves que están en pleno período de reproducción.

La recuperación de los Aiguamolls es una victoria para todos. No solo por su valor ecológico, sino por lo que significa para el bienestar de la gente. Pasear de nuevo por los caminos de madera rodeados de agua es una terapia gratuita contra el estrés y una lección de educación ambiental para los más pequeños.

Los negocios locales del Empordà respiran aliviados. El turismo de naturaleza es un pilar fundamental de la zona y ver el parque lleno de vida garantiza una temporada de éxito. El milagro del agua ha traído, una vez más, la prosperidad al territorio.

Letra pequeña: Es fundamental consultar el estado de los accesos antes de ir, ya que algunas zonas pueden estar temporalmente cerradas para proteger la nidificación de especies vulnerables.

Un futuro que depende de cada gota

No podemos olvidar que venimos de una situación límite. Los Aiguamolls han despertado, pero su futuro sigue ligado a la emergencia climática. Este episodio de lluvia es una tregua, una oportunidad para reforzar las defensas del humedal y seguir luchando por un modelo de gestión que no dependa solo de la suerte que caiga del cielo.

El parque nos ha demostrado que, si le damos una oportunidad, la vida se abre paso con una determinación increíble. Hoy celebramos que las cigüeñas vuelven a volar sobre el Empordà y que el agua vuelve a correr por los canales. Es un motivo de esperanza en medio de tantas noticias ambientales negativas.

¿Dejarás pasar esta primavera sin visitar el parque? Pocas veces tendrás la oportunidad de ver un renacimiento tan puro y vibrante. La naturaleza te está invitando a su mejor función; solo tienes que acercarte y mirar.

Al final, los Aiguamolls son el reflejo de lo que podemos salvar si nos lo proponemos. El agua ha vuelto, la vida ha vuelto. Hagamos que se queden para siempre.