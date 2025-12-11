Sembla Suïssa, però és Catalunya: aquest es el poble més alt del Val d’Aran amb flors tot l’any

No és una càpsula del temps: és un poble real que sembla un oasi floral i ens ofereix l’oportunitat de viure un retir inigualable i una escapada per desconnectar en ple Pirineu i és un destí de turisme autèntic i sostenible.
Té tot just 107 residents i és una petita localitat que ha sabut transformar el seu aïllament geogràfic en el seu gran atractiu. Avui se’l considera un dels Pobles Més Bonics d’Espanya, reconeixement que ha obtingut per part de l’organització del mateix nom.
Turisme sostenible amb olor a flors
El veritable encant de Bagergue és una mescla d’elements que sustenten la seva coherència estètica, ecològica i una economia enfocada en un desenvolupament circular.
Entre els seus carrers podem veure les boniques casetes. Però aquestes no són només construccions per a residències. En realitat, són peces que s’integren al paisatge circumdant. Estan fetes de pedra fosca, teulades de pissarra i balcons de fusta plens de flors.
Tot el poble es concep com a part de l’adhesió del poble al moviment Viles Florides. És una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya o CHOC, que té com a objectiu transformar i embellir racons, pobles i ciutats no només de Catalunya, sinó també d’Andorra. Està fonamentat tot en l’ús de les flors i les plantes ornamentals.
Aquest moviment fa servir l’ecologia i el creixement econòmic sostenible, posant èmfasi en donar valor afegit a la riquesa natural i paisatgística de cada poble o ciutat. Això ha fet que el turisme sigui sostenible i molt estètic.
Ha estat un èxit, ja que ha donat visibilitat als municipis que avui demostren un compromís actiu amb el medi ambient urbà i una barreja perfecta entre el verd natural ple de flors i la sostenibilitat.
El més destacat és que aquestes explosions de color perduren durant la major part de l’any perquè s’hi fan servir plantes i flors de temporada.
Quan passeges pels seus carrers empedrats et trobes amb un entorn en què conviuen flora i urbanisme de manera perfectament ecològica. De fet, Bagergue és un poble protegit per l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
No et pots perdre aquesta experiència meditativa que evoca la sensació d’estar en una aldea alpina suïssa, però amb el càlid accent, tradició i la gastronomia única del Val d’Aran.
Història, cultura i bellesa a cada racó
Tot i ser un poble petit amb pocs habitants, Bagergue gaudeix d’una riquesa cultural i històrica digna de descobrir. La pedra angular del seu patrimoni i joia més destacada és l’Església de Sant Fèlix, una mostra que barreja orígens romànics dels segles XII i XIII amb detalls arquitectònics variats de les seves posteriors ampliacions. La seva silueta domina el nucli urbà i és testimoni silenciós del pas del temps.
A pocs minuts a peu del temple i seguint el murmuri del riu Unhòla ens trobem amb l’Ermita de Santa Margarida. Tot i les seves línies senzilles i la seva petita mida, aquest petit edifici pren vida cada 20 de juliol, quan es converteix en el punt central d’una emotiva romeria, un esdeveniment que subratlla la forta connexió de Bagergue amb les seves tradicions i la seva fe.
Si t’agrada la història i la cultura o simplement vols conèixer més aquest bell poble, no et perdis una visita al Museu Eth Corrau al Carrèr Major, ja que és una parada obligatòria.
Allà veuràs més de 2.500 objectes que reflecteixen història i tradició. Hi ha estris de camp, gerres, eines i una gran varietat d’utensilis domèstics que mostren com era la vida d’abans.
Tots s’exposen per explicar la història silenciada de la vida quotidiana aranesa i ens mostren com va ser la vida a Bagergue abans de l’arribada del turisme i la vida moderna. Ens dona la possibilitat de conèixer la seva identitat local.
Viu una experiència sensorial i gastronòmica
El turisme representa la principal activitat econòmica de Bagergue, ja que prop del 95 % dels seus ingressos provenen d’aquest sector. A més, els seus emprenedors han sabut enfocar-lo per oferir als visitants una experiència d’alta qualitat que apel·la als sentits.
Comença pel bon menjar
Els amants del bon menjar poden gaudir d’una experiència culinària al poble. Aquesta és tan exquisida com els gairebé 1.500 metres als quals es troba el poble.
Primer, visita la Formatgeria Hormatges Tarrau, reconeguda com la més alta del Pirineu. Allà comença un viatge de sabors, amb visites guiades i degustacions de formatges artesans elaborats amb llet de la regió.
Al Restaurant Unhòla, fundat el 1985, pots tastar plats innovadors on es fusiona magistralment la cuina tradicional aranesa amb influències basques i modernes tècniques de cocció, emplatats i presentacions.
A les seves taules pintoresques podem provar plats robustos i saborosos. No pots deixar de tastar la famosa olla aranesa i exquisits txuletons.
Desconnecta a la natura
Per als qui busquen desconnexió del tràfec diari i perdre’s a la natura, Bagergue és un punt de partida estratègic.
El poble es connecta amb diverses rutes de senderisme. Una d’elles són els trams de la GR del Vall d’Aran i la pujada al Còth de Varradòs.
A l’estiu, no pot faltar un bany i capbussada als embassaments i piscines naturals: seguint la pista cap al Vall de Barradós, el riu Unhòla ens ofereix aquestes meravelles.
I això no és tot: els esportistes a l’aire lliure poden gaudir de les rutes de senderisme perquè des del mateix Bagergue parteixen diverses rutes a peu. Les més importants són cap al Còth de Varradòs o la GR del Vall d’Aran, que connecten amb els pobles veïns d’Unha, Salardú o Gessa.