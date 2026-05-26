Sembla Islàndia però és Espanya: l’espectacular paisatge volcànic de Canàries únic al món

Arriba el divendres a la tarda, apagues l’ordinador de l’oficina i notes com l’estrès acumulat de tota la setmana laboral et pesa a les espatlles. El primer que fas de forma automàtica és mirar guies de viatges masificades a internet cercant una desconnexió ràpida fora de les nostres fronteres. No obstant això, no necessites creuar l’oceà per trepitjar un dels paisatges més salvatges, magnètics i estranys del planeta.
La geografia del nostre país amaga un tresor visual que la majoria dels turistes passa per alt en planificar les seves vacances estivals. (Sí, a nosaltres també se’ns han posat els dents llargs en revisar les primeres fotos aèries d’aquest lloc). No estem davant d’una exageració de fullet publicitari, sino davant d’un verdader espectacle geològic que et deixarà sense alè.
La rebel·lió de les cendres negres que desafia la lògica
La saviesa popular sempre ha dictat que per veure paisatges lunars o cràters infinits cal viatjar obligatòriament als deserts remots d’Isàndia o Amèrica. La realitat natural demostra ara que la pressió tectònica i les erupcions del passat han esculpit un entorn idèntic a escassa distància del teu saló. El patrimoni natural de les illes torna a donar-nos una lliçó de superació.
Un exhaustiu anàlisi dels destins més valorats de la temporada situa el denominat espai natural de La Geria, a la illa de Lanzarote, al centre de totes les mirades. Aquest paratge es desplega com una immensa plana de lapilli o cendra volcànica negra originada per les històriques erupcions de Timanfaya. L’impacte visual dels seus milers de hoyos excavats a la terra fosca és una cosa que se’t queda gravada a la retina per sempre.
L'accés a la carretera escènica LZ-30 que travessa aquest espai protegit és completament gratuït i lliure d'horaris. Per evitar els preus desorbitats de les excursions organitzades, convé llogar un cotxe local a primera hora del matí i realitzar la ruta de forma independent, demanant parada als miradors públics habilitats.
Una arquitectura vinícola dissenyada per protegir la vida
El verdader secret d’aquest enclavament radica en la seva accessibilitat i en la intel·ligència dels seus agricultors per combatre les inclemències del vent saharià. Cada cep de vinya es planta al fons d’un con excavat a la cendra que busca la terra vegetal oculta sota la lava. Els viticultors de la zona han condicionat aquests hoyos amb murs de pedra semicirculars que actuen com un escut protector perfecte.
El desplegament del camí et porta directament des de les bodegues més antigues de Canàries, on el color blanc de les façanes contrasta amb el sòl obscur, fins als peus dels volcans inactius. Durant el recorregut, el terreny canvia de color de forma subtil segons la llum del sol, passant dels negres intensos als tons cendra, ocre i verd brillant de les fulles. Les panoràmiques des de les terrasses superiors justifiquen cada parada del trajecte.
El benefici directe per a la nostra butxaca és monumental si comparem aquesta escapada d’estiu amb qualsevol altre viatge internacional tradicional. Preparar una motxilla lleugera, calçar un calçat còmode que resistei la pedra volcànica i traçar un mapa de bodegues locals és tot el que necessites per viure una aventura de nivell mundial. L’eficiència dels destins nacionals t’estalviarà centenars d’euros en taxes d’aeroports internacionals i menjars cars.
La connexió amb els vins de malvasia i el silenci desèrtic
Sabies que el fons d’aquestes arenes negres alberga la producció d’un dels vins dolços més antics i cotitzats de tota la Unió Europea? Al mig de la ruta et trobaràs de cara amb ceps centenaris que produeixen el famós Malvasia Volcànica, un brou que ja elogiava el propi Shakespeare en les seves obres clàssiques. La comunió entre l’esforç humà i la pedra salvatge genera una atmosfera de pau que impressiona fins i tot els caminants menys sensibles.
Els geòlegs independents recorden que aquest sistema de cultiu únic al món reté la humitat dels vents alisis com una esponja natural, permetent la vida en un entorn on gairebé mai plou. Caminar pels senders autoritzats és el més semblant a realitzar un viatge espacial sense sortir de la Terra. La normativa de protecció ambiental del parc natural prohibeix estrictament sortir-se de les zones marcades per evitar la degradació d’aquest fràgil ecosistema.
Cada vegada que decidim explorar els racons ocults de la nostra pròpia terra ens donem compta que no valorem prou el que tenim a prop. Mantenir-se ben informat sobre aquestes escapades alternatives ens ajuda a gaudir de la natura de forma sostenible i sense buidar el compte corrent. Prepararàs la maleta per descobrir aquest racó del llunyà oest canari abans que comenci l’èxode massiu del pròxim mes?