Ni Montclar ni Sitges: el poble més bonic de Barcelona és una «petita Suïssa» amb les galetes més antigues

Hi ha llocs que no només es visiten amb la vista, sinó també amb l’olfacte. Durant dècades, arribar a Aguilar de Campoo era ser rebut per un aroma inconfusible de vainilla i sucre torrat. Aquesta vila de Palència no és només un conjunt de pedres amb història; és el bressol de les galetes més antigues i famoses d’Espanya.
Situada en un punt estratègic de la Muntanya Palentina, aquesta localitat va aconseguir el que semblava impossible: convertir una tradició industrial en un signe d’identitat que encara avui fascina els viatgers. Però no et deixis enganyar, més enllà de les seves famoses fàbriques, Aguilar amaga un tresor medieval que et deixarà sense alè.
La vila de les galetes: un llegat cruixent
Parlar d’Aguilar de Campoo és parlar de noms que han alimentat generacions senceres: Fontaneda, Gullón o Galletas Siro. A mitjans del segle XX, el poble era conegut com el “poble de les galetes”, arribant a produir la gran majoria de les que es consumien a tot el país. (Sí, aquestes galetes Maria que suques a la llet tenen el seu origen espiritual aquí).
Encara que el paisatge industrial ha canviat, l’essència perdura. Visitar la vila és una oportunitat única per entendre com una petita comunitat va revolucionar els esmorzars d’Espanya. És una barreja de nostàlgia i emprenedoria que es respira a cada cantonada.
La dada clau: La galeta no va arribar aquí per casualitat; l’abundància de blat de Castella i la puresa de l’aigua de la zona van ser els ingredients secrets per crear una indústria que va ser el motor de tota la comarca.
Un castell que vigila el temps
Si aixeques la vista de les caixes de galetes, et trobaràs amb la silueta imponent del seu castell medieval. Encarat sobre una penya, les seves muralles porten segles vigilant la vall. Encara que el pas del temps hi ha deixat petjada, el seu caràcter indomable segueix intacte, oferint una de les millors vistes panoràmiques de Castella i Lleó.
Passejar pel seu nucli antic, declarat Conjunt Històric-Artístic, és fer un viatge directe al passat. La Plaça Major porticada, amb les seves galeries de fusta i escuts nobiliaris, és el cor bategant on la vida transcorre amb la calma que només els pobles amb solera saben mantenir.
Atenció: No pots marxar sense visitar el Monestir de Santa María la Real. És una de les joies del romànic més importants d’Europa i acull el centre d’interpretació d’aquest estil artístic. És, literalment, un museu a l’aire lliure.
Natura i aigua: el pantà d’Aguilar
Però Aguilar de Campoo no és només història i farina. El seu entorn natural és un paradís per als amants de l’aire lliure. El pantà d’Aguilar, conegut com el “mar de Castella”, ofereix una platja d’interior perfecta per a esports nàutics o simplement per gaudir d’un capvespre espectacular reflectit a l’aigua.
És el lloc ideal per desconnectar del soroll de la ciutat. La combinació d’aigua, bosc i muntanya crea un microclima que convida a llargues caminades abans de tornar al poble per a un sopar tradicional. (No tot seran galetes, el be de la zona és obligatori).
Consell vital: Si ets amant del romànic, estàs al quilòmetre zero de la ruta més densa del món en aquest estil. Aprofita per fer petites escapades als pobles veïns, on cada ermita és una obra d’art en si mateixa.
El destí perfecte per a una escapada amb encant
En definitiva, Aguilar de Campoo és un destí que ho té tot: un passat industrial fascinant, un patrimoni medieval que impressiona i un entorn natural privilegiat. És la prova que es pot ser dolç i robust alhora, mantenint l’orgull de les tradicions mentre s’obre al turisme modern.
La propera vegada que obris un paquet de galetes, recorda que hi ha un poble a Palència que ha dedicat la seva vida a fer-nos els matins una mica més feliços. Val la pena visitar-lo per agrair-li en persona mentre trepitges la seva història mil·lenària.
Al final, viatjar és descobrir que les coses més quotidianes, com una galeta, tenen arrels profundes en llocs extraordinaris. Estàs preparat per deixar-te seduir per l’aroma d’Aguilar de Campoo?