Ni el Montseny ni Montserrat: la ruta de senderisme a Catalunya amb cascades de 17 metres i una ermita medieval

Arriba el cap de setmana i el cap et demana a crits desconnectar de la rutina diària. Busques una escapada a la natura per fugir de l’asfalt i acabes al mateix parc massificat de sempre.
La geografia catalana custodia paraisos fluvials que la majoria dels senderistes passa per alt per culpa de les guies comercials. (I sí, a nosaltres també ens apassiona descobrir aquests tresors ocults).
El congost medieval que amaga un edèn
Passem els mesos planificant viatges costosos a l’estranger per veure paisatges de postal sense saber el que tenim al costat de casa. Creiem que per caminar entre salts d’aigua de pel·lícula cal viatjar a Costa Rica.
No obstant això, la comarca de la Garrotxa amaga un sender colossal que ha aconseguit congelar el temps de forma gairebé miraculosa. Un imponent canyó de pedra on l’aigua és la gran protagonista.
La clau del seu magnetisme no està únicament en la frescor de les seves gorgues cristal·lines ni en la seva vegetació frondosa. El vertader perill per a la teva curiositat resideix en la inquietant llegenda medieval que dóna nom al paratge.
La Ruta del Purgatori i el pont dels arcs
Els registres històrics dels experts en patrimoni de la zona confirmen que la Ruta del Purgatori, en l’entorn de Sant Joan les Fonts, és un dels itineraris fluvials més bells de la província de Girona.
La solució per a la teva pròxima excursió de diumenge no requereix llargues hores de cotxe ni pressupostos prohibitius. Només necessites apropar-te a aquest racó estratègic modelat per antigues colades de lava basàltica.
Al creuar l’impressionant pont medieval descobreixes una obra mestra de l’enginyeria del segle XIV. Aquesta robusta estructura de pedra amb grans arcades permetia als viatgers medievals esquivar les perilloses crescudes del riu Fluvià.
El paviment de pedra del pont medieval i les roques properes a les fonts són extremadament lliscants a causa de la humitat constant. És imprescindible portar calçat de muntanya amb una bona adherència.
Detalls tècnics d’un sender màgic
L’impacte visual d’aquest itinerari que combina història, geologia i aigua és immediat. El camí avança flanquejat per parets de basalt negre que mostren el passat volcànic de la regió d’una forma espectacular.
Olvida’t d’aquestes avorrides rutes de senderisme on el paisatge és rutinari i sec durant quilòmetres. Aquí les fonts naturals, els salts d’aigua amagats i els densos boscos de ribera se succeeixen de forma contínua.
La nostra butxaca també agraeix enormement aquesta elecció ja que l’accés al sender i les zones d’aparcament regulat del municipi són completament gratuïts, garantint un planàs de baix cost.
El secret geològic de les colades de lava
Sabies que l’espectacular relleu d’aquest canyó fluvial no es va formar per l’erosió comuna de l’aigua, sinó pel refredament de tres colades de lava superposades?
A color d’això, per capturar la fotografia perfecta amb els raigs de sol filtrant-se entre les fulles has de prioritzar la caminada durant les primeres hores del matí, just quan la brisa del riu neteja l’atmosfera.
Els informadors del centre de visitants adverteixen que el tram que condueix a les cascades principals registra un augment de famílies durant les hores centrals del dia.
La temporada d’estiu està a punt d’arrencar i les gorgues d’aigua fresca de la comarca comencen a convertir-se en el refugi preferit dels excursionistes locals.
Aquest pròxim diumenge tens l’oportunitat perfecta de viure una autèntica aventura medieval entre cascades a molt pocs quilòmetres de la ciutat. Vas a continuar quedant-te al sofà de casa?