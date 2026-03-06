Marc Giró es refugia al cor del luxe de Barcelona: així és la seva casa de disseny al barri més desitjat

Marc Giró s’ha convertit, per mèrits propis, en el rei absolut del ‘prime time’ amb la seva arrolladora personalitat i aquell humor àcid que no deixa canya dreta. Però, on s’amaga el presentador quan s’apaguen els focs de RTVE? (Ja us avancem que no viu precisament en un racó qualsevol de la ciutat).
Fidel a la seva formació en Història de l’Art i el seu passat al món de la moda, Giró ha triat com a refugi el districte més emblemàtic i cobejat de la Ciutat Comtal: l’Eixample. No és només un barri; és l’epicentre del modernisme, el luxe i l’arquitectura que fa que Barcelona sigui envejada a tot el món.
Viure aquí és una declaració d’intencions. El presentador camina entre monuments com la Casa Batlló o la Sagrada Família, integrant el seu dia a dia en una zona on la història es barreja amb les boutiques més exclusives. Tot i això, aquest privilegi té un preu que no deixa d’escalar i que ja marca rècords històrics.
Interiorisme d’autor: una casa que respira moda
Com no podia ser d’altra manera, la vivenda de Marc Giró és el reflex exacte del seu gust refinat. Res de mobles en sèrie ni decoracions genèriques. La llar del comunicador destaca per una curada selecció de peces que barregen l’estil minimalista amb tresors vintage, creant un ambient que sembla sortit d’una galeria d’art.
La llum és la gran protagonista del seu saló, gràcies a un gran balcó amb vistes directes al carrer que inunda de claredat cada racó. (És el lloc perfecte per veure passar la vida barcelonina amb aquell toc d'”autoritat còmplice” que tant el caracteritza).
El més sorprenent arriba en creuar el llindar del dormitori. Mentre que la resta de la casa aposta per la calidesa, la seva zona de descans trenca esquemes amb un estil industrial. És aquesta barreja inesperada el que fa que la seva llar sigui única: una estructura clàssica de sostres alts convivint amb elements moderns i funcionals.
El preu de l’exclusivitat: 6.212 euros per metre quadrat
Viure com Marc Giró no està a l’abast de qualsevol butxaca. L’Eixample s’ha consolidat com el tercer districte més car de Barcelona, només per darrere de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. La pressió immobiliària en aquesta zona és ferotge, impulsada per una demanda que mai baixa i una oferta d’edificis històrics que és limitada.
Segons les últimes dades del mercat, el preu del sòl en aquest districte ha pujat un 13,4% en l’últim any. Això situa el valor del metre quadrat en uns marejants 6.212 euros. És una xifra que espanta, però que garanteix residir al cor palpitant de la capital catalana, envoltat dels millors serveis i la millor arquitectura d’Europa.
Per a Giró, aquesta inversió no és només una qüestió d’estatus, sinó de coherència vital. Algú que coneix tan bé l’estètica i la història no podria viure en cap altre lloc que no fos el traçat perfecte d’Ildefons Cerdà. És la ubicació definitiva per a qui entén que el luxe és, sobretot, una qüestió de context.
Un barri en el punt de mira de la inversió
El fenomen que envolta l’Eixample va més enllà de les cares conegudes. L’interès per finques règies rehabilitades ha convertit aquesta zona en un formiguer d’inversors internacionals. Tot i així, Marc Giró manté l’essència de veí autèntic que sap on trobar el millor cafè o la galeria més trencadora a pocs metres de casa seva.
Confirmem que el mercat en aquesta zona no baixarà a curt termini. Qui compra a l’Eixample, no només compra sostre, compra un tros de la història viva de Barcelona. I en el cas de Giró, la seva casa és el plató real on s’escriu la seva vida diària amb el mateix estil que ens regala cada nit per la tele.
T’imagines viure envoltat de sostres amb motllures i vistes al cor de la ciutat? Sembla que Marc Giró ja ha trobat el seu “Late Xou” particular entre les parets de la seva llar ideal.