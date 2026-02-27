La mansió de Lionel Messi a Barcelona: luxe, 10.000 m² i balneari propi

A la costa del Baix Llobregat hi ha un barri residencial on les cases es construeixen per passar desapercebudes, però algunes acaben convertint-se en llegenda pel que amaguen a dins. És una zona enganxada al Mediterrani, amb vistes al massís del Garraf i accés ràpid a Barcelona, tal com detalla el portal oficial de l’Ajuntament de Castelldefels.
Allà hi ha una finca que no destaca per un únic luxe, sinó per una suma poc habitual: espais de benestar tipus balneari, instal·lacions esportives privades i un perímetre ampliat amb el temps per blindar la intimitat. La dada clau no és la façana, sinó com es va dissenyar perquè funcionés com a refugi familiar durant anys.
La propietat és la casa que Lionel Messi manté a Castelldefels, a l’exclusiu barri de Bellamar. Segons la informació publicada per EL ESPAÑOL, la finca supera els 10.000 metres quadrats i avui es valora en més de 10 milions d’euros, amb equipament propi d’un complex de benestar.
Per què aquesta casa es va convertir en una segona residència estratègica
Ubicació: a prop de Barcelona, lluny del soroll
Castelldefels reuneix dos avantatges difícils de combinar per a perfils d’alta exposició pública: proximitat a la ciutat i sensació d’aïllament. Bellamar, en particular, s’assenta en un vessant amb vistes obertes, cosa que permet privacitat i control d’accessos sense renunciar a moure’s amb rapidesa cap a Barcelona. En el cas de Messi, aquesta distància operativa va ser clau durant la seva etapa al FC Barcelona: entrenaments, vida familiar i desplaçaments podien encaixar sense viure al centre.
L’atractiu d’una segona residència en aquest punt no és només la postal del mar. És la logística: espai per a seguretat, zones exteriors àmplies i un entorn residencial pensat per mantenir el ritme quotidià amb menys exposició.
Una finca que va créixer amb el temps per guanyar perímetre
Un dels detalls que explica per què la propietat va acabar tenint dimensions poc habituals és l’ampliació progressiva del terreny. EL ESPAÑOL assenyala que l’habitatge es va aixecar sobre una parcel·la que va anar creixent mitjançant la compra de terrenys contigus, fins a superar els 10.000 metres quadrats.
En aquest tipus d’operacions, la mida no serveix només per afegir metres construïts. Serveix per crear distància: més jardí, més separació respecte als veïns i més marge per distribuir zones d’oci sense estar “enganxat” a altres habitatges.
De compra familiar a inversió de gran valor
La cronologia: adquisició, reformes i revalorització
La història immobiliària que envolta aquesta casa s’entén millor com un procés per fases. Segons EL ESPAÑOL, Messi va adquirir l’habitatge principal cap al 2009, quan ja era una figura consolidada i buscava una base estable per a la seva família.
El mitjà indica que el preu inicial va rondar els 4 milions d’euros i que, amb el pas dels anys, la inversió total va créixer per reformes, ampliacions i compres annexes. Aquest recorregut, sumat a millores i revalorització, explicaria que avui se situï per sobre dels 10 milions.
La compra més comentada: un veí i un gir de guió
Entre les operacions que més se citen al voltant d’aquesta propietat, EL ESPAÑOL menciona l’adquisició de la casa d’un veí per prop d’un milió d’euros. L’objectiu no era decoratiu: guanyar tranquil·litat i reforçar el perímetre de privacitat.
En urbanitzacions d’alt nivell, aquest tipus de moviments tenen un efecte directe: es redueix el soroll, es minimitza l’exposició i s’amplia el control sobre el que passa al voltant. En termes pràctics, és una manera de convertir una casa gran en una finca encara més blindada.
El balneari privat i el paquet d’instal·lacions
Benestar: spa, piscina climatitzada i gimnàs complet
L’element diferencial no és una piscina exterior, que és relativament freqüent en habitatges d’aquest rang. El que marca el salt és la suma d’instal·lacions pensades per a l’ús continuat, com si fos un petit resort: EL ESPAÑOL destaca l’existència de piscina climatitzada, un spa o zona de balneari i un gimnàs integrat.
Aquest enfocament encaixa amb el perfil d’un esportista d’elit: recuperació, entrenament i descans en el mateix lloc. A més, reforça la idea de segona residència “a punt per entrar”, sense necessitat de dependre de serveis externs.
Esport i oci: camp de futbol i pista de pàdel
La finca es completa amb un paquet esportiu que no està pensat com a ornament. Segons EL ESPAÑOL, la propietat inclou un camp de futbol privat i una pista de pàdel, a més d’espais exteriors per a l’oci familiar.
En termes d’ús, aquestes instal·lacions permeten que l’habitatge funcioni com a centre d’activitat: entrenar, jugar amb els fills, rebre visites i mantenir rutines sense desplaçaments. És el tipus de comoditat que, sumada a la mida, explica per què es descriu com una casa amb dinàmica de complex vacacional.
|Element
|Què aporta a la pràctica
|Parcel·la ampliada
|Més privacitat, més distància i més possibilitats de distribució exterior
|Piscina exterior
|Ús estacional i zona d’oci familiar
|Piscina climatitzada
|Ús tot l’any i perfil de recuperació esportiva
|Spa o balneari
|Relax i benestar sense sortir de casa
|Gimnàs
|Rutina diària i entrenament privat
|Camp de futbol
|Entrenament i oci, especialment amb nens
|Pista de pàdel
|Activitat social i esportiva dins la finca
Com és per dins i per què es parla d’estil mediterrani
Llum natural, terrasses i vida exterior
EL ESPAÑOL descriu la casa com un habitatge d’estil mediterrani modern, amb grans finestrals i terrasses obertes per aprofitar la llum i les vistes. En aquest tipus d’arquitectura, el valor no és només en els metres, sinó en com es connecten interior i exterior: sala d’estar, zones de reunió i espais familiars que s’allarguen cap al jardí.
Aquest disseny també explica per què la finca es percep com un “resort”: quan la casa s’obre cap a l’exterior, la vida es trasllada a terrasses, menjador a l’aire lliure i àrees de descans, especialment en mesos càlids.
Distribució pensada per a família: estances funcionals
En la informació publicada s’esmenta una casa principal de diverses plantes, amb estances com biblioteca, sala d’estudi, zones de jocs interiors i diverses habitacions i banys. L’enfocament és important: es descriu una decoració elegant, però sense excessos, prioritzant la funcionalitat familiar.
Aquest equilibri entre confort i discreció és coherent amb un habitatge que durant anys va ser el centre de la vida diària de la família: prou per rebre, descansar i mantenir rutines sense convertir cada espai en un aparador.
Per què continua sent notícia anys després
Una casa que no es va vendre després del canvi d’etapa
Després de la seva sortida del FC Barcelona el 2021 i del seu pas posterior pel PSG i l’Inter de Miami, la pregunta lògica era què passaria amb l’habitatge. EL ESPAÑOL afirma que Messi no es va desprendre de la casa i la manté com a segona residència, utilitzant-la en estades a Espanya.
Aquest detall explica per què la mansió continua generant interès: no és un capítol tancat, sinó una propietat activa dins del mapa personal del futbolista. En un escenari de viatges, visites puntuals i possibles retorns temporals, mantenir una base estable té sentit operatiu.
La idea de fons: estar preparat sense canviar de vida
Més enllà del valor econòmic, la lectura principal és estratègica. Una finca amb spa, piscina climatitzada, gimnàs i espais esportius permet arribar i funcionar de seguida, amb privacitat i rutina pròpia. Aquesta capacitat d’“activar” una vida completa en pocs dies és el que converteix aquesta casa en alguna cosa més que una inversió: és una peça de continuïtat.
I aquí hi ha el motiu de la curiositat: no es tracta només d’una mansió de luxe a la costa de Barcelona, sinó d’una propietat configurada per continuar sent útil amb el pas dels anys, fins i tot quan la vida del propietari transcorre a milers de quilòmetres.