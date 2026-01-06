El secret més ben guardat de la Costa Brava: cases de més de 100 m² per menys de 90.000 € per jubilar-se

Imagina’t jubilar-te a la Costa Brava en una casa de més de 100 m² per menys de 90.000 €. És un somni mediterrani a l’abast de molts: sol, mar i vida tranquil·la, però a un preu sorprenentment assequible. Castelló d’Empúries es posiciona com el refugi ideal per a aquells que volen estirar la pensió i aprofitar cada dia al costat del mar.
Situat al bell mig de l’Alt Empordà, aquest municipi medieval ofereix habitatges amplis per preus que, en alguns casos, ronden els 89.000 € per més de 100 metres quadrats. Una xifra impensable en altres zones costaneres de Catalunya, on el metre quadrat es paga a preus d’or. Aquí, la vida tranquil·la es combina amb un patrimoni històric incomparable, un clima mediterrani i la proximitat a cales espectaculars.
Per què triar la Costa Brava per jubilar-se
La Costa Brava és molt més que platges i turisme d’estiu. El seu atractiu per a jubilats rau en el ritme pausat, els pobles de pedra viva i un clima suau que convida a passejades i cafès al sol gairebé tot l’any. Les brises marines temperen la calor de l’estiu i eviten hiverns rigorosos.
Qui busca qualitat de vida hi troba la combinació perfecta: proximitat a França, bones comunicacions per carretera i tren, hospitals i centres mèdics de prestigi a Girona i Figueres, i una rica gastronomia basada en producte local.
Castelló d’Empúries: preus i mida dels habitatges
Al cor de l’Alt Empordà, Castelló d’Empúries no és el típic poble de costa massificada. El nucli antic és un laberint de carrerons, esglésies gòtiques i antigues cases de pedra. Les ofertes immobiliàries inclouen cases de poble de més de 100 m² per menys de 90.000 €, moltes d’elles preparades per viure-hi o per reformar-les amb encant.
El contrast és clar si es compara amb els preus de la Costa Brava més turística. En localitats com Calella de Palafrugell o Cadaqués, el metre quadrat pot multiplicar-se diverses vegades. Aquí, en canvi, encara és possible trobar cases espaioses i assequibles, ideals per a qui planeja passar els darrers anys sense estretors.
Es tracta d’un mercat encara no tan pressionat, on molts venedors ofereixen preus competitius per atreure tant públic nacional com estranger que busca un retir accessible.
L’encant cultural i històric del municipi
Castelló d’Empúries és ple d’història. Va ser capital del comtat d’Empúries i conserva muralles, places porticades i la impressionant basílica de Santa Maria. Caminar pels seus carrers és viatjar a l’Edat Mitjana, amb façanes de pedra, arcs gòtics i detalls arquitectònics únics.
El poble combina aquest llegat amb la modernitat d’Empuriabrava, la seva urbanització costanera famosa pels canals navegables, coneguda com la Venècia catalana. Aquí pots gaudir de la tranquil·litat d’un poble medieval i, a pocs minuts, del lifestyle nàutic amb amarradors privats i platges extenses.
L’atractiu cultural es completa amb festivals, mercats setmanals i un teixit social molt actiu, que acull tant veïns locals com nous residents que volen integrar-se.
Serveis i vida pràctica per a jubilats
Triar Castelló d’Empúries per jubilar-se no és només una qüestió de preu. És un lloc ben connectat amb l’AP-7, el tren d’alta velocitat a Figueres i l’aeroport de Girona a menys d’una hora. Això facilita rebre visites familiars o fer escapades a Barcelona o al sud de França.
El sistema de salut públic i privat està ben cobert a la comarca. Hi ha centres mèdics locals i hospitals propers, quelcom essencial per a qui valora la tranquil·litat i la seguretat sanitària.
La vida quotidiana ofereix supermercats, farmàcies, bars tradicionals i restaurants amb menús a preus populars. Els mercats locals són una delícia per comprar producte fresc i de proximitat, mantenint la dieta mediterrània en la seva màxima expressió.
A més, el poble disposa d’activitats pensades per a la gent gran: tallers, excursions, associacions culturals i esportives. El clima permet passejos gairebé tot l’any, fomentant un envelliment actiu i saludable.
Tendències del mercat immobiliari a la Costa Brava
Tot i que els preus han pujat a tota la costa catalana, hi ha oportunitats com la de Castelló d’Empúries, on l’habitatge encara és assequible i ampli. Agents immobiliaris locals expliquen que molts compradors busquen projectes de reforma: cases antigues que, amb una mica d’inversió, es converteixen en joies personalitzades.
La demanda estrangera ha crescut en els darrers anys, amb francesos, belgues i holandesos que valoren la qualitat de vida, però també hi ha molt interès de jubilats espanyols que volen fugir de la gran ciutat sense arruïnar-se.
El perfil del comprador sol ser algú que valora la calma, la història i la possibilitat de viure amb menys pressió econòmica. Mentre en altres pobles costaners es paga més de 200.000 € per cases molt més petites, aquí es poden trobar habitatges grans, amb història i potencial, per la meitat o menys.
Reflexió final: un somni mediterrani a l’abast
Jubilar-se a la Costa Brava no ha de ser un luxe reservat a uns pocs. Amb preus encara accessibles i un entorn espectacular, Castelló d’Empúries ofereix una d’aquestes rares oportunitats que combinen qualitat de vida, cultura i mar.
Imagina despertar cada dia en una casa àmplia i lluminosa, passejar per carrers medievals o prendre un cafè al costat del canal a Empuriabrava. Gaudir del peix fresc del mercat, de tertúlies al sol i de la seguretat de tenir serveis de qualitat a prop. T’imagines acabar els teus dies al Mediterrani, envoltat d’història i tranquil·litat?