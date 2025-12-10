El restaurant que ha conquerit Hansi Flick a Barcelona ofereix menjar casolà per menys de 25 euros

No per res la gastronomia catalana és considerada una de les més reconegudes del món. Això es deu al fet que es fa amb respecte per la matèria primera i la tradició, que combina la cuina casolana amb la innovació.
En cada plat es reflecteix la identitat mediterrània. En els restaurants autòctons no poden faltar el pa amb tomàquet, la salsa romesco, els calçots, guisats de mar i muntanya i postres que ja han traspassat fronteres. T’expliquem què va meravellar l’astre de l’esport rei.
Hansi Flick i el seu paladar exigent
Aquesta mescla de senzillesa, innovació i excel·lència en cada plat ha convertit Catalunya en una referència internacional per als amants del bon menjar. I, pel que sembla, Hansi Flick dona suport a aquesta afirmació.
Aquest alemany ha demostrat que la seva passió no es limita al futbol i, en el seu temps lliure, li agrada gaudir dels plaers de la taula. S’ha fet viral que el seu restaurant preferit a la Ciutat Comtal és una joia amagada al districte de Sarrià-Sant Gervasi i no és altre que Fleming Ultramarinos.
Què fa de Fleming Ultramarinos el restaurant predilecte de Hansi Flick?
La resposta a aquesta pregunta és senzilla i directa: la seva cuina honesta, tradicional i amb ànima de taverna catalana. Està ubicat a la zona alta de Barcelona, on l’exfutbolista el va trobar com qui busca un tresor ocult.
Fleming Ultramarinos s’ha guanyat un lloc al cor dels habitants locals i dels visitants gràcies al seu concepte senzill i refinat alhora. Com assenyala el portal turístic Barcelona Secreta, en aquest restaurant es combina l’esperit d’una taverna tradicional amb l’elegància d’un local d’ultramarins molt contemporani.
En ell, la seva gran barra central exhibeix formatges, embotits i conserves selectes. Tot està a la vista dels comensals i amb ells arriben a la taula en forma de delicioses tapes catalanes. El que dona fama a aquest lloc és la qualitat dels productes locals, ja que aquests són la base de la seva proposta gastronòmica.
La carta és sempre de temporada i aposta només per ingredients de proximitat i plats sense moltes pretensions que destaquen pel seu sabor natural i quotidià. Entre els seus entrants més celebrats figuren la mortadel·la trufada i la cecina de wagyu amb flors de Tête de Moine. Tots dos són una mostra de les seves intencions culinàries.
Els favorits de Flick
Segons el lloc a internet XCatalunya, els veïns de Sarrià-Sant Gervasi ja veuen Flick com un més del barri que s’ha adaptat a la quotidianitat de la vida i… de la cuina.
Molt sovint sol acudir al restaurant sense grans ostentacions, passeja pels carrers i s’ha sumat a les costums catalanes amb senzillesa, saludant i gaudint no només de la vida diària sense presses, sinó dels seus plats preferits.
Pel que sembla, qui va ser estrella del Bayern va quedar fascinat amb l’amanida de ventresca de tonyina, el brioix de calamars amb maionesa de cítrics, la truita de xoriço ibèric, les mandonguilles amb sípia i la fideuà. Tots aquests plats s’allunyen de la tradició teutona i abracen l’ofici català de les cuines de les àvies, i han estat rescatats i reinventats per aquest restaurant.
Altres propostes per a tu
No cal ser una exestrella del futbol per degustar aquests plats perquè en aquest restaurant cada oferta del menú és accessible a tothom. Les carns són una de les més famoses de la carta. Les costelletes de cabrit o la ploma a la brasa són les més destacades.
L’amanida de tomàquet, ventresca de bonítol i ceba, la burrata amb tomàquet i l’esqueixada de bacallà completen els plats forts. El coulant de xocolata blanca amb festucs i les mil fulles cítriques de maduixetes són els postres que tothom aclama.
Com veuràs, és una carta equilibrada els preus de la qual no estan lluny del teu pressupost, ja que oscil·len entre 12,90 i 24 euros. Per això Fleming Ultramarinos ha aconseguit una cosa difícil: conquerir l’entrenador del Barça (i tothom qui hi entra) amb una cuina casolana, honesta i sense pretensions, on l’excel·lència se serveix al ritme i amb el color del barri.