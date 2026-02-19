El refugi secret de Rosalía a Barcelona: 4,5 milions, joies modernistes i la mansió amb la suite que tothom vol veure

Barcelona ha tornat a ser l’epicentre de l’univers Motomami. La recent aparició de Rosalía en un concert solidari no només ha deixat titulars musicals, sinó que ha reobert la porta del seu refugi més íntim. (Sí, aquell que tots intentem localitzar a les seves stories d’Instagram).
No és un hotel de cinc estrelles ni una residència temporal. L’artista ha triat un búnquer d’autèntic luxe al cor de la Ciutat Comtal. Un lloc on el disseny del segle passat s’abraça amb les comoditats més extravagants del present.
La Casa Burés: Un palau modernista per a una estrella global
Oblida’t de les urbanitzacions minimalistes i fredes. La cantant aposta per la història. La seva base d’operacions és l’emblemàtica Casa Burés, una joia construïda entre 1900 i 1905 que representa el més exquisit del modernisme català. No és només un edifici, és un museu habitable.
Parlem d’una propietat que frega els 4,5 milions d’euros. Un preu que mareja, però que es justifica en cada centímetre dels seus gairebé 170 metres quadrats de superfície. Aquí, el luxe no es mesura només en bitllets, sinó en exclusivitat pura i dura.
Mosaics hidràulics i sostres d’infart: L’interior del búnquer
Entrar en aquesta casa és fer un viatge en el temps amb el confort de 2026. Els experts en el mercat immobiliari d’elit destaquen un detall que ens ha deixat sense paraules: els mosaics hidràulics originals van ser retirats peça a peça per ser netejats i recol·locats amb precisió quirúrgica.
Els sostres conserven les motllures clàssiques i els radiadors originals, però no t’equivoquis, tot és nou per dins. La suite principal és, simplement, d’una altra galàxia. Compta amb un vestidor infinit i un bany integrat que sembla tret d’un spa d’alta gamma a Suïssa.
L’habitatge disposa de tres habitacions de dimensions generoses. Dues d’elles inclouen bany propi, la qual cosa garanteix que qualsevol convidat (o possible romanç que circuli pels mentiders de la premsa) gaudeixi d’una independència total. La llum natural inunda els salons, projectant aquestes ombres que la mateixa Rosalía utilitza per als seus posats més virals.
Privacitat blindada: Piscina, spa i veïns VIP
El que realment marca la diferència en aquest immoble no és només el que hi ha dins de la porta de Rosalía. Les zones comunes són el veritable pati d’esbarjo dels milionaris. L’edifici compta amb una piscina climatitzada, un gimnàs d’última generació i un rooftop que treu l’alè.
Des del terrat, les vistes de Barcelona són privilegiades. No obstant això, no esperis veure fotos d’aquestes àrees en xarxes socials amb facilitat. La seguretat és tan estricta que fins i tot les càmeres de televisió tenen prohibit l’accés per protegir la intimitat de les celebritats que conviuen al bloc.
Propietària o convidada de luxe?
Encara que l’entorn de l’artista guarda silenci, tots els indicis apunten que Rosalía podria ser la propietària legítima d’aquesta joia. No seria d’estranyar, atesa la seva coneguda passió pel patrimoni arquitectònic, com ja va demostrar en adquirir aquella famosa masia a Manresa.
Tenir una propietat a la Casa Burés és més que una inversió immobiliària; és una declaració d’intencions. És dir al món que, encara que triomfis a Miami o Tòquio, el teu cor i el teu patrimoni segueixen ancorats a les arrels de la teva terra.
És una jugada mestra. Mentre la resta del món busca l’últim en tecnologia domèstica, ella es refugia entre murs que han vist passar un segle d’història. Un contrast perfecte per a la dona que va reinventar el flamenc barrejant-lo amb sintetitzadors.
Al final, saber que l’estrella descansa sobre terres amb més de cent anys d’història ens fa sentir que, d’alguna manera, l’èxit no té per què ser fred. Qui no voldria despertar en una suite de 4 milions d’euros després d’un concert històric?
Serà aquest el lloc on compongui el seu pròxim gran èxit mundial?