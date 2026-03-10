El refugi blindat de Flick a la zona alta: així és la seva vida al barri amb la renda més disparada de Barcelona

Hansi Flick ha aconseguit el que pocs estrangers assoleixen en temps rècord: mimetitzar-se amb l’asfalt de Barcelona. El tècnic alemany ja no és un turista en un hotel de luxe.
S’ha acabat la vida de maletes al Grand Hyatt. Flick ha creuat la frontera invisible de l’“Upper Diagonal” per instal·lar-se definitivament amb la seva dona, Silke.
El búnquer d’or a Sarrià-Sant Gervasi
No busquis excentricitats ni murs de vidre. L’entrenador del Barça ha triat Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb la renda més disparada de tota la capital catalana.
Les dades no menteixen: la renda mitjana aquí arriba als 27.148 euros anuals. És, literalment, un 47,5% més que la mitjana de la resta de Barcelona. (I sí, nosaltres també voldríem aquest codi postal).
Flick viu enamorat de la calma del Turó Park. És una bombolla de seguretat i col·legis de prestigi on el soroll dels estadis sembla quedar a anys llum de distància.
Qui s’hi creua assegura que és “un més” del veïnat. Passeja, saluda i compra el pa amb una senzillesa que ha deixat bocabadats els residents més exclusius.
La ruta gastronòmica del “Míster”
A diferència d’altres estrelles que s’amaguen darrere de vidres tintats, Hansi Flick ha dissenyat la seva pròpia guia Michelin personal pels carrers de la zona alta.
És un habitual de locals amb solera com Fleming Ultramarinos, Casa Petra o Can Ojal. La seva integració és tan real que ja té les seves botigues de confiança per al dia a dia.
Se l’ha vist comprant personalment a L’Andritxol de Simón. Allà, l’alemany selecciona els seus propis formatges, pastes i vins, comportant-se com un veí més de Sarrià.
A més, utilitza la gastronomia com a eina de comandament. Organitza dinars en restaurants japonesos perquè el seu “staff” sigui una pinya, demostrant que l’èxit es cuina també fora del camp.
Cafè, matinades i peces de LEGO
La rutina de Flick és espartana però entrañable. El seu dia comença molt d’hora amb un cafè carregat i acaba aviat per respectar el descans d’un esportista d’elit.
El seu refugi és la seva família. Porta amb la Silke des dels 18 anys i el seu major plaer actual no són els títols, sinó exercir d’avi amb els seus nets.
Es diu que Hansi és capaç de passar hores muntant peces de LEGO amb els més petits. Una faceta tendra que contrasta amb la seva imatge de ferro a les banquetes.
Fins i tot es permet escapades a la muntanya de Montjuïc per passejar amb els seus, buscant aquest aire pur que li recorda a la seva Alemanya natal però amb sol mediterrani.
El lideratge de la normalitat
Els cambrers que l’atenen coincideixen: Flick és discret, amable i generós. Ha desterrat el divisme per abraçar la cultura local des del respecte absolut.
Aquesta mudança definitiva és la prova que el seu projecte al Barça va per llarg. No només entrena un equip; ha decidit fer arrels al terra més cotitzat de la ciutat.
Al final, el secret del seu èxit a Barcelona és haver entès que per guanyar al Camp Nou, primer cal saber viure la ciutat com un barceloní més.
T’imagines creuar-te amb el tècnic del moment mentre tries el formatge per al sopar a la teva botiga de barri?