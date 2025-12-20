El poble medieval del Pirineu de Catalunya que es va negar a entregar a 100 donzelles: cases senyorials i la fira més dolça del codony

Aquesta vila té profundes arrels medievals i ens convida a recórrer els seus carrers empedrats, on encara ressona una llegenda singular que reforça el seu caràcter i història.
Doncs, segons la tradició, fa segles els habitants de Tremp van haver de viure una prova extrema: o lliuraven a 100 donzelles o perdien les seves vides. La comunitat, però, va respondre amb fermesa i va rebutjar aquell tracte impensable i indecorós i, avui, aquella decisió queda com un símbol de resistència que ha perdurat al llarg de la història.
100 donzelles o la mort
Segons explica aquesta llegenda de Tremp, en èpoques d’una incursió musulmana a Catalunya, els atacants van oferir alliberar presoners cristians només si el comte local accedia a l’intercanvi de 100 joves dones verges.
Però els trempolins i trempolines no van acceptar aquell escandalós tracte i van optar per mantenir la seva dignitat abans que cedir.
Això no va ser gens fàcil i, davant l’adversitat, homes i dones es van unir per rebutjar la proposta.
D’això no hi ha documentació històrica que ho corrobori. Però és un relat que forma part de la cultura oral, transmesa de generació en generació, i que s’erigeix com un emblema de la identitat local.
Aquest relat no queda només en l’oralitat, sinó que, cada any, torna als carrers com a part de les activitats culturals i escolars del municipi.
A escoles i places s’explica a les noves generacions la importància de la unitat, el coratge i la solidaritat que van marcar l’ànima de Tremp en èpoques molt remotes.
El món medieval i la modernitat es fonen als carrers
El nucli antic de Tremp conserva l’encant que caracteritza moltes viles de muntanya del Pirineu.
El seu centre històric (com passa a molts pobles de l’Estat) està articulat al voltant de la plaça de la Creu, i acull edificis senyorials com la Casa Feliu o la Casa Sullà, a més de la imponent Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors.
Aquest és el principal temple catòlic de la localitat i els seus orígens es remunten al segle IX. També són visibles altres vestigis del passat defensiu com les torres de la Sagristia, del Mingo i dels Pares. Aquestes construccions, ja en ruïnes, són els últims vestigis de les muralles que en el seu moment protegien la vila com a ciutat emmurallada.
Tots aquests edificis històrics contrasten amb la vida moderna dels seus habitants i els serveis turístics de primera. Els hostals i restaurants tenen les instal·lacions i prestacions més actuals.
Tot això conflueix en una petita població de poc més de 5.800 habitants, distribuïts en una superfície de poc més de 302 quilòmetres quadrats.
Rutes de muntanya i natura
Als afores de Tremp tenim el Parc del Pinell com un preciós espai verd des d’on es pot contemplar la vall, fer fotos de postal i gaudir de l’aire nítid i pur de la muntanya. El millor és que aquesta vista és espectacular en qualsevol estació.
Això vol dir que, més enllà de la seva riquesa històrica, Tremp gaudeix d’un entorn natural privilegiat.
Hi ha moltes rutes de senderisme que surten des del municipi i permeten accedir a paisatges de somni. Una de les més destacades és la que va cap al Clot de Moles o a Vilamitjana.
El codony i la seva gastronomia
Sent un poble de muntanya, la cuina d’aquest municipi és plena de plats com la cassola de tros, un guisat de carn i verdures; el civet d’isard o les truites de riu.
També tenen vins amb denominació d’origen Costers del Segre i la tradicional ratafia. Una època gastronòmica important és a la tardor, quan se celebra el Festival Gastronòmic Cordevi, centrat en el xai i el vi.
A més, Tremp ens ofereix la singular Fira del Codony. En tots dos esdeveniments es fonen a taula història, natura i sabor sota la llum daurada del Pirineu.
En aquesta última celebració, que se celebra cada octubre, es ret homenatge a aquesta fruita tradicional de la comarca, que a més és símbol de la collita i de la vida rural.
Durant la fira, els carrers del nucli històric s’omplen de parades. A totes es venen productes artesanals elaborats amb la fruita.
Podràs comprar i tastar melmelades, dolços, licors i receptes locals fetes amb codony. També hi ha tallers, concursos i degustacions per als turistes, i no hi falten la música autòctona i activitats per a tota la família.