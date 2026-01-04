El poble català amb 275 habitants que humilia les grans ciutats: escollit el més bonic del món per l’OMT

A només dues hores de Barcelona, un encantador poble medieval es consagra com el més bonic del món, amb tot just 275 habitants i un compromís exemplar amb el turisme sostenible.
Rupit i Pruit acaba de ser coronat per l’Organització Mundial del Turisme com el millor exemple de preservació cultural i natural, convertint-se en la destinació perfecta per a una escapada de somni.
Situat a la comarca d’Osona, aquest petit racó català ha aconseguit el que pocs pobles del planeta poden presumir: ser reconegut com el més bonic del món el 2025 pel programa Best Tourism Villages, una iniciativa que distingeix aquells llocs que han sabut protegir la seva essència i oferir un turisme veritablement sostenible. Aquest guardó no és només un reconeixement a les seves pedres centenàries o als seus carrers empedrats: és un homenatge a la vida tranquil·la i autèntica que batega a cada racó.
La distinció de l’OMT posa al mapa una destinació propera i accessible des de Barcelona o Tarragona, demostrant que no cal viatjar milers de quilòmetres per trobar un paradís rural. A menys de dues hores de la capital catalana, Rupit ofereix un viatge en el temps, on la història i la natura es donen la mà per regalar una experiència única.
A simple vista, la màgia d’aquest poble es reconeix en la seva cuidada arquitectura de pedra del segle XVI, en els seus balcons plens de flors i en el murmuri d’un rierol que travessa el nucli urbà. Però és en creuar el seu emblemàtic pont penjant de fusta que s’entén de veritat per què aquest lloc ha conquerit el jurat de l’OMT. Suspès sobre l’aigua i entrant en un casc històric protegit com a Conjunt Històric-Artístic, és una invitació a oblidar el ritme frenètic de la ciutat i deixar-se portar per l’encant medieval.
Amb tot just 275 habitants, Rupit i Pruit ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Lluny de convertir-se en un parc temàtic per a turistes, ha apostat per un model respectuós, on cada casa, cada carreró i cada església expliquen històries reals de generacions que han viscut i cuidat aquest lloc. Aquesta autenticitat és la que sedueix qui hi arriba, fent que cada visita sigui un descobriment.
L’Organització Mundial del Turisme va valorar especialment aquest compromís amb la sostenibilitat. En lloc d’expandir-se sense control o perdre la seva identitat, Rupit ha posat en valor les seves tradicions i el seu entorn natural, convertint-se en un exemple de turisme conscient que no només atrau visitants, sinó que també protegeix el futur del poble.
Què fa de Rupit un lloc tan especial?
Un dels grans encants de Rupit és la seva ubicació privilegiada. Situat al bell mig de l’Espai Natural del Collsacabra, el poble està envoltat de boscos frondosos, cingles imponents i camins rurals que semblen pensats per perdre’s i retrobar-se alhora. Aquí no hi ha presses, només el murmuri del vent entre els arbres i el cant dels ocells que acompanya cada passa.
El nucli urbà, protegit pel seu valor històric i artístic, ofereix un passeig entre cases de pedra del segle XVI, balcons de fusta i flors que desborden de color. Cada carrer empedrat convida a imaginar les històries que han transitat per allà durant segles. Esglésies d’estil romànic i barroc esquitxen el paisatge, recordant l’herència cultural que Rupit conserva amb orgull.
Però no tot és passat: el present de Rupit batega en la seva comunitat, que ha sabut adaptar-se a les necessitats del turisme modern sense renunciar a la seva autenticitat. Comerços locals, artesans i petits restaurants ofereixen productes de la zona, demostrant que és possible atraure visitants sense perdre l’essència rural.
Rupit també destaca per la seva capacitat de sorprendre amb detalls senzills. N’hi ha prou de seure en una plaça per escoltar l’aigua del rierol, sentir la brisa fresca a l’estiu o contemplar com la boira matinal embolcalla les cases a l’hivern. Són moments íntims que converteixen la visita en una experiència personal i profunda.
Quines activitats ofereix una escapada a Rupit?
Per a qui estima la natura, Rupit és un paradís. Una de les seves rutes més famoses porta al Salt de Sallent, la cascada més alta de Catalunya, amb més de 100 metres de caiguda. L’espectacle és especialment impressionant a la primavera, quan el cabal augmenta i la vegetació circumdant esclata en tons verds i florits. La caminada fins a la cascada és accessible i travessa boscos i prats, fent de l’excursió una autèntica immersió en el paisatge català.
El senderisme és una de les grans apostes de la zona. Nombrosos camins senyalitzats conviden a explorar el Collsacabra, amb miradors naturals que ofereixen vistes impressionants de les muntanyes i valls centrals de Catalunya. Des d’aquests punts elevats es poden veure les línies suaus de la Plana de Vic o els cims llunyans dels Pirineus.
Un altre dels llocs imprescindibles és el Santuari del Far, situat sobre un majestuós cingle. Des d’allà, les panoràmiques són senzillament inoblidables: en dies clars es pot veure des del Pirineu fins al Montseny, mentre el vent despentina els pensaments i ofereix una injecció de llibertat difícil de descriure.
L’Església de Sant Miquel Arcàngel, construïda al segle XVII, és un altre dels punts d’interès per a qui vol conèixer el patrimoni religiós del lloc. La seva arquitectura sòbria i la seva ubicació al cor del poble la converteixen en una visita obligada per completar l’experiència.
A més d’aquestes joies naturals i culturals, Rupit ofereix una rica vida local. Els visitants poden gaudir de la gastronomia tradicional catalana en restaurants familiars on el producte local és el protagonista. Embotits, formatges artesans i plats de cullera reconforten el viatger i arrodoneixen una escapada que combina paisatge, història i sabor.
Per a qui vol desconnectar sense grans complicacions logístiques, Rupit és ideal: la seva proximitat a Barcelona —menys de dues hores per carretera— fa possible planificar una visita d’un sol dia o un cap de setmana complet. L’oferta d’allotjaments rurals i cases amb encant és variada, cosa que permet escollir entre opcions senzilles i altres més cuidades per a qui vulgui prolongar l’estada.
El turisme a Rupit no és de masses ni pretén ser-ho. Aquí no hi ha grans hotels ni complexos turístics que trenquin el paisatge. L’aposta és una altra: un model que posa en valor l’hospitalitat dels seus habitants, el silenci dels seus boscos i la història escrita a cada pedra.
Descobreix un racó medieval amb encant etern
Visitar Rupit no és només veure un poble bonic: és submergir-se en un tros viu de la història catalana. És creuar un pont penjant i deixar enrere el bullici urbà per endinsar-se en un univers de calma, tradició i respecte per la natura. És comprendre que la bellesa no està en l’artifici, sinó en l’autenticitat d’un lloc que ha sabut conservar-se sense renunciar a compartir el seu tresor amb el món.
Avui més que mai, quan cerquem escapades que ens reconciliïn amb la vida senzilla i ens recordin la importància de cuidar el que ens envolta, Rupit es presenta com un exemple lluminós. Un poble petit en mida, però gegant en valors.
T’animem a planificar la teva pròxima escapada a aquest racó medieval, a compartir l’experiència amb qui busca llocs autèntics i a donar suport a un turisme que aposta per la sostenibilitat i la història viva.