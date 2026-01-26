El petit poble medieval de Catalunya on va néixer Pep Guardiola i pocs ho saben

A vegades busquem el paradís a milers de quilòmetres de casa i ens oblidem del que tenim sota els nostres nassos. Hi ha llocs que semblen aturats en el temps, on el silenci només es trenca pel so de les teves pròpies passes sobre la pedra.
Segur que coneixes de sobra en Pep Guardiola, l’arquitecte del millor futbol del món. Però, t’has preguntat mai quin lloc va ser capaç de forjar aquesta personalitat tan metòdica i autèntica? (Perquè sí, l’entorn ens defineix més del que creiem).
Parlem de Santpedor, una joia medieval situada al cor de la comarca del Bages. Un destí que, malgrat el seu incalculable valor patrimonial, continua sent el gran oblidat de les guies turístiques tradicionals. I això és, precisament, el que el fa irresistible.
La cuna del mite: Santpedor al mapa
Arribar a Santpedor és com creuar una porta invisible cap al passat. Aquest municipi català no és només el lloc on el 18 de gener de 1971 va néixer l’actual tècnic del Manchester City. És un museu a l’aire lliure que sobreviu amb orgull al pas dels segles.
Passejar pels seus carrers és entendre per què en Pep manté aquesta connexió tan forta amb les seves arrels. És un poble que exigeix calma. No és per anar amb presses. Si busques el bullici de la Ciutat Comtal, aquest no és el teu lloc. Aquí s’hi ve a desconnectar de debò.
L’estructura del poble manté aquesta essència de vila amurallada que t’abraça només entrar. De fet, el seu nucli antic és un dels millors conservats de la zona del Bages. És impossible no treure el mòbil cada cinc minuts per immortalitzar els seus arcs de pedra.
Dada clau: El nom de Santpedor prové de “Sant Pere d’Or”, fent referència a Sant Pere i al riu d’or (o de sorra daurada) que travessa la zona. Un origen gairebé místic per a un lloc amb molta força.
Què veure en una escapada d’un dia?
El primer que et cridarà l’atenció és l’Església de Sant Pere d’Or. És el cor del poble. La seva portalada romànica és, senzillament, una meravella que t’obliga a aturar-te. Nosaltres ens hi vam quedar una bona estona analitzant els detalls de la pedra; és pura artesania medieval.
Però Santpedor no és només religió i història antiga. La seva arquitectura civil t’explica com vivia la gent fa 500 anys. Has de buscar el Portal de Sant Antoni i el de Berga. Eren les antigues entrades a la vila i t’asseguro que creuar per sota d’ells et dona un calfred de nostàlgia increïble.
Si ets dels que gaudeix amb els detalls tècnics, fixa’t en la conservació de les seves façanes. Moltes mantenen els escuts heràldics originals. És com llegir un llibre d’història, però sense haver de passar pàgines. (I sense exàmens, que sempre és millor).
I sí, hi ha un poliesportiu que porta el nom del seu ciutadà més il·lustre. El Camp de Futbol Municipal Pep Guardiola és el punt de pelegrinatge per als més futbolers. No esperis un estadi de la Premier League; és l’essència pura del futbol base, on tot va començar per al “noi de Santpedor”.
Natura a un pas: Els Aiguamolls de la Bòbila
Si creies que tot era pedra, estàs molt equivocada. Als afores del nucli urbà es troba un dels espais naturals més sorprenents de la Catalunya central: els Aiguamolls de la Bòbila.
Es tracta d’una zona humida recuperada que s’ha convertit en un refugi per a les aus. És el lloc perfecte per acabar el dia. Hi ha itineraris senyalitzats que són ideals per a famílies o per anar-hi amb el teu gos. La llum del capvespre allà és, senzillament, màgica per a les teves fotos d’Instagram.
És curiós com un espai que abans era una zona d’extracció d’argila per a una fàbrica de maons, avui és un pulmó verd ple de vida. És la prova que, quan volem, podem curar el paisatge.
Consell d’amig: Porta prismàtics. Pots veure bernats pescaires i altres espècies que no esperaries trobar tan a prop de la carretera. És un espectacle totalment gratuït.
Gastronomia: El sabor del Bages al teu plat
No pots marxar de Santpedor sense passar per algun dels seus restaurants locals. Aquí no s’estila el menjar ràpid. S’estila el producte de proximitat. L’oli d’oliva de la zona i els vins amb D.O. Pla de Bages són obligatoris a la teva taula.
Pregunta pels plats de temporada. La cuina d’interior catalana té aquest punt reconfortant que et fa sentir com a casa de la teva àvia. Un bon arròs o unes carns a la brasa amb alliol de debò (d’aquell que pica una miqueta) són el tancament perfecte per a la jornada.
A més, el preu sol ser molt més amable que a les zones turístiques de la costa. La teva butxaca te’n donarà les gràcies, i el teu paladar també. És aquest tipus de luxe assequible que tant ens agrada recomanar-te.
Per què hi hauries d’anar aquest cap de setmana
La vida va massa ràpida. La feina, els correus, les notificacions… Necessites un reset mental i Santpedor t’ho ofereix en safata de plata. Està a tot just una hora de Barcelona, la qual cosa el converteix en l’escapada d’anar i tornar perfecta.
No necessites planificar una logística complicada. Només agafa el cotxe, posa la teva llista de reproducció preferida i deixa’t portar. A vegades, els llocs que menys soroll fan a les xarxes socials són els que deixen una petjada més profunda en la nostra memòria.
I si ets fan d’en Guardiola, entendràs molt millor la seva filosofia de vida en veure la senzillesa i la robustesa dels seus carrers natals. Al cap i a la fi, tots som el resultat del terra que trepitgem de nens.
T’animes a descobrir aquest racó medieval abans que s’ompli de turistes? Jo no m’ho pensaria gaire, que el boca-orella vola.
Coneixies ja aquest poble o ets de les que pensava que en Pep era de Barcelona capital? Explica’ns-ho, perquè ens encanta descobrir les teves rutes preferides pel territori.