El castell més espectacular d’Espanya és a Barcelona: modernisme sobre una vil·la romana de Catalunya

I a més, guarda una història cinematogràfica. Situat a Canet de Mar, el Castell de Santa Florentina és considerat un dels més espectaculars d’Espanya per la seva combinació única d’estils.
Sobre una antiga vil·la romana, s’aixeca avui una estructura reinventada per l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, que fins i tot ha captivat Hollywood.
Una història que comença amb Roma
Molt abans que s’aixequessin torres, merlets i vitralls, en aquest indret hi havia una vil·la romana. Es tractava d’una domus fortificada, estratègicament situada en un punt elevat del litoral català. Durant segles, aquest assentament va ser testimoni d’intercanvis comercials, defensa costanera i vida agrícola.
Amb el pas del temps, allò que va ser una vil·la romana es transformà en masia fortificada al segle XI. La seva funció principal: protegir els habitants dels atacs pirates que assotaven la Mediterrània. Les primeres estructures medievals donaren pas a una arquitectura de defensa, amb murs alts, torreons i un marcat caràcter rural.
Aquest origen doble, romà i medieval, és el que fa tan especial Santa Florentina. Des dels seus fonaments, l’indret conserva una memòria arquitectònica que travessa més de mil anys.
El renaixement modernista de Domènech i Montaner
A començaments del segle XX, l’editor i empresari Ramón de Montaner adquirí la propietat. Visionari i amant de l’art, decidí convertir-la en un símbol de bellesa i cultura. Per fer-ho, encarregà la restauració i ampliació del castell al seu nebot: Lluís Domènech i Montaner, un dels grans arquitectes del modernisme català.
Domènech i Montaner no només respectà l’essència gòtica i medieval de l’edifici, sinó que l’enriquí amb elements característics del modernisme. Hi introduí vitralls acolorits, escultures simbòliques, pedra tallada i detalls en ferro forjat que conviuen amb l’antic de manera harmoniosa.
Un dels elements més destacats són les gàrgoles, obra de l’escultor Carles Flotats i Galtés, que decoren les façanes amb expressions que semblen observar els visitants. El marbre i la fusta s’integren als interiors amb una elegància que recorda als palaus centreeuropeus.
El resultat fou un edifici de somni: un castell que no només conserva la seva identitat defensiva, sinó que ara mostra una estètica artística d’alt valor patrimonial.
De l’edat mitjana a Joc de Trons
El Castell de Santa Florentina no només ha fascinat arquitectes i historiadors. En anys recents, Hollywood també el descobrí. L’equip de producció de Joc de Trons trià aquesta fortalesa com a escenari per representar la residència de la Casa Tarly a la sisena temporada de la sèrie.
L’estructura del castell, amb les seves torres cilíndriques, muralles envoltades de vegetació i un entorn que sembla aturat en el temps, fou ideal per donar vida a un dels feus de Ponent. Aquesta aparició en pantalla el catapultà al radar internacional, atreient fans d’arreu del món.
Després del rodatge, el castell fou restaurat curosament i avui és considerat un dels enclavaments més exclusius per a celebracions privades, filmacions i esdeveniments culturals. Un exemple perfecte de com la història i la modernitat poden conviure i revalorar el patrimoni.
Visitar el castell avui
Els qui arriben a Canet de Mar i s’endinsen al castell descobreixen molt més que un escenari de sèrie. A l’interior, Santa Florentina ofereix un recorregut per sales nobles, passadissos empedrats, mobiliari d’època i obres d’art que expliquen la seva història plural.
Es poden realitzar visites guiades amb reserva prèvia, on s’explica l’evolució de l’edifici, els seus detalls artístics i la seva funció al llarg dels segles. També s’ofereixen audioguies en diversos idiomes i activitats culturals obertes al públic.
Situat a poc més de 45 minuts de Barcelona, l’accés és senzill tant en tren com en vehicle privat. La seva ubicació, envoltat de boscos i a pocs metres del mar, el converteix en un escenari gairebé màgic per a qui vol connectar amb el passat sense sortir de Catalunya.
El valor ocult dels castells catalans
Catalunya compta amb desenes de castells que, com Santa Florentina, combinen història i bellesa, però molts romanen fora del radar turístic habitual. Aquesta joia de Canet de Mar demostra que no cal viatjar lluny per descobrir una arquitectura única, viva i amb segles de relats per explicar.
Santa Florentina no és només un castell: és un símbol de com el patrimoni pot renovar-se sense perdre la seva ànima, de com el romànic, el medieval i el modernisme poden conviure en harmonia.
Quants castells com aquest encara esperen ser redescoberts?
El castell on el temps s’ha aturat
Potser mai hauries imaginat que un dels castells més espectaculars d’Espanya era tan a prop. Potser tampoc sabies que combinava història, art i cinema en un sol lloc.
Avui és el moment de redescobrir-lo i deixar-te conquerir. El coneixies? Has visitat algun altre castell ocult de Catalunya? Comparteix, comenta o planifica la teva pròxima escapada!