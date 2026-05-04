Adéu al regnat de Matadepera: aquest és el poble més ric de Catalunya després d’un creixement que deixa els economistes «fregant-se els ulls»

El mapa de la riqueza en Catalunya acaba de sufrir un terremoto estadístico que nadie esperaba. Los datos que manejábamos hasta ayer han quedado obsoletos tras la última actualización del Idescat.

Si pensabas que los de siempre seguirían liderando el ranking de poder adquisitivo, te equivocas. Hay un nuevo rey en el tablero y su ascenso ha sido tan meteórico como silencioso para el gran público.

Hablamos de un cambio de guardia histórico. Los datos provisionales de la Renta Familiar Disponible Bruta (RFDB) de 2023 revelan una realidad económica que está transformando el territorio catalán a una velocidad de vértigo.

Alella: El asalto al trono de la opulencia

Por primera vez desde que se tienen registros fiables, Alella se ha situado en lo más alto del podio. El municipio del Maresme ha logrado lo que parecía imposible: desbancar a los líderes tradicionales.

La cifra es sencillamente espectacular. Alella presenta una renta por habitante de 35.425 euros. Pero lo que realmente ha dejado a los analistas con la boca abierta no es solo el número final, sino el ritmo del crecimiento.

La riqueza de este municipio se ha disparado más de un 30% en un solo año. Es un salto sin precedentes que ha pulverizado cualquier previsión económica y que sitúa a sus vecinos en una liga totalmente distinta.

Este crecimiento masivo ha servido para destronar a Matadepera, que durante años fue el símbolo inamovible de la fortuna en Catalunya. Ahora, los del Vallès Occidental deben conformarse con la medalla de plata.

El nuevo mapa del dinero: Maresme contra Vallès

El ranking actual dibuja una Catalunya donde el poder económico se concentra en puntos muy específicos de la geografía. Tras los 35.425 euros de Alella, encontramos a Matadepera con 34.766 euros por habitante.

El tercer puesto lo ocupa Sant Just Desvern, en el Baix Llobregat, con 33.256 euros. Es un municipio que siempre se mantiene en la élite gracias a su proximidad estratégica con la zona alta de Barcelona.

No podemos olvidar a Cabrils, que con 31.280 euros confirma el excelente estado de salud financiera del Maresme. Estas cuatro localidades juegan en su propia liga, situándose un 50% por encima de la media catalana.

La media de Catalunya se sitúa actualmente en 20.789 euros. La distancia entre el municipio más rico y el ciudadano medio es, por tanto, un abismo de casi 15.000 euros anuales que marca el ritmo del consumo de lujo.

Barcelonès: El motor que nunca se detiene

A escala comarcal, la jerarquía es mucho más rígida y difícil de romper. El Barcelonès repite un año más como el líder indiscutible del músculo económico catalán con 23.632 euros por habitante.

Esto supone que la comarca central está un 13,7% por encima de la media del país. Su dominio se basa en una densidad de actividad económica y salarios que no tiene rival en el resto del territorio.

Le siguen de cerca el Vallès Occidental, con 21.314 euros, y el Baix Llobregat, con 21.188 euros. Estas tres comarcas forman el triángulo de oro donde se genera y se retiene la mayor parte de la renta familiar.

Un dato muy positivo que arroja el informe del Institut d’Estadística de Catalunya es que la renta ha crecido en absolutamente todas las comarcas durante el ejercicio de 2023. La economía doméstica catalana, en términos generales, respira mejor.

La brecha económica: De la abundancia a la resistencia

Sin embargo, no todo son celebraciones. La fotografía global de la riqueza en Catalunya también muestra la cara más dura de la desigualdad territorial. Mientras Alella celebra su liderato, otros municipios luchan en el extremo opuesto.

Salt y Lloret de Mar se mantienen como las localidades con la renta más baja de todo el territorio. Con cifras que rondan los 13.600 y 14.000 euros respectivamente, estos municipios ni siquiera alcanzan el 70% del promedio catalán.

A nivel de comarcas, el Montsià y la Terra Alta siguen ocupando los últimos puestos. Sus rentas, de 15.287 y 16.072 euros, marcan una diferencia de casi 8.000 euros anuales respecto a los habitantes del Barcelonès.

La gran novedad este año es el debut del Lluçanès. La comarca de reciente creación entra en la estadística con 20.082 euros por habitante, situándose muy cerca de la media nacional y demostrando una estabilidad notable.

Salarios frente a subsidios: ¿Cómo ganan el dinero los catalanes?

Lo más interesante de los datos del Idescat es analizar de dónde viene el dinero que llega a las casas. No todos los euros tienen el mismo origen y eso define el perfil social de cada zona.

De media, los salarios son la principal fuente de ingresos en Catalunya, representando el 60,8% del total. Pero en los municipios con más renta, el peso de las nóminas es todavía mucho mayor.

En lugares como Perafort o Els Pallaresos, los sueldos suponen más del 72% de los ingresos familiares. Son zonas donde la población activa tiene una alta cualificación y salarios muy por encima de la media del mercado laboral.

Por el contrario, en los municipios con menos renta, las prestaciones sociales ganan un peso determinante. Es el caso de La Pobla de Lillet o Cercs, donde casi el 40% del dinero que entra en los hogares proviene de ayudas y subsidios del Estado.

La anomalía de la Vall de Boí y el futuro inmediato

Hay casos que escapan a cualquier lógica habitual. En la Vall de Boí, la mayor parte de los ingresos (un 40,2%) no viene ni de salarios ni de ayudas, sino del excedente bruto de explotación.

Esto refleja una economía basada en la actividad empresarial propia y las rentas mixtas, probablemente ligadas al sector turístico y la gestión del patrimonio local. Es un modelo único en toda Catalunya.

Este nuevo ranking es mucho más que una lista de nombres; es un indicador de hacia dónde se desplaza el interés de las grandes fortunas. La consolidación del Maresme como zona de residencia preferente está cambiando los precios del suelo.

La tendencia indica que municipios como Alella seguirán atrayendo a contribuyentes de rentas altas que buscan calidad de vida fuera de la gran urbe, lo que seguirá tensionando el mercado inmobiliario en los próximos años.

Catalunya es hoy un país más rico que hace un año, con un crecimiento medio del 8,5%, pero también es un territorio donde la distancia entre el municipio más próspero y el más humilde se ha estirado de forma preocupante.

Alella ha marcado un hito histórico. Ahora la pregunta es cuánto tiempo podrá mantener ese ritmo de crecimiento del 30% antes de que otros municipios del litoral catalán intenten el asalto al liderato.