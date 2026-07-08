L’estratègia del Japó contra el turisme massiu: duplicar els preus per als turistes

Si tenies pensat fer una escapada al Japó aquest any, és molt probable que hagis de reajustar el teu pressupost abans de començar a fer la maleta. El país del sol naixent ha dit prou al turisme de masses, i la seva resposta és tan contundent com inesperada.
No parlem d’una prohibició total, però sí d’una estratificació de preus que busca posar ordre en els seus llocs més emblemàtics. El Japó ha decidit que els visitants estrangers paguin més que els locals per accedir als seus grans monuments i parcs nacionals.
L’estratègia del preu diferenciat
Aquesta mesura no és cap capritx. Les autoritats japoneses han detectat que la massificació està degradant l’experiència cultural i el patrimoni històric del país. La solució que han plantejat és el doble sistema de tarifes.
L’objectiu és doble: frenar el flux descontrolat de persones en punts crítics i, alhora, recaptar fons necessaris per a la conservació de temples i paratges naturals que pateixen el desgast de milions de trepitjades cada any.
La mesura busca un equilibri necessari: mentre el turista paga una taxa prèmium pel manteniment de l’entorn, el resident local continua gaudint d’un accés assequible a la seva pròpia història. Sí, nosaltres també ens hem quedat sorpresos en veure la diferència de preu que s’està començant a aplicar en llocs com l’icònic mont Fuji o temples clau de Kyoto, on la saturació era ja insostenible per a l’operativa diària.
L’impacte a la teva butxaca
Què significa això en termes reals per al teu pròxim viatge? A partir d’ara, quan busquis l’entrada per a aquest lloc que vas veure a Instagram, veuràs dues tarifes clares a la web o a la taquilla física. La tarifa internacional serà significativament superior, podent arribar, en alguns casos estratègics, a gairebé el doble del que paga un ciutadà japonès.
Això no és només una qüestió de diners, és un senyal definitiu que el model de turisme massiu ha tocat sostre. El Japó és el primer país a implementar això a gran escala, però la tendència suggereix que moltes altres destinacions europees seguiran aquest mateix camí si no aconsegueixen gestionar els seus fluxos de visitants de manera més eficient i responsable.
La lliçó que hem d’aprendre
Sabies que aquesta mesura també fomenta un turisme més lent i conscient? En fer que l’accés sigui més exclusiu, els viatgers es veuran obligats a triar millor quins llocs visitar, evitant el “turisme de checklist” on s’intenta veure tot en un sol dia sense aprofundir en absolutament res.
Per a aquells que realment valoren la cultura nipona, aquesta mesura és, en realitat, una bona notícia. Un temple menys massificat és un temple on pots respirar, observar i connectar amb l’espiritualitat que fa del Japó un lloc únic al món. És l’oportunitat de viure el viatge d’una manera diferent.
Què pots fer si viatges aviat?
El primer pas és la planificació. No et sorprenguis en arribar a la taquilla i trobar tarifes diferents de les que vas veure en blocs desactualitzats. Informa’t sempre a través de les webs oficials dels parcs i museus, que són les úniques que reflecteixen el canvi en temps real.
La segona lliçó és aprofitar les zones menys conegudes. El Japó és immens i té racons lluny del circuit de massificació on els preus continuen sent els habituals. Sortir de la ruta tradicional no només serà un alleujament per a la teva cartera, sinó que et regalarà una visió molt més autèntica i humana del país.
Realment estem preparats per pagar el preu del luxe que suposa visitar els llocs més icònics del món? El Japó sembla haver decidit que sí, i la resta del globus està prenent bona nota de la jugada. L’era del turisme barat i massiu sembla estar arribant a la seva fi de manera definitiva. Et sentiràs igualment còmode viatjant sabent que pagues una taxa extra per la preservació del destí?